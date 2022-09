Le décrochage scolaire accentué par la pandémie, le marché anticipe une hausse du taux directeur, coopération Maroc-Mauritanie : les secteurs où il fait bon investir…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 21 septembre 2022:

L’Économiste

Le décrochage scolaire accentué par la pandémie

En 2022, la Banque mondiale estime que 70% des enfants de 10 ans partiraient de cette dégradation du niveau des apprentissages. Au Maroc, la situation suscite également l’inquiétude des responsables et des familles. La crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur éducatif, accentuant un décrochage scolaire déjà préoccupant: 331.000 enfants ont ainsi quitté le système scolaire au titre de l’année scolaire 2020-2021. De plus, les fermetures d’écoles affectent de manière disproportionnée les élèves les plus défavorisės, ceux qui ne disposent pas des outils numériques qui leur permettaient de bénéficier de l’enseignement à distance. Aujourd’hui, la généralisation du préscolaire de qualité et le renforcement de la formation initiale et continue des enseignants constituent des piliers majeurs de cette réforme.

Aujourd’hui le Maroc

Le marché anticipe une hausse du taux directeur

Les regards se tournent de nouveau vers le siège de BAM à Rabat. Et pour cause. Bank Al-Maghrib tient son avant-dernier conseil d’administration de l’année. Un conseil qui tient en haleine tout le marché financier et bancaire du pays puisque la décision de BAM au sujet du taux directeur est très attendue dans un contexte marqué par l’appréciation du dollar et la hausse de l’inflation importée. En attendant, les pronostics fusent de toute part. C’est le cas notamment pour Attijari Global Rechearch pour qui les investisseurs semblent d’ores et déjà intégrer un scénario de hausse du taux directeur lors de la prochaine réunion de politique monétaire de BAM, et ce dans un contexte inflationniste.

Les Inspirations Éco

Accélérateur des startups: Un programme de mentorat pour répondre au besoin en talents

Début de solution pour répondre au besoin en talents auquel sont confrontés les accélérateurs de startups au Maroc, à travers un programme de mentorat. Initié par le ministère de l’Economie et des finances et la GIZ Morocco, en partenariat avec la Fédération de l’écosystème startup du Maroc, et mis en oeuvre par ANIMA investment network, le programme d’expertise et de mentorat des startups marocaines en phase de croissance, recrute des accélérateurs, et ce, jusqu’au 30 septembre. Objectif: booster l’impact de leur accompagnement. En tout, 60 d’entre eux bénéficieront d’un accompagnement personnalisé répondant à leurs besoins en talents, en marchés, et en capitaux..

Le Matin

Coopération Maroc-Mauritanie : les secteurs où il fait bon investir

Quelque 150 chefs d’entreprise mauritaniens ont fait le déplacement à Casablanca pour la seconde édition du Forum économique Maroc-Mauritanie tenue le 20 septembre avec la participation de plus de 400 décideurs publics et privés. Cette rencontre vise à hisser le partenariat économique à un niveau supérieur à travers une plus forte mobilisation du secteur privé. Les deux communautés des affaires ont déjà identifié, sur le terrain, les secteurs qui peuvent être au cœur de la dynamisation des relations économiques. Le temps est donc à l’action !

Al Bayane

Action soutenue du Maroc en faveur de la paix et de la stabilité mondiales

Sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc n’a eu de cesse en effet d’œuvrer pour l’encouragement et la création d’espaces communs d’action et de réflexion pour la promotion des valeurs universelles de paix, d’harmonie, de développement humain, du règlement des conflits par les voies pacifiques, de préservation de l’unité des pays et de la sauvegarde de leur identité. De même, le Royaume s’emploie à tra- vers la coopération sud-sud à édifier des espaces de prospérité partagée et un havre de paix et de sécurité en Afrique et dans le bassin méditerranéen.

L’Opinion

Baccalauréat ancien : l’université est ouverte à tout le monde, selon Miraoui

Lors d’une conférence concernant le « Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation », tenu lundi, Abdellatif Miraoui a tenu de démentir les rumeurs faisant état de la volonté des enseignants à boycotter la rentrée universitaire. Le ministre déclaré que tout le monde est invité à penser aux jeunes qui veulent apprendre et continuer leurs études dans les universités publiques, d’autant plus qu’il y a des groupes nécessiteux parmi eux.

Maroc Le Jour

Le chef de l’ONU appelle à une solidarité accrue face aux défies mondiaux

Dans un entretien accordé à ONU Info juste avant la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, en appelle à la solidarité des acteurs internationaux pour relever les défis mondiaux pressants, allant du changement climatique à la guerre en Ukraine, et à la montée des inégalités et à une transformation nécessaire des systèmes éducatifs. Pour résoudre ces problèmes cruciaux, « nous devons changer de cap, déclare-t-il. Nous avons besoin d’unité, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de dialogue, et les clivages géopolitiques actuels ne le permettent pas ».