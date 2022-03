Subvention du gasoil: la plateforme opérationnelle dès aujourd’hui, zone industrielle de Bouznika, c’est parti pour l’extension, paiements dépassant les 90 jours : le Maroc parmi les plus mauvais de la classe…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 23 mars 2022:

L’Économiste

Subvention du gasoil: la plateforme opérationnelle dès aujourd’hui

Fouzi Lakjaa, ministre délégué chargé du Budget, a annoncé que la plateforme dédiée à la demande de la subvention du gasoil sera mise en ligne dès ce mercredi. Tous les opérateurs du transport routier de personnes, de marchandises ainsi que les taxi-drivers sont éligibles à la subvention. Sont également ciblées les entreprises de transport touristique. Les associations représentant les transporteurs de personnel se sont crues un moment exclues. L’une des organisations les représentant a même menacé de déclencher une grève de 72h à partir du jeudi 24 mars. Or, elles sont bel et bien ciblées par l’aide publique et pourront à ce titre renseigner la demande via le portail qui sera lancé. Les transporteurs du personnel ont été impactés par la crise sanitaire en raison de la limitation de la jauge à 50% des capacités de transport pendant quelques mois au plus fort de la pandémie.

Aujourd’hui Le Maroc

Zone industrielle de Bouznika, c’est parti pour l’extension!

Lancé mercredi, ce projet intervient dans le cadre du programme compact II initié par l’agence Millennium Challenge Corporation (MCC) relevant du gouvernement américain en partenariat avec le gouvernement marocain et l’agence Millennium Challenge Account (MCA) dans le Royaume. Une zone différente qui s’ajoute aux 136 existantes. Kyeh Kim, vice-présidente adjointe principale à Millennium Challenge Corporation, indique que ce projet fait partie de l’investissement de 460 millions de dollars en éducation et foncier par la MCC pour stimuler la croissance économique dans le pays. De son côté, Malika Lasri, directrice générale de l’agence MCA- Morocco, souligne que « 75 millions de dollars seront générés par de nouveaux investissements dans la zone », en révélant la création, de par ces investissements, de 4.000 emplois directs.

Le Matin

Paiements dépassant les 90 jours : le Maroc parmi les plus mauvais de la classe

Les délais de paiement se sont très fortement allongés entre 2019 et 2020, sous l’effet de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les délais Clients ont augmenté de 66 jours pour atteindre un niveau record de 279 jours, relève une étude du cabinet Inforisk. Cette dégradation a touché essentiellement la TPE, au moment où la situation est stable chez la PME et les délais se sont améliorés pour les Grandes Entreprises en pleine crise Covid-19 ! L’étude relève aussi que le Maroc est mal classé au niveau international en termes de paiement à l’heure, avec un taux de 26% à peine et est en tête des pays ayant le plus fort taux de paiement dépassant les 90 jours.

Les Inspirations ÉCO

Anti-Fraude: la CNSS presse les professionnels de santé

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement à la couverture maladie universelle, la Caisse nationale de sécurité sociale a décidé de rendre obligatoire le renseignement par les professionnels de santé de leur code d’identifiant national des professionnels de santé et des établissements de santé (INPE) sur les feuilles de soin AMO. La mesure entre en vigueur le 28 mars 2022. Tous les dossiers ne comportant pas cette information seront retournés à l’expéditeur pour complément, a averti la CNSS. L’utilisation de l’INPE garantit, d’une part, une meilleure maîtrise des dépenses de santé grâce à une plus grande disponibilité de l’information et permet, d’autre part, de lutter contre la fraude et l’exercice illégal de la médecine. Délivré sur demande par l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), le code à barres correspondant constitue un outil de régulation et de normalisation de l’Assurance maladie obligatoire de base.

L’Opinion

Programme Al-Ghait: zoom sur ces avions faiseurs de pluie et de beau temps

Depuis le premier novembre 2021 et jusqu’au 30 avril 2022 se déploient régulièrement au niveau du territoire national diverses activités d’ensemencement des nuages effectuées dans le cadre du programme «Al-Ghait» dont l’objectif est d’augmenter le taux des précipitations pluviométriques. Lancé par Feu SM Hassan II dès 1984, ce programme a fait du Maroc l’un des pays leaders dans les techniques de «modification artificielle du temps». Depuis les premiers pas réalisés avec l’aide de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Royaume a pu durant ces dernières décennies développer un dispositif d’ensemencement des nuages qui s’appuie sur des ressources humaines 100% marocaines et qui fait figure de modèle à l’échelle du continent.

