Immobilier: Le programme gouvernemental est-il infaisable, l’Etat, futur grand opérateur du e-commerce ?, TIC sur les produits sucrés: la reformulation sera-t-elle au goût de tous?… voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 23 novembre 2022:

L’Économiste

Immobilier: Le programme gouvernemental est-il infaisable

Alors que la mise en place du budget 2023 n’est plus qu’une question de temps, l’un des secteurs clés du tertiaire est toujours dans l’expectative. Le changement de paradigme, à savoir le passage à l’aide directe plutôt qu’à l’exonération fiscale à l’achat, inquiète les promoteurs immobiliers…

Aujourd’hui le Maroc

L’Etat, futur grand opérateur du e-commerce ?

Alors que l’Etat cherche à mieux rentabiliser sa présence dans le secteur économique, il semble que les responsables aient déjà trouvé un créneau très prometteur. Il s’agit du e-commerce. L’objectif est de faire de Barid Al Maghrib un opérateur majeur dans le commerce électronique. Ce dernier affiche depuis le déclenchement de la pandémie et les restrictions sanitaires qui ont suivi une croissance insolente. Alors, les responsables ont flairé la bonne affaire et commencent à voir très grand pour le bras du secteur public dans le domaine de la messagerie. Dans ce sens, le ministère de l’industrie et du commerce annonce un nouveau projet de loi encadrant le secteur de la messagerie. Le but est de procéder à une réorganisation du cadre général des activités de messageries ainsi que le service universel postal (SUP) défini à l’international comme une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente.

Le Matin

Nizar Baraka : 45% du budget de l’Équipement vont à la maintenance des routes

Le Maroc compte plus de 50.000 km de route, dont 1.800 d’autoroute et 1.600 de voie express. Selon le ministre de l’Équipement et de l’eau, 45% du budget de son département vont à la maintenance de ce patrimoine. Répondant, lundi, aux questions des parlementaires lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Nizar Baraka a assuré que son département prévoyait également un budget important, dans le PLF 2023, pour la maintenance aussi bien des routes que des ponts.

Les Inspiration Eco

TIC sur les produits sucrés: la reformulation sera-t-elle au goût de tous?

Une norme devrait voir le jour incessamment sur les produits sucrés, dont la TIC introduite dans le PLF 2023 a été adoptée par la première chambre. Pour éviter une facture salée, les industriels devront s’y confirmer d’ici 2025. Certains devraient vraisemblablement avoir du mal à s’y adapter.

L’Opinion

Benmoussa VS Enseignants-cadres : Vers la fin d’un bras de fer onéreux pour l’Etat ?

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, vient de tenir une réunion, lundi 21 novembre, avec les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Education. Une manière d’absorber la colère des enseignants contractuels qui persiste depuis 2016. La problématique liée au statut des enseignants contractuels persiste depuis 2016 impactant la qualité du système éducatif à cause des grèves répétitives de cette catégorie du personnel de l’Education nationale. Pour surmonter cette situation conflictuelle, des pistes de solution viennent d’être proposées par le ministre de tutelle lors de cette réunion, en présence des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Education, notamment la Fédération nationale de l’enseignement (FNE).

Al Bayane

Le Groupe OCP lance son premier projet de culture et de certification Carbone au Brésil

Le Groupe OCP, leader mondial de la nutrition des plantes et premier producteur mondial d’engrais phosphatés, a annoncé un partenariat pour projet initial de culture et de certification carbone dans le « Matto Grosso », région agricole qui produit l’essentiel des céréales et produits d’élevage du Brésil, aux côtés de la coopérative d’agriculteurs Bioline by Invivo et de la société agritech « Agrorobótica ». L’exploitant agricole sélectionné est quant à lui l’une des premières sociétés agricoles brésiliennes à adopter les nouvelles technologies dans l’agriculture, indique le groupe dans un communiqué.

Maroc Le Jour

L’Alliance entre les civilisations est appelée à identifier les similitudes et les synergies entre les différentes cultures et religions

L’Alliance des civilisations doit être une initiative qui étudie et découvre les similitudes et les synergies qui existent tant au niveau philosophique que religieux et pratique entre les différentes cultures et religions, tout en aidant à distinguer et identifier leurs différences, a affirmé, à Fès, le Haut-Représentant de l’Alliance des Nations Unies pour les civilisations (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos. S’exprimant à l’occasion de l’ouverture du 9ème forum de l’UNAOC à Fès, (22-23 courant), Moratinos a expliqué que ces différences doivent être résolues dans le cadre d’un dialogue ouvert et de manière pacifique afin de trouver des solutions et d’éviter qu’elles ne soient manipulées et utilisées comme source de controverse.

Al Massae

La Fédération des boulangeries dit ne recevoir aucune subvention du gouvernement

Les déclarations du porte-parole officiel du gouvernement, Mustapha Baitas, qui a évoqué une subvention du gouvernement d’un dirham pour chaque pain afin d’éviter une augmentation de son prix, ont une fois de plus suscité l’ire de la Fédération marocaine des boulangeries et pâtisseries. Pour cette Fédération, les propos de Baitas sont de la désinformation et masquent le véritable bénéficiaire de ce soutien, affirmant que le secteur de la boulangerie et des pâtisseries ne reçoit aucun soutien gouvernemental pour maintenir le prix à 1,20 dirhams la pièce. Elle a par ailleurs expliqué que 90% des professionnels ne sont plus en mesure de supporter les charges élevées des matières premières et de l’énergie, en plus des coûts de la main-d’œuvre.