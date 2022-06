Quand la taxation d’office devient inévitable, huiles: les professionnels saluent l’effort de l’Exécutif, Sound Energy lève 4 millions de livres sterling pour financer le pipeline de livraison du gaz Tendrara…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 10 juin 2022:

L’Économiste

Quand la taxation d’office devient inévitable

Le phénomène de défaillance des contribuables se matérialise par le défaut de déclaration, de paiement dans les délais et la sous-déclaration des revenus. Ce qui conduit la Direction générale des impôts à inviter les défaillants à régulariser leur situation. Ainsi, selon son dernier rapport d’activité, l’envoi de plus de 1,3 million de relances s’est traduit par 470.272 déclarations et le recouvrement d’à peine 42,1 millions de DH de recettes fiscales. Casablanca et Rabat (respectivement 157.568 et 113.578) concentrent près de 58% de déclarations suite à la relance et 50% du montant recouvré. Le taux de conformité moyen, c’est-à-dire de mises en conformité suite à la relance, reste donc faible. Il se situe autour du tiers au cours des dernières années: 36% seulement en 2020. Ce qui dénote de l’étendue de l’incivisme, du désintérêt pour la contribution à l’effort fiscal.

Aujourd’hui Le Maroc

Huiles: les professionnels saluent l’effort de l’Exécutif

Les fabricants d’huile au Maroc accueillent avec satisfaction la décision gouvernementale portant sur la suppression des droits de douane pour les graines et huiles importées. Une mesure jugée louable par l’Association professionnelle des fabricants d’huiles au Maroc (APFHM). «Elle reflète justement l’engagement continu du gouvernement envers le secteur des oléagineux», précise l’Association qui salue par la même occasion les efforts de l’Exécutif pour assurer la souveraineté économique et alimentaire du Royaume.

Le Matin

Sound Energy lève 4 millions de livres sterling pour financer le pipeline de livraison du gaz Tendrara

Sound Energy avance d’un pas ferme dans son programme de développement au Maroc. La compagnie britannique d’exploration gazière vient d’annoncer la levée de 4 millions de livres sterling à travers la cession de 200 millions de nouvelles actions. Ce montant servira au financement de la deuxième phase des travaux relatifs au gazoduc de Tendrara, dans l’Oriental. «La levée de fonds d’aujourd’hui fournit à Sound Energy une base financière plus solide afin de faire progresser nos activités pour assurer la croissance commerciale prévue, notamment en permettant des travaux de pré-développement jusqu’à la décision d’investissement finale de développement de la phase 2 de notre gazoduc, et complète le financement de la phase 1 du développement de micro GNL», a déclaré Graham Lyon, président de la junior.

Les Inspirations Éco

Fès-Meknès: les artisans appellent à la création d’un fond de soutien

A l’issue de la deuxième édition du Salon national des métaux, qui s’est clôturé cette semaine à Fès, les artisans de la Région Fès-Meknės ont tracé les priorités susceptibles d’améliorer leurs conditions de travail, d’augmenter leurs revenus et de sortir leur secteur de la crise. La plupart des représentations professionnelles de l’artisanat sollicitent le ministère de tutelle pour débloquer des crédits sans intérêt ou des aides directes aux artisans et aux coopératives afin de protéger le patrimoine culturel national et permettre aux artisans de reprendre leurs activités et de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19. Les participants ont recommandé entre autres la création d’un fonds de soutien aux coopératives et aux petites unités artisanales.

L’Opinion

La 10ème édition du festival international du film de Dakhla du 16 au 20 juin

La ville de Dakhla accueillera, du 16 au 20 juin, la 10ème édition du festival international du film de Dakhla, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Initiée par l’association pour l’animation culturelle et artistique dans les provinces du Sud, cette grand-messe cinématographique célèbre le cinéma africain à travers la présence de cinéastes issus de treize pays africain, à savoir le Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Egypte, Cameroun, Burkina Fasso, Tunisie, Rwanda, Tchad et le Benin en plus du Maroc, ont souligné les organisateurs. Sept longs métrages sont en lice pour les prix du festival, à savoir le Prix spécial du jury, le Prix de la réalisation et le Grand Prix.

Maroc le Jour

Programme de réduction des disparités: plus de 14.000 km de pistes et routes construites

L’évaluation du programme de réduction des disparités territoriales et sociales est « très positive », a affirmé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Le Chef du gouvernement, qui présidait les travaux de la session ordinaire de la Commission interministérielle permanente du développement de l’espace rural et des zones montagneuses, consacrés au bilan de ce programme et de ses perspectives, a fait état, dans une déclaration à la presse, de la bonne mise en œuvre de ce programme , avec une bonne gouvernance. « L’évaluation de cette opération est très positive. Les programmes ont eu un grand écho auprès des citoyens dans l’espace rural et les zones montagneuses », a-t-il dit, précisant que plus de 14.000 km de pistes et routes ont été construites.

Libération

Al-Bireh: Mise en avant du rôle central du Comité Al-Qods face aux mesures dangereuses de l’occupation israélienne

Les participants à une conférence organisée, en Palestine, ont mis en avant le rôle central du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, face aux mesures dangereuses prises par les autorités d’occupation israéliennes dans la ville d’Al-Qods Al-Charif. Les participants à la conférence « Titres de propriété et statut historique de la mosquée Al-Aqsa », qui a vu la présence de personnalités arabes, d’un groupe d’historiens et de chercheurs de Palestine et de l’étranger, de diplomates et de religieux, ont souligné la centralité du rôle du Comité Al-Qods dans la défense des droits de propriété des dotations islamiques à Al-Qods Al-Charif. Ils ont indiqué que le Comité Al-Qods a documenté, à travers une recherche dans laquelle a contribué un groupe d’élites universitaires, professionnelles et politiques, la période historique de 1855 à 2015.

Bayane Al Yaoum

Hausse des prix des carburants: le PPS pour une action sur la TIC

Le PPS a critiqué le gouvernement pour son « immobilisme » face à la “détérioration continue” de la situation sociale, du fait de la flambée des prix de la majorité des produits de consommation et principalement des prix des carburants. Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion, le Bureau politique du PPS a appelé à mettre en œuvre des solutions et des alternatives possibles, comme l’action sur la TIC et la diminution des marges de bénéfices exorbitants des sociétés d’hydrocarbures, outre la nécessité de la remise en service de La Samir. Le bureau politique a consacré la majeure partie de sa réunion, tenue mercredi, à l’examen des projets de rapport politique et de résolution organisationnelle du XXIème congrès national et qui seront présentés devant la neuvième session du comité central, prévue samedi 18 juin courant.

Al Yaoum Al Maghribi

Ait Taleb : Près de 14 millions de bénéficiaires du programme de réduction des disparités territoriales et sociales

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, a indiqué, mercredi à Rabat, que près de 14 millions de personnes, dans 1.066 communes rurales du Royaume, ont bénéficié du programme de réduction des disparités territoriales et sociales. Les indicateurs de ce programme sont « très probants » pour 98% des gens qui assurent que l’impact est « très positif », a souligné Ait Taleb dans une déclaration à la presse à l’issue des travaux de la session ordinaire de la Commission interministérielle permanente du développement de l’espace rural et des zones montagneuses, présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.