Enseignement supérieur: les choses sérieuses commencent, Bank Al-Maghrib devrait relever le taux directeur à 2,50% en décembre selon Fitch Solutions ou encore la CNSS qui lance l’opération de contrôle de vie auprès de ses bénéficiaires…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 5 octobre 2022:

L’Economiste

Enseignement supérieur: les choses sérieuses commencent

Aujourd’hui, la revendication principale réside dans la revalorisation des salaires, ce qui va permettre d’attirer les meilleurs, surtout pour un pays qui a donné la première université du monde, a rappelé le secrétaire général du syndicat national de l’enseignement supérieur (Snesup), Jamal-Eddine Sebbani. L’idée est d’organiser un concours d’entrée pour stimuler la compétition. Il avait fait valoir l’exemple des universités internationales dont l’aura est mondiale. Elles attirent les grands chercheurs, à coup de négociations des salaires pour les convaincre de venir travailler chez elles. Ce qui leur donne une bonne réputation pour accrocher les meilleurs étudiants. Ce n’est pas le cas au Maroc où l’étalement de la carrière pose problème. Certains enseignants ont plafonné au dernier échelon il y a 15 ou 20 ans. Ils n’avancent pas et n’ont pas de motivation.

Le Matin

Bank Al-Maghrib devrait relever le taux directeur à 2,50% en décembre selon Fitch Solutions

À la veille du dernier Conseil de Bank Al-Maghrib, Fitch Solutions a prédit le relèvement du taux directeur de 50 points de base à 2%. Mais ce n’est pas fini. Le cabinet d’analyse économique s’attend à une nouvelle hausse du taux directeur, également de 50 points de base, le portant à 2,50% à la fin de l’année. Si l’inflation ralentissait en 2023, elle atteindrait 3,7% (contre 2,4% prévu par BAM), nettement au-dessus de la moyenne des 10 ans pré-Covid-19 de 1,1%. Le relèvement du taux s’explique également par une Banque centrale européenne plus belliciste et un dollar fort qui induirait la plus forte dépréciation du dirham depuis au moins les années 1990.

Aujourd’hui Le Maroc

La CNSS lance l’opération de contrôle de vie auprès de ses bénéficiaires

La CNSS a ainsi mis en place un dispositif dématérialisé pour réaliser l’opération de contrôle de vie de ses assurés bénéficiant d’une pension servie au Maroc au titre de l’année 2022. Ce système, qui repose sur l’échange électronique des données avec des administrations et institutions partenaires, permettra de s’assurer que les bénéficiaires des pensions sont en vie et leur évitera le déplacement pour accomplir toute démarche administrative. Pour les bénéficiaires de pension dont la survie n’a pas pu être vérifié par l’échange électronique susmentionné, la CNSS utilisera le service E-Barkia professionnel de Poste Maroc qui confirmera la survie de l’intéressé à travers la réception effective par ce dernier de la lettre qui lui sera adressée par la CNSS.

Les Inspirations Éco

Viande rouge: bientôt la barre des 100 DH/KG franchie

Le Marocain consomme en moyenne 17,2 kg de viande par an alors que la production annuelle nationale a été estimée, avant la crise Covid, à 606.000 tonnes. Le potentiel reste encore sous-exploité, mais le Maroc, à l’échelle africaine, demeure un grand amateur de viande rouge. Un fort appétit qui pourrait prochainement souffrir de la hausse des prix du produit en question. En trois mois, le prix du kilo de viande rouge a en effet grimpé de 15 à 20% en moyenne par endroit. Si les vaches de réforme s’offrent encore à 40 DH le kilo sur les étales dans certains souks, le consommateur, pour avoir une denrée de qualité, doit débourser entre 70 et 75 DH/ kg, voire plus. A ce rythme, prévient M’hammed Karimine, président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), il ne faudrait pas être surpris quand on arrive à 100 DH/ kg.

Maroc Le Jour

Maroc-Arabie Saoudite: Conférer un nouvel élan aux échanges bilatéraux

Le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et l’Arabie Saoudite a été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre saoudien du Commerce, Majid Ben Abdullah Al Qasabi, en visite de travail dans le Royaume. Cette rencontre a également été l’occasion d’identifier les meilleurs leviers pour conférer un nouvel élan aux échanges bilatéraux, dans l’intérêt des deux royaumes frères, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement. Au cours de ces entretiens, le Chef du gouvernement a passé en revue les projets économiques majeurs lancés par le Maroc, sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, précise le communiqué.

L’Opinion

Le déficit commercial augmente de 56,1% à fin août

Le déficit commercial du Maroc a augmenté de 56,1% à fin août 2022 par rapport à la même période en 2021, pour s’établir à 214,76 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Office des changes. Les importations ont atteint plus de 491,57 MMDH au titre des huit premiers mois de l’année 2022, contre 339,56 MMDH à fin août 2021, soit une hausse de 44,8% tandis que les exportations se sont accrus de 37% à 276,80 MMDH à fin août 2022, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’août.

Al Massae

Divorce au Maroc: des chiffres consternants !

Le président du groupe PPS à la Chambre des représentants a mis sur la table du chef du gouvernement Aziz Akhannouch un rapport qui comportait des statistiques consternantes liées au nombre croissant des cas de divorce dans notre pays, qui est passé de 26 914 cas en 2004 à 26 957 en 2021, après un recul partiel les autres années. Le chef du groupe du parti du Livre, qui juge nécessaire de protéger le pouvoir d’achat pour endiguer cette hausse, a appelé le gouvernement à dévoiler les mesures qu’il a prises pour faire face aux implications de la situation économique et sociale difficile des ménages, qui contribue à l’augmentation des cas de divorce au Maroc.

Al Bayane

MRE: les transferts à plus de 71 MMDH à fin août

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 71,42 milliards de dirhams (MMDH) au titre des huit premiers mois de cette année, contre près de 64,19 MMDH durant la même période de 2021, selon l’Office des Changes. Ces transferts ont ainsi affiché une hausse de 11,3% (+7,23 MMDH) par rapport à la même période de l’année écoulée, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’août.