Al Massae

La Cour des Comptes révèle des déficiences au port d’Agadir

Dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes a fait état de l’existence de défaillances et de carences en matière logistique au port d’Agadir. Elle a expliqué que la desserte terrestre du port d’Agadir est encore limitée et ne permet pas d’améliorer sa compétitivité, ses deux portes ne pouvant plus assurer la fluidité du trafic, notamment aux heures de pointe, ce qui retarde la circulation des camions, et donc le processus de manutention du fret. Le rapport a également relevé des défaillances au niveau de la gestion du stationnement des navires, des flux et de la manutention des marchandises, ainsi que le manque d’une rentabilité minimale déterminée de l’activité de manutention liée aux conteneurs, qui doit être prise en compte par l’opérateur Marsa Maroc, expliquant que cette situation ne permet pas à l’Agence Nationale des Ports d’exercer correctement son rôle de suivi et d’évaluation.

Bayane Al Yaoum

Énergie éolienne : le Maroc 1er dans la région MENA et en Afrique

Le marché florissant de l’énergie éolienne offshore au Maroc l’a placé sur la liste des pays ayant le plus de potentiel d’émerger en tant que leaders mondiaux de l’industrie de l’énergie éolienne offshore. Le Maroc est en tête de liste des leaders potentiels du marché éolien en Afrique, selon un rapport du Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC), rendu public la semaine dernière, suivi de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, de l’Égypte et du Kenya. Sélectionnant 30 pays considérés comme ayant un fort potentiel, ce rapport classe le Maroc 12e au monde et premier dans la région Mena et en Afrique. Le classement du Conseil prend en considération le potentiel technique des pays, les niveaux de coût solaire, la politique d’énergie renouvelable, les objectifs et l’engagement en matière d’hydrogène, entre autres critères.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Lachguar souligne l’importance de l’équilibre entre les répercussions des évolutions socio-économiques et les exigences des écosystèmes sains

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a souligné l’importance majeure de l’équilibre entre les répercussions des développements socio-économiques rapides, d’une part, et les exigences des écosystèmes sains afin d’assurer une vie décente aux citoyens. Intervenant lors de la séance inaugurale du Forum international de la solidarité climatique organisé à Marrakech et abrité par la Chabiba ittihadia, Lachguar a ajouté que l’intérêt accordé à la préservation de l’environnement a considérablement augmenté depuis le début du millénaire à cause du changement climatique, devenu une question attirant l’attention de tout le monde en raison des risques énormes et multiples que ce changement entraîne pour la vie humaine et l’environnement.

Al Alam

Ryad Mezzour: la confiance mutuelle est la base entre l’État et les entreprises

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a indiqué que l’enjeu aujourd’hui est la restauration de la confiance entre la petite et moyenne entreprise (PME) et l’État, étant donné que, dans le passé, les déclarations de la PME n’étaient pas transparentes. Intervenant devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, Mezzour a souligné que la confiance doit être mutuelle , tout comme les relations doivent être positives sur des bases solides et des engagements clairs, mettant l’accent sur la nécessité que chaque partie (État, banques, entrepreneur) assume ses responsabilités. L’État a mis en place des garanties et alloué des prêts afin d’insuffler une nouvelle dynamique aux PME pour rétablir leur équilibre, orienter les ressources vers la valeur ajoutée, et se concentrer sur les atouts qui offrent des opportunités d’innovation et d’emploi et garantissent des incitations pour les petits et moyens entrepreneurs.

Rissalat Al Oumma

Conseils des collectivités territoriales: Laftit met en garde contre les conflits d’intérêts

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a menacé de révoquer tout élu aux Conseils des collectivités territoriales qui, de manière explicite et claire, aura lié ses intérêts privés à ceux d’une collectivité territoriale ou ses organes, ou a exercé une activité quelconque entraînant en général un conflit d’intérêts. Dans une circulaire adressée aux Walis des régions, gouverneurs des provinces et préfectures et gouverneurs des arrondissements, Laftit a souligné qu’il a été constaté, à travers les consultations juridiques reçues par les services du ministère, que certains élus au niveau des conseils des communes maintiennent leurs contrats ou exercent encore des activités qu’ils avaient avec ces communes avant leur élection. Que ce soit à travers la location de commerces ou la gestion de certains services commerciaux appartenant à la commune, ces élus continuent de traiter en leur qualité de personnes physiques ou comme membres d’instances de gestion de personnes morales (entreprises ou associations).