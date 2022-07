Samir: Benali botte en touche, médicaments : les génériques toujours souffrants face aux princeps ou encore le déficit commercial du Maroc avec la Turquie qui s’envole à 23,2 milliards de DH en 2021…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 20 juillet 2022:

L’Économiste

Samir: Benali botte en touche

S’exprimant devant les députés, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali a jugé important de faire preuve de rationalité dans le traitement de l’affaire de la Samir, qui se caractérise par une complexité sans précédent, notamment avec l’accumulation des problėmes durant plus d’une vingtaine d’années. Ce qui s’est traduit par un arrêt des activités de la raffinerie, la transmission du dossier à la justice. Pour les prochains mois, Benali a estimé que la tension sur les prix à l’international devra se poursuivre. En plus de la garantie de l’approvisionnement en produits pétroliers dans un contexte international instable, la ministre a mis l’accent sur l’importance d’autres projets, dont l’accélération du chantier de l’efficacité énergétique, en plus du renforcement de l’équité territoriale en matière d’accès aux énergies renouvelables à des prix raisonnables.

Aujourd’hui Le Maroc

Médicaments : Les génériques toujours souffrants face aux princeps

Plus d’une décennie après le démarrage de leur commercialisation sur le marché national, les médicaments génériques ont toujours du mal à s’imposer en dépit de leur efficacité et leur quasi-ressemblance avec leurs aînés, les princeps. Les chiffres sont édifiants. Dans le marché de la santé du privé, la part des médicaments génériques prescrits aux patients est d’à peine 40%. Pourtant, les statistiques officielles montrent que 70% des médicaments commercialisés sur le marché local sont des génériques (3.610 médicaments génériques et biosimilaires sur un nombre total de 5.303).

L’Opinion

Marché automobile: explosion des prix malgré la chute de la demande

Malgré la hausse exorbitante des prix à la pompe et le repli des ventes du secteur automobile, les prix des voitures tutoient toujours les sommets. L’alibi est toujours le même : la crise ukrainienne et la pandémie agissent sur toute la chaîne de production, les prix des matières premières, des composants électriques et des frais de transport sont à la hausse. Des charges qui finissent par se répercuter sur les prix de vente, que les potentiels acheteurs jugent prohibitifs. Selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), l’hybride apparaît comme l’alternative, à condition de mettre en place des mesures plus incitatives. En tout cas, chez les vendeurs de véhicules, les calculs sont déjà faits et ils sont apparemment rentables pour tout le monde.

Le Matin

Le déficit commercial du Maroc avec la Turquie s’envole à 23,2 milliards de DH en 2021

L’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Maroc et la Turquie en mai dernier permettra-t-elle d’atténuer le déséquilibre dans les échanges commerciaux bilatéraux ? Les chiffres relatifs à l’année dernière montrent que ce déséquilibre va crescendo. En effet, le Rapport annuel du commerce extérieur du Maroc au titre de 2021 publié par l’Office des changes montre que le déficit commercial du Maroc vis-à-vis de la Turquie s’est établi globalement à 23,2 milliards de DH, soit une détérioration de 5,8 milliards par rapport à l’année précédente. Et ce suite à un bond des importations marocaines d’origine turque qui ont augmenté de 31,8% en 2021, s’établissant à 30,4 milliards de DH, au moment où les exportations ont atteint à peine à 7,19 milliards de DH, en croissance de 25,9%.

Les Inspirations Éco

Tayssir 2021-2022: le deuxième versement des bourses dès le 19 juillet

Le deuxième versement des bourses aux bénéficiaires du programme « Tayssir » débute le 19 juillet et se poursuivra jusqu’au 19 août prochain au niveau des agences postales, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Le ministère invite les familles concernées à entrer en contact avec les établissements scolaires afin d’obtenir les récépissés de paiement, signés par le directeur de l’établissement et fixant les informations sur l’agence postale et la date de retrait, et ce, conformément au calendrier établi dans ce sens par les coordinateurs régionaux du programme en concertation avec les responsables régionaux d’Al Barid Bank.

