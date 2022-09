L’inflation qui envahit le monde entier concerne tous les produits de première nécessité, dont les raisons sont connues, les médicaments n’ont pas été épargnés. En effet, en Europe, les prix de médicaments se sont accrus à l’instar des produits alimentaires et carburants. Au Maroc heureusement, les prix des médicaments n’ont pas succombé à ce trend haussier. A contrario le ministère de la tutelle a revu à la baisse plusieurs médicaments. Hormis les prix du lait infantile, qui ont connu une hausse significative, pas seulement au Maroc mais dans le globe.

Le sujet est d’actualité. La rentrée scolaire s’annonce d’une année à l’autre de plus en plus coûteuse pour la majorité des ménages marocains. L’enquête du HCP relative aux dépenses totales des ménages pour la scola- risation de leurs enfants indique que le niveau des dépenses passe de 1087 dirhams à 7726 dirhams entre le système d’enseignement public et celui du privé. Les dépenses liées à la scolarité varient selon la classe sociale. Ainsi, le coût est 14 fois plus élevé chez les familles les plus aisées pour passer de 506 à 7500 la personne. La répartition de ces dépenses selon le niveau de scolarité passe de 1 823 dirhams pour le primaire, à 1 994 dirhams pour le collège et 3 412 dirhams pour le secondaire. Le supérieur coûte près de4 311 dirhams contre 2 125 dirhams pour le préscolaire.



Près de 8 millions d’élèves rejoignent les bancs de l’école Pour la rentrée scolaire 2022-2023, près de 8 millions d’élèves sont réencensés pour les cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, selon le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Ainsi, les établissements scolaires publics ont accueilli un total de 6,9 millions d’élèves, qui seront encadrés par plus de 290.000 enseignants répartis sur environ 11.000 établissements, dont 7000 en milieu rural, précise la même source dans un communiqué rendu public à l’occasion du lancement officiel de l’année scolaire par le ministre Chakib Benmoussa au lycée collégial Al-Nahda (Sidi Slimane), notant que le nombre des élèves de la première année primaire en public a atteint 771.000. Al Massae

Dakhla: environ 300 millions volés d’une bijouterieLa brigade de la police judiciaire du district régional de Dakhla mène des investigations intensives dans le but d’identifier les auteurs impliqués dans le vol d’une bijouterie survenu le week-end dernier. La valeur des bijoux volés a été estimée à 300 millions de centimes, selon des sources du journal. En revenant de la prière d’Al Ichae, le propriétaire du magasin, situé rue Emelili au centre de la ville de Dakhla, s’est dit consterné par ce vol, qu’il juge commis dans des circonstances mystérieuses. Maroc Le Jour

Al Bayane