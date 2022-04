Arbitrage et médiation: le nouveau dispositif bientôt en vigueur, OMPIC : une plateforme de création des entreprises en ligne arrive ou encore la Hongrie qui accueille 1.000 étudiants marocains d’Ukraine…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 27 avril 2022:

L’Économiste

Arbitrage et médiation: le nouveau dispositif bientôt en vigueur

Très attendu, le nouveau dispositif relatif à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle quitte finalement le Parlement. Ce projet de loi a été approuvé par les députés, en 2ème lecture, lors de la séance plénière législative, tenue lundi dernier à la Chambre des représentants. Pour le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, «ce texte permettra au Maroc de disposer d’un système juridique complet et cohérent dans le domaine des procédures alternatives pour la résolution des différends» Ce qui ne manquera pas d’impacter positivement, selon lui, la dynamique d’investissement et de développement économique. Ce nouveau dispositif ambitionne de donner un coup de fouet aux activités d’arbitrage et de médiation, toujours régies par un texte datant de 2005. L’un des apports de la nouvelle loi est de séparer les dispositions portant sur l’arbitrage et la médiation du code de procédure civile.

Le Matin

OMPIC : une plateforme de création des entreprises en ligne arrive

Bonne nouvelle pour les entrepreneurs. L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) a finalisé la plateforme de création et d’accompagnement des entreprises par voie électronique. La plateforme, baptisée «Direct-entreprise», renfermera trois familles de services, à savoir les démarches de création et inscriptions modificatives post-création, les services de dépôt et de demande d’attestations et la validation des données du Registre central du commerce. À travers «Direct-entreprise», l’OMPIC entend ainsi s’aligner sur les pratiques internationales dans la création d’entreprises, moderniser et simplifier les démarches relatives à la vie de l’entreprise et améliorer le climat des affaires.

Aujourd’hui Le Maroc

La Hongrie accueille 1.000 étudiants marocains d’Ukraine

Le dossier des étudiants marocains rapatriés d’Ukraine en raison de la guerre s’approche de son dénouement. En tout cas, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a fait de nouvelles annonces. En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers concernant les étudiants marocains rapatriés de ce pays de l’Europe de l’Est depuis le déclenchement des hostilités, le ministre a fait savoir que plusieurs pays européens voisins de l’Ukraine avec un système éducatif et universitaire similaire ont manifesté leur disposition à accueillir les jeunes marocains. Dans ce sens, Miraoui vient d’annoncer que la Hongrie a donné son accord pour recevoir plus de 1.000 étudiants.

Les Inspirations Éco

Fès-Meknès: Bientôt une banque à projets sectoriels pour les entrepreneurs

Après la réalisation de la banque de projets cindustnels» lancée par le ministère de l’industrie et qui s’inscrit dans le cadre du nouveau Plan de relance industriel (PRI) 2021-2023, le Centre régional d’investissement (CRI) Fès-Meknės se penche actuellement sur la réalisation d’une banque de projets «sectoriels» adaptée aux spécificités de la région. Dans ce cadre, le CRI a procédé hier à l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif à la réalisation d’une banque de projets sectoriels pour la région. Cette prestation, dont le coût est estimé à 800.000 DH, a pour objectif de constituer un portefeuille de projets et de forte valeur ajoutée pour la région.

Maroc Le Jour

Chambre des Conseillers: adoption de l’agenda des activités diplomatiques

Le bureau de la Chambre des conseillers a approuvé l’agenda des activités diplomatiques, prévu pour les prochaines semaines. Lors d’une réunion présidée par le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, le bureau de la deuxième Chambre a adopté une série d’activité comprenant l’organisation conjointe avec la Chambre des représentants du Forum des présidents des parlements d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL) à la fin du mois de mai prochain, de l’Assemblée générale du Parlement andin en début juillet et la session annuelle du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement en début d’août, indique un communiqué de la Chambre des conseillers. Il s’agit aussi d’organiser des réunions constitutives du Forum de la Chambre des conseillers de la jeunesse marocaine et du 4-ème Forum parlementaire des régions, en plus d’autres activités et rencontres ayant trait aux priorités d’action de la Chambre, ajoute-t-on de même source.

L’Opinion

Avant-saison touristique: le bout du tunnel après un long chemin de croix?

Les premiers jours de l’avant-saison touristique approchent à grands pas. Si la longue traversée du désert durant les 24 derniers mois a occasionné des dégâts irréversibles auprès d’un grand nombre d’opérateurs et d’entreprises touristiques, l’objectif est de pouvoir reconstruire et réanimer le secteur dans les meilleures conditions possibles. Entre la promotion de la destination Maroc, les partenariats avec les tour-opérateurs internationaux et la mise en branle du programme d’urgence dédié, la reprise tant attendue se précise, au grand bonheur de professionnels plus éprouvés que jamais. La RAM n’est pas en reste et s’apprête à proposer 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes à travers les quatre continents, pour la prochaine saison estivale, dont 2,2 millions rien que pour le continent européen.

Al Bayane

Le ministère de la Santé œuvre à promouvoir l’attractivité du secteur et à enrayer l’exode des compétences

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a indiqué que son département planche sur la prise de mesures visant à endiguer le phénomène de l’exode des compétences médicales nationales en rendant le secteur de la santé plus attractif à travers l’amélioration de la situation des professionnels et leurs conditions de travail. Outre la valorisation du capital humain, la première mesure prise a trait à la reconnaissance du caractère immanent au secteur de la santé et de la protection sociale, comme l’un des piliers fondamentaux de la réforme du système national de santé, a répondu, Ait Taleb à une question orale à la Chambre des représentants, soulignant le rajout des professionnels de santé aux catégories non soumises au statut général de la fonction publique, conformément à la loi n° 39-21.

Al Massae

Un syndicat appelle à protéger le pouvoir d’achat des Marocains

L’Organisation démocratique du travail (ODT) a appelé à cesser immédiatement les attaques lancées contre le pouvoir d’achat des citoyens. Elle a souligné la nécessité de stopper la hausse des prix des carburants et des denrées de première nécessité, de réviser la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, de remettre en marche la Samir, de réduire la TVA et de réguler les marges bénéficiaires afin de mettre un terme à la hausse excessive des prix et à l’enrichissement illicite. Le Syndicat a également appelé à contrôler les chaînes de distribution et la qualité des denrées alimentaires et à saisir et détruire tous les produits contrefaits, périmés ou impropres à la consommation, tout en s’efforçant d’améliorer le pouvoir d’achat à travers l’augmentation des salaires et des pensions de retraites.