Le contreplaqué chinois taxé dès aujourd’hui, trafic aérien: près de 7,5 millions de passagers accueillis en six mois ou encore la Chambre des représentants qui adopte le projet de loi de règlement relatif à l’exécution de la LF-2020…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 27 juillet 2022:

L’Économiste

Le contreplaqué chinois taxé dès aujourd’hui

C’est une décision actée par les ministères de l’Industrie et des Finances. Le droit antidumping appliqué au contreplaqué originaire de Chine est maintenu. A partir d’aujourd’hui, les importateurs doivent payer une taxe douanière de 25%. Son montant sera consigné en attendant le résultat final de l’enquête antidumping, indique la Douane dans sa circulaire n°6352/211 du 25 juillet 2022. Cema Bois de l’Atlas avait déposé plainte au ministère de l’Industrie.

Aujourd’hui Le Maroc

Trafic aérien: près de 7,5 millions de passagers accueillis en six mois

L’activité aérienne affiche des signes probants au premier semestre de l’année. A fin juin 2021, l’Office national des aéroports (ONDA) recense l’arrivée de 7.439.275 passagers à travers 70.680 vols. Ces indicateurs correspondent à un taux de récupération de 64% par rapport à 2019 pour les passagers et de 72% pour les mouvements aéroportuaires. Une reprise qui se confirme et ce malgré la reprise tardive du trafic international datant de février 2022. Se référant aux statistiques de l’ONDA, l’Aéroport Mohammed V continue de s’ériger comme première plateforme aéroportuaire du Maroc. L’aéroport a connu l’arrivée de 2.756.685 passagers au titre des six premiers mois et ce à travers 27.258 vols, soit un taux de récupération important, de 59%.

Libération

La Chambre des représentants adopte le projet de loi de règlement relatif à l’exécution de la LF-2020

La Chambre des Représentants a adopté lundi à la majorité (121 voix) le projet de loi de règlement n°22-20 relatif à l’exécution de la loi de finances (LF) au titre de l’année budgétaire 2020. Ce projet de loi présenté, lors d’une séance plénière, par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses effectuées au titre de l’exercice 2020 et arrête le compte de résultat de cette même année. Il approuve les résultats définitifs de l’exécution de la LF-2020 au niveau du Budget Général, des comptes spéciaux du Trésor (CST) et des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), a indiqué Lekjaa.

L’Opinion

Méditerranée/méduses: une prolifération inquiétante au Nord du Royaume!

Invertébrés marins qui existent sur Terre bien avant l’apparition des dinosaures, les méduses sont de véritables machines de l’évolution, fragiles d’apparence, mais très résistantes à la pollution et au manque d’oxygène. À l’instar de l’année dernière, cette espèce envahit de nouveau les plages du Nord du Royaume, suscitant la crainte des estivants. Si l’émergence de larges essaims de méduses sur les côtes maritimes est un phénomène naturel à l’origine, l’augmentation de la température des eaux et la baisse des effectifs des espèces prédatrices semblent en accentuer l’intensité et la périodicité. Pour prévenir les invasions, les scientifiques appellent à un engagement global pour préserver les équilibres et l’intégrité des écosystèmes marins.