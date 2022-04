Dattes marocaines: la production performe, transport: nouvelle grève des opérateurs malgré les subventions ou encore le ministère de la santé qui importe de grandes quantités d’immunoglobuline…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 6 avril 2022:

L’Économiste

Dattes marocaines: la production performe

La production des dattes marocaines réalise de bonnes performances. La production est passée de 90.000 tonnes en 2020 à 127.000 tonnes en 2021. Ce qui représente une hausse de 30%. L’essentiel de cette production est réalisé au niveau de la région Draâ-Tafilalet. Le palmier dattier, l’arbre providentiel des oasis de Tafilalet, occupe le premier rang parmi les espèces arboricoles de la zone d’action de l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Tafilalet Sur le plan socio-économique, le secteur phoenicicole génère 1,5 million de journées de travail/an. Cette offre d’emploi sera plus prometteuse durant les années à venir en raison de la dynamique croissante que connaît l’investissement dans ce domaine. La filière des dattes participe également à la stabilisation de la population rurale au niveau des oasis en contribuant à plus de 65% dans la formation des revenus des exploitations oasiennes.

L’Opinion

Rabat-Témara: une consommation d’olives qui date de plus de 100.000 ans

Des preuves archéologiques d’olivier sauvage ont été découvertes dans la région de Rabat-Témara, suggérant que les Homosapiens consommaient les olives et utilisaient leurs noyaux et les branches comme combustibles, il y a 100.000 ans. Selon une récente étude, publiée dans la revue Nature Plants, des preuves suggèrent la présence d’oliviers sur la côte atlantique du Maroc pendant la majeure partie de la dernière période glaciaire. Elle évoque aussi l’utilisation des olives par les premiers Homosapiens comme combustibles et très probablement pour la consommation. Les chercheurs estiment que l’utilisation sporadique des olives sauvages au Paléolithique (entre 3 millions d’années et 10.000 à 12.000 ans) est peut-être due à leur rareté ou à leur absence dans la végétation.

Aujourd’hui Le Maroc

L’ONMT développe des dessertes point à point avec Binter

La compagnie aérienne espagnole Binter augmente son nombre de sièges vers le Maroc. C’est ce qui a été convenu d’un commun accord entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie. Binter injectera dans ce sens 34.000 sièges supplémentaires vers le Royaume pour l’été 2022. Se référant à l’Office, Binter réinjectera non seulement sa capacité habituelle d’avant-Covid sur le Maroc mais renforcera également ses liaisons au départ de Gran Canaria et Tenerife avec plus de 34.000 sièges contractuels pour l’Été 2022. « L’objectif est d’assurer une meilleure desserte aérienne point à point sur tous les aéroports du Maroc et d’ouvrir de plus en plus le pays sur le monde afin de faciliter l’accès à la destination des touristes quelle que soit la compagnie qu’ils choisissent», souligne dans ce sens Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT.

Les Inspirations Éco

Transport: nouvelle grève des opérateurs malgré les subventions

La pire chose qui peut arriver à un entrepreneur c’est de travailler pour perdre de l’argent. Ce serait le quotidien des transporteurs marocains qui font face à la hausse vertigineuse des prix de l’essence et du gasoil qui tutoient les 16 dh/ litre. Au pied du mur depuis le début du choc pétrolier, ils décident finalement de geler leurs activités afin de limiter la casse. En d’autres termes, les professionnels, notamment ceux affiliés à la Fédération nationale du transport multimodal (FNTM), observent une grève ouverte à compter d’aujourd’hui à 10 heures, et ce jusqu’à ce que les doléances des professionnels soient satisfaites. En haut des revendications de la FNMT, figure l’accélération du cadre légal et réglementaire de l’indice du diesel afin de contrôler les fluctuations de prix et adopter l’indexation. «Le prix du gasoil a augmenté de 68% depuis décembre 2020 à aujourd’hui. Cette hausse n’a fait l’objet d’aucune indexation. Nous, en tant que sociétés dans le domaine du transport, avons préféré arrêter de travailler pour perdre de l’argent ce n’est pas l’objectif d’un entrepreneur », regrette Idriss Bernoussi, président de l’Association marocaine des transporteurs routiers inter-continentaux (AMTRI).

