Voitures électriques et hybrides: le parc a doublé en deux ans, les services de sécurité à la rescousse de leurs homologues étrangers, exécution des décisions judiciaires : le chevauchement des attributions bloque la machine…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 29 juin 2022:

L’Economiste

Voitures électriques et hybrides: le parc a doublé en deux ans

Quelque 14 marques, 44 modèles électriques et hybrides circulent au Maroc en 2022. En 2020, le parc roulant en mode hybride et électrique comptait à peine 7 marques et 21 modèles. Malgré la faible proportion de la mobilité propre au Maroc, ce type de véhicules a doublé en l’espace de 2 ans seulement! C’est-à- dire le potentiel et les gisements de progression. Mais en même temps, il y a des barrières à l’achat de ce type de véhicules. A commencer par les prix qui restent chers, une offre limitée à des segments plutôt haut de gamme ou encore l’absence d’infrastructures, la rareté des bornes de recharge, le vide en termes d’incitations et de subventions à l’achat, le déficit de communication et de sensibilisation.

Aujourd’hui Le Maroc

Le soutien aux transporteurs augmenté de 40%

Bonne nouvelle pour les transporteurs routiers. Le gouvernement vient d’annoncer une nouvelle mesure dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens. En effet, les aides directes versées aux transporteurs routiers vont augmenter de 40% dès les prochains jours. Dans les détails, le gouvernement explique que la revalorisation concernera la quatrième tranche du soutien destiné aux transporteurs au cours de ce mois de juillet. Les responsables affirment que le soutien fourni depuis le mois de mars dernier est destiné à préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Le but est ainsi d’éviter la répercussion de la hausse des tarifs à la pompe sur les prix des biens et marchandises transportés.

Maroc Le Jour

Albares : « Impossible » de contrôler les flux migratoires illégaux « sans la collaboration du Maroc »

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a affirmé, mardi, que “sans la collaboration des forces de sécurité marocaines et le travail excellent des forces de sécurité espagnoles, il serait impossible d’effectuer un contrôle du phénomène migratoire illégal ». »Ce que nous devons faire, c’est d’améliorer et de renforcer encore notre coopération avec le Maroc et avec les pays d’origine et de transit. L’Europe et la Commission européenne doivent être impliquées », a souligné Albares dans un entretien à la chaîne de télévision »Antena 3 ».

L’Opinion

Les services de sécurité à la rescousse de leurs homologues étrangers

Héritage d’une longue expérience acquise durant des décennies de lutte sur tous les fronts, de la lutte contre le terrorisme et les trafics illicites en tout genre à la criminalité transfrontalière, l’expertise des services de sécurité marocains a été façonnée par des figures emblématiques, qui ont fait du dispositif sécuritaire national une référence mondiale. Abdellatif Hammouchi qui incarne actuellement la composante interne, civile et donc la plus visible de ces services est d’ailleurs de plus en plus sollicité par des partenaires étrangers pour renforcer la coopération sécuritaire et le partage de renseignements. L’exemple du recours des Qataris au savoir-faire de nos sécuritaires, rodés à la gestion d’événements sportifs internationaux, pour les soutenir dans l’organisation du prochain Mondial, est un exemple éloquent de la notoriété dont jouissent les différents services nationaux.

Le Matin

Exécution des décisions judiciaires : le chevauchement des attributions bloque la machine

Décidément, le règlement du problème de l’exécution des décisions judiciaires n’est pas pour demain. Et pour cause, l’ambiguïté des attributions du département de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire concernant ce sujet complique les choses. Une réunion de « l’instance conjointe » rassemblant les deux entités est attendue pour délimiter, de manière consensuelle, le territoire de chacune.

Al Bayane

TPME: Plus de 2.500 projets appuyés par Maroc PME en 2021

Un total de 2.531 projets des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) ont bénéficié de l’appui de l’Agence Nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME) au titre de l’année 2021, indique l’Agence, dans un communiqué publié à l’issue de son Conseil d’Administration présidé, jeudi, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Consacré à l’examen du bilan d’activité de Maroc PME au titre de l’année 2021 et de son plan d’action 2022, le Conseil d’Administration a constaté « la démultiplication du nombre de projets des TPME ayant bénéficié de l’appui de l’Agence en termes d’expertise technique et de soutien financier à l’investissement qui a atteint 2.531 projets en 2021 contre 819 projets en 2020 », souligne le communiqué.

Al Massae

Tentative d’assaut contre la clôture métallique au niveau de Nador : le CNDH crée une mission d’information

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a annoncé la création d’une mission d’information suite à la tentative d’assaut contre la clôture métallique au niveau de Nador, affirmant que les photos et vidéos en circulation « n’ont aucun rapport avec la tentative de passage des migrants ». A travers sa Commission régionale de l’Oriental et ses membres à Nador, le CNDH a affirmé avoir suivi les informations recoupées concernant le grand nombre d’individus ayant pris d’assaut la clôture et visionné un ensemble de vidéos et photos en circulation « qui n’ont aucun lien avec la tentative de passage des migrants et contiennent des informations et des données erronées » concernant l’opération et ses conséquences.

Libération

Bruxelles : des militantes sahraouies démontent les contre-vérités des séparatistes

Des militantes sahraouies ont démonté, au parlement européen à Bruxelles, les contrevérités et les allégations fallacieuses des séparatistes sur les provinces du sud du Royaume, mettant en lumière l’essor du Sahara marocain sur les plans économique, social, culturel et des droits humains. Invitées par des députés européens, les militantes marocaines de la société civile ont éclairé le parlement européen sur la situation réelle des droits de l’homme dans les provinces du sud et le développement économique pluriel qui se manifeste dans cette région, à travers des projets stratégiques qui profitent à toute la population.