Libération

La SAMIR: les solutions trop floues de madame la ministre

Les propos de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable sur la Samir demeurent imprécis. C’est ainsi qu’un des anciens cadres de cette entreprise a qualifié l’intervention de Leila Benali lundi devant les parlementaires lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants. En effet, la ministre a révélé que son département examine les scénarios possibles pour la réouverture de la raffinerie, en arrêt depuis 2015. Il s’agit, selon elle, de scénarios techniques et économiques pour trouver des solutions appropriées qui seront annoncées dès que possible. Pour notre interlocuteur, cette sortie de la ministre entreverrait probablement une entente prochaine à l’amiable entre les parties en conflit puisque Leila Benali a toujours refusé d’évoquer ce dossier sous prétexte qu’il est entre les mains de l’arbitrage international. Notre interlocuteur reste également perplexe concernant les scénarios envisagés. « La ministre n’a rien indiqué et n’a même pas fait allusion à quelconque piste à suivre”, a-t-il relevé.

Maroc Le Jour

Réforme du système de la Santé: réunion de concertation entre Khalid Ait Taleb et El Miloudi Moukharik

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb s’est entretenu, à Casablanca, avec le secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), El Miloudi Moukharik ainsi que les membres du secrétariat général de ce syndicat, dans le cadre d’une nouvelle tournée du dialogue social avec les centrales syndicales. Dans une déclaration à la presse, Ait Taleb a expliqué que cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’échange entre tous les acteurs pour réussir la dynamisation du chantier royal portant sur la réforme du système de santé.

Al Bayane

Ouverture du poste-frontière d’Allenby: Des médias palestiniens mettent en avant la médiation marocaine

Des médias palestiniens ont mis en avant l’écho positif de la médiation marocaine sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ayant conduit à l’ouverture, sans interruption, du poste-frontière « Allenby/Roi Hussein » reliant la Cisjordanie à la Jordanie. Ainsi, « Raya Media Network » a souligné que cette médiation a été hautement saluée et appréciée par les Palestiniens, en raison de ses répercussions positives sur leur vie économique et sociale. Citant l’ancien ministre palestinien de l’Intérieur et secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Saeed Abu Ali, le groupe médiatique indique que l’ouverture du point de passage 24 heures sur 24 atténuera les souffrances des voyageurs et facilitera leurs déplacements.

Libération

Pêche côtière et artisanale: hausse de la valeur des produits commercialisés de 32% en 2021

La valeur des produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés au niveau des halles, des Comptoirs d’Agréage du Poisson Industriel (CAPI) et marchés de gros au poisson, a atteint 9,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en progression de 32%, selon l’Office national des pêches (ONP). En volume, ces produits ont atteint 1.523.219 tonnes, en augmentation de 3%, indique l’ONP dans un communiqué sur son Conseil d’Administration qui s’est réuni, vendredi, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Al Yaoum Al Maghribi

Baraka: La gestion de la rareté de l’eau requiert une nouvelle stratégie et des mesures structurantes

Le problème de la rareté de l’eau ne peut être résolu en quelques mois, mais requiert une nouvelle stratégie, une vision et des mesures structurantes, a affirmé, lundi, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, indiquant que son département travaille déjà dans ce sens. En réponse à des questions sur la problématique de la pénurie d’eau, lors de la séance plénière hebdomadaire consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a expliqué que le déficit en eau potable est principalement dû à la baisse importante des ressources hydriques, qui ont diminué de 85% en raison des faibles précipitations et à la baisse du volume des chutes de neige (la superficie enneigée est passée de 45.000 km2 à 5.000 km2), en plus de la réduction du nombre de jours de chute de neige qui a atteint 14 jours cette année contre 41 jours par an généralement.