Fisc: la traque aux influenceurs fraudeurs continue, recrutements massifs chez la police ou encore le gouvernement attendu de pied ferme par les syndicats…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 31 août 2022:

L’Économiste

CRI: Guichets uniques, vraiment?

La note de cadrage du projet de loi de finances 2023 prévoit la poursuite de la réforme des centres régionaux d’investissement (CRI). Une réforme amorcée il y a près de trois ans à la faveur de la loi n°47-18, entrée en vigueur en 2019, et qui s’est traduite, entre autres, par la création des commissions régionales unifiées d’investissement et d’une commission ministérielle de pilotage, la réduction des délais de traitement des dossiers qui est passé de 100 jours en 2019 à environ un mois et parfois moins: 10 jours pour certains…

Les Inspirations Éco

Fisc: la traque aux influenceurs fraudeurs continue

Après la pandémie liée à la Covid-19, les dépenses publiques se sont accrues jusqu’à atteindre des niveaux vertigineux. Pour augmenter les recettes fiscales afin de mieux financer les gros chantiers en cours et réduire le déficit budgétaire, l’Etat s’est alors tournée vers une mine jusqu’ici peu exploré. Il s’agit des revenus des influenceurs. Une opération qui ne date pas d’aujourd’hui et qui est loin d’être terminée.

Aujourd’hui le Maroc

Recrutements massifs chez la police

Les recrutements se poursuivent dans la fonction publique. Plusieurs concours auront lieu durant les mois de septembre et d’octobre dont celui de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour le recrutement de 5856 agents. Le concours fixé au 25 septembre 2022 prévoit de recruter 3838 gardiens de la paix (échelle 5), 1450 inspecteurs de police (échelle 6), 80 officiers de paix ( échelle 8), 420 officiers de police (échelle 8) et 68 commissaires de police (échelle 10). Le ministère de la justice a aussi prévu de recruter 250 attachés de justice (échelle 10). Le concours en question est prévu le 30 octobre prochain. Par ailleurs, 169 postes sont à pourvoir au ministère de la santé et de la protection sociale.

Le Matin

Institutionnalisation du dialogue social, hausse des salaires, réduction de la pression fiscale… le gouvernement attendu de pied ferme par les syndicats

Les rounds de dialogue social vont reprendre à brève échéance. Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, devrait convier en septembre les centrales syndicales les plus représentatives et la CGEM pour de nouvelles rencontres. Baisse de l’impôt sur le revenu pour les employés, augmentation des salaires, dialogue social sectoriel et cherté du coût de la vie sont les principaux sujets évoqués par les syndicats en perspective de ce rendez-vous très attendu.

Al Bayane

Seule la moitié des artisans sont pré-immatriculés à la CNSS

Plus de 622.000 artisans ont pu être identifiés, dont près de 360.000 sont pré-immatriculés au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), selon la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. « Conformément aux orientations du chantier de généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), impulsé par SM le Roi Mohammed VI, le Registre National de l’Artisanat, lancé par le minis- tère, a permis l’identification de 622.000 artisans dont près de 360.000 pré-immatriculés au niveau de la CNSS », a indiqué Mme Ammor dans une interview accordée à l’agence MAP. Citant les actions du ministère en faveur des arti- sans, Mme Ammor a souligné l’accompagnement de ces derniers par le département dans la commer- cialisation de leurs produits dans les grandes sur- faces et en ligne avec des partenaires de e-com- merce. Dans ce cadre, le ministère a scellé des conventions avec l’ensemble des Chambres d’artisa- nat pour booster la promotion et la commercialisa- tion des produits dans toutes les régions, a-t-elle ajouté.

L’Opinion

Nizar Baraka fixe sa «feuille de mission» 2026

« Après avoir mené une mobilité de grande envergure qui s’est fixé comme priorité une meilleure adaptation des capacités managériales et techniques du ministère, Nizar Baraka, au cours d’une réunion regroupant l’ensemble des directeurs régionaux et centraux, a fixé la « feuille de mission » jusqu’en 2026, sur la base de la déclinaison du programme gouvernemental et dans le cadre de la charte de déconcentration établie conformément aux Orientations Royales », apprend-on d’un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Eau. Baraka a souligné que « la responsabilité de la tutelle dans la réalisation de ses projets ne se limite pas seulement à la rentabilité économique et sociale, mais doit être étendue aux volets d’acceptabilité et de considération auprès à la fois du citoyen et du tissu entrepreneurial ».

Libération

Des promesses de souplesse mais pas plus

Yaura-t-il remboursement des frais de visa Schengen pour les Maghrébins déboutés par les services consulaires français ? Le président Emmanuel Macron ne dit ni «oui» ni «non. Pis, il entretient la confusion sur ce sujet et ne donne pas une réponse claire et précise. Interrogé sur le fait que la totalité des frais n’est pas remboursée lorsque le visa est refusé et s’il y a possibilité de perception des frais et de remboursement de la différence, le président français a répondu que Paris souhaite avoir une approche beaucoup plus souple pour les familles des binationaux mais aussi les artistes, les sportifs et les entrepreneurs qui nourrissent la relation bilatérale.« Dans ce cadre-là, on souhaite améliorer les délais, et il y a ce sujet des frais, si on simplifie un peu nos procédures, on aura une visibilité plus rapide et on évite d’engager des frais qu’on doit ensuite rembourser», a-t-il affirmé en marge d’un point de presse après sa visite au cimetière de Saint-Eugène en Algérie.