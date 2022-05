Marchés publics: des mesures pour moderniser le décret, exploitation des taxis : le ministère de l’Intérieur met de l’ordre, Maroc Royaume-Uni: Des opportunités d’investissement dans le secteur de la santé…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 4 mai 2022:

L’Economiste

Marchés publics: des mesures pour moderniser le décret

Le renforcement de la gouvernance des marchés publics occupe un axe important dans le projet de réforme du décret sur les marchés publics. Normal, il s’ agit de protéger la commande publique de mauvaises pratiques, surtout lorsqu’on sait que ce texte va régir cette année 245 milliards de DH d’investissements. Ce projet a été présenté la semaine dernière aux parlementaires des commissions des finances des deux chambres pour recueillir leurs avis et propositions en vue de l’améliorer. En attendant leurs offres, ce projet comporte plusieurs mesures innovantes comme la consolidation de la création de la plateforme de gestion des systèmes tiers. Le but est de dispenser les concurrents de la remise de documents délivrés par les administrations comme le registre de commerce, la situation fiscale ou encore l’attestation de la CNSS.

Aujourd’hui Le Maroc

Marché du travail : L’ADFM dénonce la faible participation des femmes

L’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) pointe du doigt les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail qui deviennent de plus en plus préoccupantes, et ce, à l’occasion de la journée mondiale des travailleurs. L’Association relève que l’activité économique et sociale des femmes au Maroc se caractérise par une économie domestique qui touche 58% des citoyennes et un marché du travail soumis à une offre peu diversifiée et une demande de main- d’œuvre faiblement qualifiée et peu productive.

Le Matin

Exploitation des taxis : le ministère de l’Intérieur met de l’ordre

Devant l’anarchie que connaît le transport par taxi, le ministère de l’Intérieur vient d’annoncer une série de mesures visant à mettre de l’ordre dans l’activité. Dans une circulaire adressée aux walis et gouverneurs, le ministère précise que seuls les conducteurs professionnels, titulaires d’un permis de confiance et de la carte de conducteur professionnel sont habilités à conclure des contrats de délégation des permis d’exploitation des taxis avec les bénéficiaires des agréments. Les contrats en vigueur actuellement, conclus avec les non professionnels, ne devront pas être renouvelés, souligne le ministère.

Assahra Al Maghribia

La vigilance des parents et des professionnels de santé, moyen de protection efficace des hépatites virales chez les enfants

La vigilance des parents et des professionnels de santé, ainsi que le respect des mesures d’hygiène, sont les moyens de protection actuellement disponibles et efficaces contre les hépatites virales chez les enfants, écrit Dr. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, assurant que le Royaume n’a enregistré jusqu’à présent aucun cas d’hépatites aiguës qui ont touché environ 200 enfants dans plus de dix pays en Europe et en Amérique du Nord. Dans un article intitulé « Les hépatites virales mystérieuses : la vigilance des parents et des professionnels de santé », Dr Hamdi souligne que ces hépatites aiguës qui ont affecté des enfants essentiellement de moins de dix ans, se manifestent par une jaunisse rendant de couleurs jaunâtre le blanc des yeux et la peau, des vomissements, une diarrhée, des douleurs abdominales, une urine foncée et des selles pâles, une fatigue, des démangeaisons et de la fièvre des fois.

Al Bayane

Maroc Royaume-Uni: Des opportunités d’investissement dans le secteur de la santé

Le secteur de la santé au Maroc offre d’énormes opportunités pour les investisseurs étrangers, y compris ceux en provenance du Royaume-Uni, ont souligné, jeudi, les participants à un webinaire organisé par la Chambre de commerce britannique pour le Maroc (BritCham). Ce secteur, en pleine expansion au Royaume, est favorisé par l’évolution du cadre réglementaire, les partenariats publicprivés et la montée en force de la télémédecine, ont-ils expliqué, lors de cette rencontre placée sous le thème » le secteur de la santé au Maroc, entre défis et ambitions ».

Maroc Le Jour

Lutte contre la criminalité: entrée vigueur de l’accord Maroco-espagnol

L’accord relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité entre le Maroc et l’Espagne entre en vigueur à partir de ce samedi 30 avril. Publié au Bulletin officiel de l’Etat, l’accord, signé en février 2019, a pour objectif de faire face à toutes les formes de criminalité, plus particulièrement en matière de terrorisme.

Cet accord vise à promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, notamment les atteintes à la vie et à l’intégrité physique des personnes, la détention arbitraire et l’enlèvement, les infractions contre les biens, le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, la traite des êtres humains et l’immigration illégale, l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la production, la distribution ou la détention de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants.