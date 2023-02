Réforme des retraites: le coup d’accélérateur en mars, signatures et cachets électroniques: le nouveau guide explicatif qui change la donne, Maroc-Israël: coup de boost à la coopération aquacole…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 10 février 2023:

L’Économiste

Réforme des retraites: le coup d’accélérateur en mars

C’est l’entrée de la ligne droite pour la réforme de la retraite. Le chef du gouvernement a chargé Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, de conduire ce dossier à bon port. Les choses sérieuses ne démarrent qu’ en mars prochain pour accélérer les concertations avec les partenaires sociaux, que sont les syndicats représentatifs et la CGEM. La méthodologie de travail a été arrêtée lors du premier round du dialogue social, a noté la ministre, qui a précisé que la réforme des retraites ne concerne que 42% des Marocains. Les autres ne bénéficient pas de pensions. Ils devront attendre encore les trois prochaines années, selon le calendrier arrêté pour la généralisation de la protection sociale.

Les Inspirations Éco

Signatures et cachets électroniques: le nouveau guide explicatif qui change la donne

Introduire d’autres services de confiance pour promouvoir le recours au numérique; se mettre en harmonie avec les réglementations internationales; élargir le périmètre d’application à l’ensemble des transactions électroniques; clarifier davantage la force probante des différents niveaux de services de confiance. Mais aussi définir plusieurs niveaux de sécurité pour s’adapter à la diversité des usages; fixer les régimes applicables aux moyens et prestations de cryptologie; ou encore renforcer le régime d’agrément des prestataire de service de confiance (PSCO) et mieux encadrer ceux non agréés. Tels sont les objectifs visés à travers l’adoption de la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.

Le Matin

Conseil de la ville de Rabat: la majorité et l’opposition de nouveau à couteaux tirés

La session de février du Conseil de la ville de Rabat a tendu davantage les rapports déjà difficiles entre les élus de l’opposition et ceux de la majorité. Trois points adoptés lors de cette session ont été à l’origine de la fronde menée par la FGD et le PJD. Les points contestés portent sur la révision du règlement intérieur du Conseil, la dissolution de la société de la gare routière Al Kamra et la mise du stade municipal Yakoub El Mansour à la disposition d’un club dirigé par le ministre Mehdi Bensaïd. Pour la maire de Rabat (RNI), il s’agit de ne pas céder à «la dictature de l’opposition».

L’Opinion

Maroc-Israël: coup de boost à la coopération aquacole

Depuis la reprise des relations maroco-israéliennes, les deux pays cherchent à concrétiser des actions dans certains domaines ciblés, notamment le secteur aquacole, où les potentialités du Maroc restent sous-exploitées. En effet, l’Agence nationale de développement de l’aquaculture (ANDA) et la société israélienne AGRIGO ont scellé, la semaine dernière en marge de la 6ème édition du Salon international Halieutis, un accord visant à installer une ferme piscicole près de la ville de Tanger. Il s’agit d’un projet de grande envergure, fruit d’une rencontre entre l’ANDA et la délégation israélienne, composée de représentants du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du ministère des Affaires étrangères, de chercheurs universitaires et de représentants: d’entreprises de technologie maritime, qui a pris part à la 6ème édition du Salon Halieutis, tenu à Agadir du ler au 5 février courant.

Al Bayane

Conditions monétaires: BAM assure un suivi étroit et considère la situation accommodante

Malgré les actions de resserrement de la Banque centrale, les conditions monétaires restent largement accommodantes, a affirmé le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri. « Ces derniers mois, au regard de l’accélération de l’inflation, la Banque a augmenté son taux directeur à deux reprises depuis septembre dernier. Certes, ce sont des actions de resserrement, mais il faudrait souligner que les conditions monétaires restent largement accommodantes », a fait savoir le Wali de BAM dans son allocution à l’ouverture d’un symposium organisé par le Conseil du Développement et de la Solidarité (CDS), sur le thème « l’investissement et le rôle de l’État territorial ».

Libération

Carte d’artiste: le ministère de la Culture lance un service électronique

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture- a annoncé le lancement de services électroniques spécialement dédiés à la gestion de sa relation avec les citoyens, grâce à un site internet spécifique. Grâce à ce site web, il est possible d’obtenir une carte d’artiste, de bénéficier d’autres services pour les cartes professionnelles et d’accéder aux services du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), a indiqué le ministère dans un communiqué.

Al Massae

Hausse des prix: la CDT appelle à une grève générale

Dans une démarche d’escalade pour faire face à « l’indifférence » du gouvernement face à l’envolée des prix des produits de première nécessité, tels que les légumes, les fruits et la viande, la Confédération démocratique du travail (CDT) a décidé d’organiser des manifestations régionales le 19 courant , une grève générale dans la fonction publique et une marche nationale de protestation. Le Bureau exécutif de ce syndicat a expliqué sa décision par l’évolution de la situation nationale marquée principalement par la hausse excessive des prix, l’érosion du pouvoir d’achat des citoyens et l’élargissement de la sphère de la pauvreté et des disparités sociales et territoriales. Il a relevé l’attachement du gouvernement aux mêmes choix pendant des décennies et sa volonté de se soustraire à ses obligations sociales à l’égard des travailleurs contenues dans l’accord du 30 avril 2022.