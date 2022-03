La BERD lance une nouvelle ligne de financement, conjoncture: les appréciations et anticipations des chefs d’entreprise ou encore tunnel reliant Marrakech à Ouarzazate : le tracé via Ourika retenu…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 30 mars 2022:

L’Economiste

La BERD lance une nouvelle ligne de financement

Green Economy Financing Facility ou GEFF II, la nouvelle ligne de financement de la Berd avec le soutien de l’Union européenne en faveur du Maroc a été officiellement lancée mardi 29 mars. D’une enveloppe de 163 millions de DH, cette facilité de financement est dédiée au soutien de la transition vers une économie verte qui renforce la productivité et redynamise le secteur privé. Elle est destinée aux investissements verts des entreprises privées dans divers secteurs. Il s’agit notamment de l’énergie durable, la conservation de l’eau, la réduction des déchets, les technologies vertes ainsi que l’adaptation au changement climatique.

Les Inspirations Eco

Conjoncture: les appréciations et anticipations des chefs d’entreprise

Les anticipations de 69% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le premier trimestre 2022 et une hausse selon 18% d’entre eux. Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication » et les “Autres commerces de gros spécialisés» et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le “commerce de gros d’autres équipements industriels . Les commandes prévues pour le premier trimestre 2022 seraient d’un niveau normal selon 75% des chefs d’entreprises et inférieur à la normale selon 15%. L’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs, selon 70% des grossistes et une hausse selon 27% d’entre eux, souligne le HCP.

Aujourd’hui Le Maroc

Chefs d’entreprise: 25% d’entre eux anticipent une diminution de l’activité

Les anticipations des chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers, pour le 1er trimestre 2022, révèlent une diminution de l’activité globale selon 25% d’entre eux et une hausse selon 22%. C’est ce que révèle le Haut-commissariat au Plan (HCP) dans sa note d’information sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs du commerce de gros et des services marchands non financiers, au titre du premier trimestre 2022. Ces anticipations seraient dues, d’une part, à la baisse prévue dans les activités de l’Hébergement et de la Restauration et, d’autre part, à l’amélioration prévue dans les “Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes» et les «Activités de location et location-bail».

Le Matin

Tunnel reliant Marrakech à Ouarzazate : le tracé via Ourika retenu

Les études géophysiques et géotechniques complémentaires pour la réalisation du tunnel reliant Marrakech à Ouarzazate via Ourika, ainsi que la poursuite des études techniques, économiques et environnementales le concernant et portant également sur les routes qui y seront raccordées, de même que sur les équipements d’exploitation et de sécurité routière, devront être terminées avant la fin de 2023. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, soulignant que ce tunnel permettra de réduire le temps de trajet entre les deux villes de 80 minutes pour les voitures légères et de 112 minutes pour les camions.

L’Opinion

Imminent remède contre l’encombrement des prisons et l’inflation des détentions provisoires

Après le Ministère public, c’est au tour du Parlement via la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des Représentants, d’appeler le ministère de la Justice à renforcer le poids des peines alternatives et des amendes dans son arsenal légal. Ce qui permettrait de limiter le recours à l’emprisonnement pour les crimes et délits mineurs et de désengorger le système pénitencier en proie à la surpopulation. Les membres de la Commission ont également appelé à réviser le processus de détention provisoire et l’adoption de dispositions juridiques qui rendent celle-ci exceptionnelle. La mise en œuvre de ces mesures, en plus d’améliorer et humaniser les conditions carcérales permettraient la mise en place d’un environnement propice à la réinsertion des détenus.

Libération

Le Maroc toujours au niveau vert

Le niveau de transmission du virus SARS-CoV-2 est toujours faible au Maroc, malgré la discrète augmentation du nombre de cas cette semaine, a indiqué le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, Mouad Mrabet, assurant que le Maroc est toujours au niveau vert. Dans un commentaire sur la situation épidémiologique, postée sur le réseau social professionnel, LinkedIn, Mrabet a souligné que le nombre de cas hebdomadaires a légèrement augmenté après 8 semaines consécutives de diminution continue. Ainsi, a-t-il détaillé, 76 cas supplémentaires ont été enregistrés durant la semaine dernière par rapport à la semaine d’avant, tandis que le taux de positivité reste globalement stable à 1% au terme de la semaine du 21 au 27/03/2022 contre 0.84% enregistré au cours de la semaine du 14 au 20/03/2022.

Al Bayane

Conflit israélo-palestinien: SM le Roi a toujours soutenu la solution à deux États vivant côte à côte

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours soutenu la solution à deux États vivant côte à côte et l’établissement d’un État palestinien sur la base des frontières de 1967 avec Al-Qods-Est comme capitale, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de construire une nouvelle dynamique pour la paix et de prendre des mesures concrètes, ouvrant des perspectives prometteuses pour les peuples de toute la région du Moyen-Orient. Il a tenu ces propos lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue du sommet diplomatique qui a réuni, lundi au Néguev, dans le sud d’Israël, les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, d’Israël, du Maroc, de Bahreïn, de l’Égypte et des Émirats Arabes Unis.

Maroc Le Jour

Les dernières pluies ont un impact immédiat sur les cultures

Les pluies qu’a connues le Maroc dernièrement ont un impact immédiat sur les cultures notamment les céréales, a assuré le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki. Mars a été le mois le plus pluvieux par rapport à l’année dernière et par rapport à la moyenne durant les trente dernières années, a-t-il jugé, affirmant que « l’impact est immédiat sur les cultures qui n’ont pas encore été totalement détruites comme les céréales ». « On est pratiquement sur un million d’hectares de céréales qui peut connaître un rattrapage extrêmement important », a-t-il précisé.

Al Massae

Lancement à Rabat du programme d’installation des cultures de printemps

Le programme d’installation des cultures de printemps a été lancé lundi lors d’une réunion consacrée à la campagne agricole des cultures de printemps. Ce programme d’installation des cultures de printemps porte sur une superficie qui pourrait atteindre 320 mille Ha, relève le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion. « Le cumul pluviométrique moyen national durant le mois de mars a atteint 60 mm, soit une hausse de 46% par rapport à la moyenne des 30 ans (41 mm) et de 52% par rapport à la campagne précédente (39 mm) », note la même source, relevant que ces précipitations ont un impact très favorable sur le couvert végétal des parcours et l’arboriculture fruitière et annoncent de bonnes perspectives quant à l’installation des cultures de printemps, à savoir les légumineuses et principalement le pois chiche, les oléagineux et notamment le tournesol, les cultures maraichères et le maïs.