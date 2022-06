Assurance: la vente en ligne à partir du 1er juillet, journées européennes du développement : le Maroc en force à Bruxelles ou encore E-commerce: 500 millions de DH de perte par an…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 22 juin 2022:

L’Économiste

Assurance: la vente en ligne à partir du 1er juillet

Plus que quelques jours avant que la vente en ligne des produits d’assurance ne soit effective. L’entrée en vigueur est prévue pour le vendredi 1er juillet. L’Autorité de contrôle des sociétés d’assurance et de réassurance (Acaps) vient de publier une instruction qui encadre le dispositif. Le tout en concertation avec les opérateurs dont plusieurs sont demandeurs. Cette instruction reprend les principales règles portant notamment sur les contrats conclus à distance prévues par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. A cela s’ajoutent les dispositions prévues par le dahir formant code des obligations et des contrats, la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances applicables à la vente en ligne.

Aujourd’hui Le Maroc

Journées européennes du développement : Le Maroc en force à Bruxelles

Participation remarquable du Maroc dans le cadre des Journées européennes du développement (JED). Il s’agit de l’un des principaux forums mondiaux sur la coopération au développement, organisé à Bruxelles. Le Maroc est représenté par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. L’édition 2022 de cet évènement, initié par la Commission européenne, est axée sur le thème «Global Gateway: créer des partenariats durables pour un monde connecté’’. Il s’agit de la nouvelle stratégie de l’UE visant à investir dans des infrastructures «intelligentes, propres et sécurisées» dans les secteurs du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche à travers le monde.

Les Inspirations Éco

E-commerce: 500 millions de DH de perte par an

A compter du 1er juillet 2022, les achats effectués via les sites de e-commerce seront exclus de l’exonération des droits de douane à l’importation, quelle qu’en soit la valeur, prévient l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Cette disposition ne s’applique pas aux envois, à caractère non commercial reçus de l’étranger dont la valeur n’excède pas 1.250 dirhams, qui continueront à bénéficier de l’exonération douanière. La décision cadrant les envois exceptionnels dénués de tout caractère commercial aura aussi un impact positif certain sur les recettes douanières de l’État. Sur le 1 milliard de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires réalisé au Maroc par certaines plateformes, il y a 200 millions de dirhams (MDH) de pertes de recettes douanières rien que pour la TVA. Si on y ajoute les droits de douane, il faut compter dans les 500 MDH en gros par an de perte.

L’Opinion

Maroc-Espagne-Algérie: Les dessous d’un sacrifice stratégique!

La récente prise de position de l’Espagne en faveur du plan d’autonomie proposé par le Royaume a clairement défini les contours d’un nouvel ordre régional, où le Maroc se situe en position de force. Un choix qui reflète également un certain pragmatisme de Madrid qui, vu l’ampleur des pressions inflationnistes sous-jacentes, devrait renforcer ses partenariats commercial et sécuritaire avec Rabat, pour limiter les dégâts d’une conjoncture morose. C’est ainsi que le gouvernement Sanchez n’a pas hésité à sacrifier sa relation avec l’Algérie en optant pour une coopération aux bénéfices multidimensionnels.

Le Matin

L’ONSSA renforce les contrôles à l’importation des végétaux

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a annoncé, mardi, l’interdiction de l’introduction par les voyageurs se rendant au Maroc des végétaux (plants, plantes ornementales et se- mences), et ce afin de protéger le patrimoine végétal national vis-à-vis de la bactérie Xylella fastidiosa et éviter son introduction au Maroc. À cet effet, «tout végétal (plant, plante ornementale et semence) introduit par les voyageurs sera saisi et détruit conformément à la réglementation en vigueur», indique l’Office dans un communiqué. Par ailleurs, l’ONSSA fait état d’un renforcement des mesures préventives vis-à- vis de cette bactérie, par la suspension de toute importation de plantes ornementales en provenance des pays ayant enregistré la présence de cette bactérie.

Maroc Le Jour

Parlement : Appel à une révision de la loi organique sur les documents d’urbanisme

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a appelé à une révision de la loi organique relative aux documents d’urbanisme et à l’adoption d’une nouvelle approche dans ce domaine. Elle a souligné devant les représentants parlementaires que la nouvelle approche consiste à décentraliser les documents d’urbanisme avec approbation par décision, fixer et réduire les délais et faciliter le traitement des documents. La nouvelle approche s’avère nécessaire pour surmonter les complications de la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme, qui passe par plusieurs étapes, estime-t-elle.

Al Bayane

Le Maroc accompagnera l’UE dans le déploiement de la stratégie ‘’Global Gateway’’

Le Maroc accompagnera l’Union européenne dans le déploiement de la stratégie innovante de « Global Gateway’’, qui se donne les moyens de contribuer à un développement intégré et à une connectivité renforcée mutuellement bénéfique à l’Europe et à l’Afrique, a affirmé, mardi à Bruxelles, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. “Le soutien le plus fort que l’on peut donner est celui de réussites exemplaires que l’on partage. C’est l’esprit dans lequel s’inscrit le Royaume’’, a souligné Akannouch, qui s’exprimait à l’ouverture des Journées européennes du développement (JED).

Libération

La Marine Royale porte assistance à 105 candidats à la migration irrégulière

Des garde-côtes de la Marine Royale, opérant en Méditerranée, ont porté assistance, entre le 17 et le 20 juin courant, à 105 candidats à la migration irrégulière à majorité des subsahariens, dont vingt femmes et onze enfants, se trouvant en difficulté à bord d’embarcations de fortune, de kayaks, et de jet-skis, selon une source militaire. Les secourus ont reçu les premiers soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale avant d’être acheminés aux ports les plus proches du Royaume et remis à la Gendarmerie royale pour les procédures d’usage, a-t-on précisé de même source.

Al Massae

Vers un nouveau programme de logement

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a déclaré que son département travaillait sur un nouveau programme de logement qui inclut la classe moyenne, la classe sociale et la catégorie la plus vulnérable. Le ministre a indiqué, lors de la session des questions orales à la Chambre des représentants, que ce programme vise à stimuler l’investissement et à répondre aux attentes des citoyens, notant qu’il fera l’objet de discussions et de concertations dans le cadre d’un dialogue régional et national, qui sera lancé le mois prochain, afin de recueillir les points de vue des professionnels et des citoyens à son sujet.