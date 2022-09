Casablanca: Enfin une solution pour les déchets inertes, banques de projets : La quatrième vague officiellement lancée ou encore repenser et réinventer la chose urbanistique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 28 septembre 2022:

L’Économiste

Casablanca: Enfin une solution pour les déchets inertes

Du nouveau pour la collecte des déchets inertes à Casablanca. Un véritable fléau qui gagne chaque jour plus de terrain sur l’ensemble du territoire de la capitale économique. Casa-Baia vient en effet de lancer un appel d’offres pour sélectionner des prestataires de collecte, transport et mise en site d’élimination des déchets inertes…

Aujourd’hui le Maroc

Banques de projets : La quatrième vague officiellement lancée

De nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur industriel ont été identifiées mardi 27 septembre à Casablanca. Ryad Mezzour, ministre de l’industrie et du commerce, a donné, devant un panel représentatif du tissu économique national, le coup d’envoi de la 4ème vague de banques de projets couvrant sept thématiques, en l’occurrence les médicaments, les dispositifs médicaux, les intrants alimentaires, la valorisation industrielle des ressources agricoles, l’emballage, les machines et l’eau. «A travers ces nouvelles opportunités, nous cherchons à capitaliser sur les acquis du Maroc pendant la pandémie et à donner aux grands potentiels dont ont fait preuve les opérateurs industriels l’occasion d’aller plus loin et d’innover encore plus»,

Le Matin

Protection numérique des enfants : l’implication des parents est primordiale

«Sécurité numérique des enfants au Maroc» était le thème d’une rencontre organisée mardi 27 septembre à Casablanca par Kaspersky. Les participants à cette rencontre ont souligné l’importance du rôle des parents dans la protection de leurs enfants contre les dangers d’Internet.

Les Inspirations Éco

Banques de projets: un potentiel de 28 MMDH à libérer Le coup d’envoi d’un quatrième lot de projets relevant de la banque de projet a été donné hier par le ministère de l’industrie et du commerce. A la clé, un contrat programme avec le secteur pharmaceutique et 40 projets pour un investissement total de 2,5 MMDH. L’Opinion

Étude de l’IRES :la réputation du Maroc a toujours de la cote à l’international C’est en Chine et au Maroc lui-même (+12,6 points et +10,9 points respectivement) que les plus importantes hausses ont été obtenues, ressort-il du nouveau rapport établi par Reputation Lab, un laboratoire américain des Crises, de la Réputation et des Phénomènes d’Influence, pour le compte de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES). Intitulé « La réputation du Maroc dans le monde 2022 », le rapport est la huitième édition de l’analyse annuelle de la perception du Maroc auprès du grand public des pays les plus influents du point de vue économique, politique, social et culturel. Les données analysées dans ce document, de 101 pages, sont tirées d’une étude à grande échelle dont le travail de terrain a été mené pendant les mois de mars et avril 2022.

Al Bayane

Repenser et réinventer la chose urbanistique

A l’instar des régions du royaume, le dialogue national sur l’urbanisme et l’habitat s’amorce au chef-lieu du Souss Massa, en présence d’un parterre d’intervenants et d’opérateurs, tant institutionnels, représentatifs, professionnels qu’associatifs. Ce rassemblement consultatif autour d’un domaine sociétal névralgique, se tient dans une région en pleine effervescence compte tenu de son statut nouvellement mis en valeur par le Souverain. D’emblée, le Wali annonçait la cou- leur par un discours exhaustif de haute teneur stratégique sur l’état actuel de la région dont il supervise l’évolution a plus d’un titre.

Maroc le Jour

Conseil de la concurrence: appel à revoir la régulation des marchés des carburants

Au Maroc Hespress FR lundi 26 septembre 2022 – 22:12 Dans un avis publié lundi, le Conseil de la concurrence a recommandé de revoir d’urgence et en priorité le cadre et le mode de régulation des marchés de gasoil et de l’essence. Le Maroc continue de subir la flambée des prix de l’énergie et pourrait amoindrir son impact si des changements sont opérés dans les textes régissant les marchés du Gasoil et de l’ Essence. Le Conseil de la Concurrence, indique dans son avis n°A/3/22 sur la flambée des prix des intrants et matières premières au niveau mondial et ses conséquences sur le fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux pour le cas des carburants (Gasoil et Essence) que « les activités économiques liées aux marchés du gasoil et de l’essence, sont toujours régies par des textes désuets, voire obsolètes, qui datent des années 70 du siècle dernier et ce, malgré les bouleversements qui ont marqué les marchés de ces produits ».

Al Massae

