Sécurité sociale: les « revenants » ont déclaré 2,87 milliards de DH, climat des affaires: approbation de la simplification de 22 décisions administratives, location de voitures sans chauffeur: nouvelles exigences pour un nouveau départ!…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 22 février 2023:

L’Économiste

Sécurité sociale: les « revenants » ont déclaré 2,87 milliards de DH

Elles opèrent dans le commerce, la construction ou encore les services. Elles ont redonné signe de vie à la CNSS après avoir disparu pendant une année ou elles viennent tout simplement de s’immatriculer. Le tout est appelé «les entrants» dans le jargon de la Caisse. En 2021, 46.148 affiliés entrants ont été recensés par la Caisse, un chiffre en hausse de 18% comparativement à 2020, caractérisée par la crise du Covid-19. Globalement, les 46.148 affiliés entrants ont déclaré 2,87 milliards de DH de masse salariale dont 31% ont été effectués par une poignée d’entreprises (228). Celles-ci se retrouvent dans la tranche de masse salariale de 1 million de DH et plus et 54% des affiliés sont concentrés dans celle allant de 10.000 DH à 50.000 DH. Ceci étant, le salaire mensuel moyen des entrants s’est établi à 3.007 DH contre 5.292 DH brut enregistré pour toute la population des salariés du privé.

Le Matin

Climat des affaires: approbation de la simplification de 22 décisions administratives relatives à l’investissement

La simplification de 22 décisions administratives concernant l’investissement a été approuvée lors de la troisième réunion de la Commission nationale de simplification des procédures administratives, présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Cette simplification permettra de réduire de 45% les documents requis dans le secteur de l’investissement. Cette mesure intervient en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, afin de mener à bien le chantier de la simplification des procédures administratives relatives à l’investissement, contenues dans le Discours Royal à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, a déclaré la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Les Inspirations Éco

Location de voitures sans chauffeur: nouvelles exigences pour un nouveau départ!

Le secteur de la location de véhicules sans chauffeur au Maroc est sur le point de connaître une avancée significative. Cette évolution majeure est due à l’introduction d’un nouveau cahier des charges qui devrait renforcer la professionnalisation des entreprises du secteur tout en améliorant la viabilité financière de ces dernières. A la clé, l’adoption de ce nouveau cahier des charges devrait également permettre une amélioration de la qualité de service proposée aux clients. En effet, ce dernier devrait contribuer à l’optimisation de la gestion de flotte de véhicules, à l’amélioration de la maintenance des véhicules et à l’augmentation des normes de sécurité. Ces améliorations devraient renforcer la confiance des clients dans le secteur de la location de véhicules sans chauffeur et donc conduire une croissance de ce marché.

Al Bayane

Carburant: le GPPS appelle à la répression du marché noir

Le président du groupe parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS) à la Chambre des Représentants, Rachid Hamouni, a adressé, une question écrite à la ministre de la transition énergétique et du développement durable pour en savoir plus sur les tenants et les aboutissants du marché noir du carburant. D’après des médias nationaux, écrit-il, «ces réseaux s’approvisionneraient en hydrocarbures auprès des distributeurs et les revendent directement à des professionnels ou à des propriétaires de voitures et de véhicules, en dehors de tout contrôle commercial et en violation des règles de sécurité, de la concurrence loyale et du principe du consentement à l’impôt». Partant de là, le président du GPPS a interpellé la ministre sur les mesures que son département envisage de prendre.

Maroc Le Jour

Affaire “Pegasus”: La CNDP auditionne des experts nationaux et internationaux

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a indiqué avoir « décidé d’auditionner tous les experts techniques, nationaux et internationaux, disposés à présenter et à partager leurs analyses et conclusions » au sujet des allégations techniques non prouvées de Citizen Lab, Amnesty International et Forbidden Stories. La CNDP précise qu’elle instruit le sujet de ces allégations techniques non prouvées depuis son communiqué du 4 août 2021.

Libération

Un sénateur uruguayen salue le rôle majeur du Maroc en Afrique du Nord

Le vice-président du Sénat uruguayen Jorge Gandini a salué le rôle majeur du Maroc en Afrique du Nord et son leadership dans plusieurs domaines stratégiques. Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid, Gandini, également président du Groupe d’amitié parlementaire Uruguay-Maroc, a en outre fait part de l’intérêt que porte son pays à la promotion de ses relations avec le Maroc. Gandini, qui conduit une délégation parlementaire du Sénat uruguayen en visite au Maroc, a également relevé que cette visite intervient dans un contexte marqué par le développement des relations politiques, économiques et commerciales bilatérales.

L’Opinion

Évaluation des cadres: outil efficace pour mieux aiguiller les politiques publiques dédiées à l’emploi

Le marché de l’emploi présente encore des opportunités que l’ANAPEC devrait saisir pour à la fois optimiser les résultats de ses partenaires et réduire les frictions sur le marché du travail liées, notamment, à l’inadaptation des compétences et à la faible qualité de l’emploi. C’est, d’ailleurs, le constat révélé par une enquête baseline menée entre juin et septembre 2022 par le Lab Maroc en collaboration avec l’ANAPEC auprès de 8099 employeurs. Celle-ci a montré que 35% des employeurs interrogés témoignent des besoins en matière de recrutement, mais ne sont pas en mesure de préciser le type de métier souhaité, ni les informations associées au processus de recrutement. De même, 35% des entreprises déclarent avoir des besoins en formation, mais ne sont pas en mesure de les définir clairement. Autre constat frappant: 62% des employeurs témoignent d’une réelle inadéquation entre leurs besoins et les compétences des candidats.