Al Massae

Hausse des prix des carburants: la protection du consommateur sollicitée

Après la flambée des prix du carburant dans notre pays, l’Association de protection des consommateurs a appelé le gouvernement à trouver des solutions pour protéger le pouvoir d’achat des Marocains. Dans ce contexte, la Fédération marocaine des droits du consommateur a protesté contre les augmentations des produits de consommation qui ont accompagné la hausse des prix des carburants, appelant le gouvernement à trouver des solutions urgentes afin de préserver la paix sociale. La Fédération a affirmé que son intervention est dictée par ce qu’elle a décrit comme des hausses répétées des prix des carburants au Maroc sous prétexte de la hausse des cours sur le marché international. Elle a estimé que ces augmentations excessives, qui génèrent inévitablement des hausses des produits de consommation, risquent de provoquer une crise sociale asphyxiante.

Al Ahdath Al Maghribia

L’opposition en colère contre le gouvernement à cause du report de la discussion sur la hausse des prix du carburant

Les groupes de l’opposition ont déversé leur colère sur le gouvernement, après que ce dernier a reporté une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, qui était prévue lundi. L’opposition tablait sur cette réunion pour discuter de la hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité, dont ceux des carburants qui ont connu une hausse excessive menaçant le pouvoir d’achat des citoyens. L’opposition, qui n’a pas toléré la manière dont la réunion a été renvoyée à plus tard, a qualifié la décision du gouvernement d’une tentative d’esquiver le débat sur la hausse des prix. À cet égard, Rachid Al Hamouni, président du groupe PPS, a déclaré que le gouvernement évite manifestement la discussion sur les prix du carburant au Parlement, qualifiant cette attitude de « mépris » à l’égard de l’institution législative et des représentants de la nation.

Assahra Al Maghribia

Le Ministère de la Santé importe de grandes quantités « d’immunoglobuline »

Après une pénurie constatée dans les services médicaux spécialisés et les officines de pharmacie, le ministère de la Santé a réussi à importer une quantité importante d’immunoglobuline de l’étranger, qui se trouve actuellement à la Direction du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé, afin de répondre aux besoins des patients atteints d’immunodéficience primaire et d’autres maladies au Maroc, ont révélé des sources médicales au journal. Cette opération est placée sous la supervision du ministère de la santé, qui a mobilisé les services compétents pour prendre diverses mesures permettant d’assurer l’approvisionnement de ce médicament indispensable, dont l’absence menace la vie des patients à cause des complications qui peuvent survenir. Dans ce cadre, Ahmed Aziz Bousfiha, expert en immunologie et président de l’Association « Hajar », s’est félicité des efforts fournis par le ministère de la Santé pour doter le Maroc de cette substance thérapeutique vitale, soulignant que le gouvernement a ainsi réagi favorablement aux demandes pressantes formulées par les médecins et les familles des patients.

Al Bayane

Banques participatives: Les financements augmentent de 38,8% en février

Les financements accordés par les banques participatives ont augmenté, en glissement annuel, de 38,8% à plus de 19,94 milliards de dirhams (MMDH) en février 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ces financements se répartissent notamment sur l’immobilier (16,78 MMDH), la consommation (1,17 MMDH), l’équipement (1,77 MMDH) et la trésorerie (85 millions de dirhams), précise BAM dans un document sur les statistiques monétaires du mois de février 2022. Parallèlement, les engagements des banques participatives ont atteint près de 6,8 MMDH auprès des banques et ce, sous forme principalement de refinancement à travers le produit de « Wakala bil Istithmar » et de dépôts à vue reçus des banques mères, fait savoir la même source.

Rissalat Al Oumma

Sondage: 64% des Marocains se sentent en sécurité

La majorité des Marocains se sentent en sécurité. C’est ce que révèlent les résultats d’un sondage d’opinion réalisé par Afro-Barometer, un réseau de recherche panafricain indépendant, qui a indiqué que 64% des Marocains qui ont participé à ce sondage ont déclaré n’avoir jamais ressenti de peur ou de menace lorsqu’ils se déplaçaient dans la ville ou le quartier où ils vivaient. En revanche, 7 % ont affirmé qu’ils se sentent toujours ou plusieurs fois en insécurité lorsqu’ils se déplacent dans la zone où ils résident. Le plus intéressant c’est que 37 % ont déclaré qu’ils ont eu un sentiment d’insécurité et qu’ils risquent d’être exposés à des dangers une ou deux fois ou plusieurs fois lorsqu’ils se promenaient seuls. L’enquête, qui comprenait 29 pays africains, a révélé un grand écart parmi les pays du continent au niveau du sentiment de sécurité des citoyens. Ainsi, les Tanzaniens se sentent plus en sécurité dans leurs déplacements dans leur pays d’origine, 82% d’entre eux disant qu’ils n’ont pas le sentiment de courir le moindre risque pour leur sécurité.