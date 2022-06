Hausse de 1,4 DH/litre pour le lait UHT, de 0,40 DH pour les demi-litres, ou encore de 8 DH pour le pack de 6x1litre. Le relèvement des prix de ce lait en particulier, par les principaux producteurs de produits laitiers, depuis environ trois semaines, se justifierait, selon ces derniers, par la hausse du prix des intrants et matières premières, notamment le lait cru, à laquelle s’ajoutent celle des coûts liés à la logistique, la distribution et l’emballage. Contacté à ce sujet, Dr Abderrahman Benlekhal, directeur de la Fédération des éleveurs producteurs laitiers (FEMAPROL), rejette tout argumentaire selon lequel le prix du lait produit par les éleveurs aurait augmenté. «Le prix du lait chez les éleveurs n’a pas connu d’augmentation, idem pour le lait pasteurisé. La hausse dont parlent les opérateurs industriels ne peut être expliquée que par eux, vu qu’elle se situe au niveau des dérivés laitiers (l’aval)».

L’Opinion

Casabusway: un taux d’avancement des travaux de 78%

Entamés en décembre 2020 et portant sur la réalisation des infrastructures, le long des 12 km de la ligne Bw1 et des 12,5 km de la ligne Bw2, les travaux de Casabusway affichent un taux d’avancement de 78%. Quant aux travaux d’aménagement de façade à façade, ils ont été réalisés à hauteur de 73%, indique Casablanca Transport. Ces travaux se déroulent en 4 phases, dont la 2ème, qui porte sur l’infrastructure et les aménagements de façade à façade, devrait être achevée à la fin de l’été 2022. Dans ce sens, les tronçons achevés avec asphalte concernent le boulevard Yaâcoub Al Mansour, tandis que d’autres ont été achevés sans asphalte sur les trottoirs et les voiries, à savoir les boulevards Moulay Abdellah ben Cherif, Oum Errabi, la ville d’Errahma, Al Qods, en plus du boulevard Mekdad Lahrizi, fait savoir Casablanca Transport.

Maroc le Jour

Les relations avec le Maroc « fiables et fraternelles »

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a souligné que les relations de son pays avec le Maroc sont « fiables et fraternelles ». « Nos relations avec le Maroc sont extrêmement loyales, fiables et fraternelles », a relevé Grande-Marlaska dans des déclarations à la presse. « Les relations entre les deux pays ont été préservées, sont préservées et seront préservées », a-t-il insisté, faisant observer que le Maroc est un partenaire « stratégique et absolument loyal ». Dans le même ordre d’idées, Grande-Marlaska a soutenu que les relations de son pays avec le Maroc continueront à « s’approfondir » suivant l’approche de la visite effectuée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en avril dernier au Maroc à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

Al Massae

« African Lion 2022 »: le cycle académique préparatoire démarre

Dans le cadre du Plan Global de Coopération militaire et en préparation à l’exercice « African Lion 2022 », le cycle académique des formations au titre de l’exercice de cette année a été lancé lundi 06 juin 2022 au profit des personnels des FAR et multinationaux. Cette activité, programmée ponctuellement au niveau de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, en marge de l’exercice « African Lion », concernera cette année des formations dans les domaines ayant trait au déroulement des manœuvres opérationnelles, entre autres, la méthode de planification opérationnelle interarmées, les aspects juridiques, l’information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d’évaluation d’un exercice interarmées, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales.