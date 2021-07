Ecosystème Renault: taux d’intégration à 80% d’ici 2025, Collectivités territoriales: la gestion des conseils dématérialisée, Tanger Med: prise de participation de 35% dans le capital de Marsa Maroc, Ouahbi: Le PAM est ouvert sur tous les partis politiques, y compris le PJD, Déchets plastiques agricoles : une plateforme de recyclage en projet dans le Souss…Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mercredi:

Le Matin

Tanger Med: prise de participation de 35% dans le capital de Marsa Maroc

L’Etat procédera à la cession au profit du groupe Tanger Med, d’une participation stratégique à hauteur de 35% du capital social de la Société d’Exploitation des Ports, Marsa Maroc et ce, avec un prix de 5,48 milliards de dirhams (MMDH) coupon Marsa Maroc 2020 attaché. Cette opération est soumise à la levée de certaines conditions suspensives réglementaires et sera réalisée sur le marché de blocs, indique Marsa Maroc dans un communiqué, précisant que l’Etat conservera une détention directe de 25% du capital social et des droits de vote de Marsa Maroc. Cette opération s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales relatives à la réforme du secteur public, souligne la même source.

L’Economiste

Ecosystème Renault: taux d’intégration à 80% d’ici 2025

Renault Group Maroc et le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et du Numérique viennent de signer une convention qui fixe de nouveaux objectifs pour le développement de l’écosystème Renault. En vertu du nouvel accord, le groupe renforce son engagement pour développer l’écosystème Renault, avec la signature d’une nouvelle phase portant l’objectif de sourcing local à 2,5 milliards d’euros d’ici 2025 et une cible de 3 milliards d’euros. Renault Group Maroc s’engage également à porter son taux d’intégration à un objectif cible de 80% à terme.

Collectivités territoriales: la gestion des conseils dématérialisée

C’est officiel. La gestion des conseils communaux et régionaux est dématérialisée via la plateforme « Majaliss.ma ». Celle-ci vient d’être lancée par une circulaire du ministre de l’Intérieur. La généralisation de cette plateforme interactive est désormais effective. La première étape de généralisation ciblera tous les conseils régionaux, préfectoraux et provinciaux ainsi que les conseils communaux de plus de 100.000 habitants. La seconde étape, qui s’étalera sur l’année 2022, concernera le reste des conseils du Royaume. Parmi les objectifs escomptés de la dématérialisation, figurent notamment une meilleure visibilité sur l’état d’avancement des dossiers, l’optimisation des délais de validation et la fiabilisation des échanges entre élus et administration.

Al Yaoum Al Maghribi

Ouahbi: Le PAM est ouvert sur tous les partis politiques, y compris le PJD

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est ouvert sur tous les partis politiques et ne voit « aucune objection » à s’allier avec le Parti de la Justice et du Développement (PJD), a affirmé, mardi à Rabat, le Secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi. Le SG du PAM, qui était l’invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème « Le PAM et les enjeux des échéances électorales de 2021 » a indiqué que son Parti est en désaccord avec le PJD au sujet de la gestion de la chose publique et du bilan du gouvernement, mais « ne voit aucune objection » à s’allier avec cette formation politique. Ouahbi a fait savoir que son Parti dispose, pour l’instant, d’une seule alliance, avec le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), relevant par ailleurs que le Parti de l’Istiqlal (PI) parle « d’une coordination qui a pris fin dès la clôture des sessions du Parlement ». « Le PAM reste l’un des partis les plus ouverts et les plus clairs », a-t-il mis en avant, notant que sa formation politique à entamer des dialogues avec les partis.

Aujourd’hui le Maroc

Déchets plastiques agricoles : une plateforme de recyclage en projet dans le Souss

L’Association Agrotechnologies du Souss-Massa (AgroTech) construira une nouvelle plateforme de recyclage des déchets plastiques agricoles dans la région Souss-Massa. Dans les détails, d’après l’étude réalisée en 2020 par ladite Association et financée par le Conseil régional du Souss Massa, le gisement annuel des déchets plastiques agricoles (DPA), issus essentiellement des cultures sous abris-serre, de la région Souss- Massa, est de l’ordre de 55.000 tonnes en 2018/2019 et il est en progression constante d’une année à l’autre. En vue d’assurer la mitigation des impacts environnementaux de ces déchets et les convertir en une ressource à travers une valorisation – matière par recyclage, un des piliers du modèle économie circulaire, il a été décidé d’examiner les scénarios possibles pour la création d’une plateforme de recyclage de ces déchets.

Bayane Al Yaoum

Conseil de la concurrence: 82 décisions et avis en 2020

Le Conseil de la concurrence a rendu 82 décisions et avis durant l’année écoulée pour maintenir une activité soutenu malgré la conjoncture inédite liée à la crise du nouveau coronavirus (Covid-19) qui a retenti sur l’activité des autorités de concurrence de par le monde, notamment en matière de contrôle des concentrations économiques. Le traitement des concentrations économiques occupe la première place en termes de pratiques décisionnelles du Conseil avec un total de 59 décisions rendues en 2020, soit 72% du total des décisions et avis rendus, contre près de 28% pour les activités contentieuses et consultatives (19 décisions et 4 avis), indique le Conseil de la concurrence dans son rapport annuel de 2020. Le bilan pour l’année écoulée couvre les différents champs de compétences du Conseil, telles que prévues par l’Art. 166 de la constitution, les dispositions de la loi n°104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et la loi n°20.13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que par les textes pris pour leur application, fait savoir la même source. Il s’agit du contrôle des concentrations économiques, des saisines contentieuses et des demandes d’avis s’insérant dans le cadre de ses missions consultatives.

Rissalat Al Oumma

Abdeslam Ahizoune reconduit à la tête du Directoire de Maroc Telecom

Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom a décidé, lors de sa réunion du 18 février dernier, de reconduire pour deux exercices supplémentaires, jusqu’au 1er mars 2023, le mandat de Abdeslam Ahizoune en qualité de Président du Directoire du groupe. « Le Conseil de Surveillance, réuni le jeudi 18 février 2021, a pris acte de l’expiration du mandat des membres du Directoire au 1er mars 2021 et a décidé de reconduire, pour deux (2) exercices supplémentaires, soit jusqu’au 1er mars 2023, le mandat de Monsieur Abdeslam Ahizoune en qualité de Président du Directoire et Messieurs Brahim Boudaoud, Hassan Rachad, François Vitte et Abdelkader Maamar en qualité de membres du Directoire », indique Maroc Telecom dans un communiqué.