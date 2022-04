Marchés publics: oxygène pour le BTP, flambée des prix: les ménages attendent des mesures plus concrètes ou encore marchés publics, un dispositif pour ne pas pénaliser les adjudicataires…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 20 avril 2022:

L’Economiste

Marchés publics: oxygène pour le BTP

Ils jonglent avec les difficultés d’approvisionnement en matières premières, ils sont préoccupés par la hausse sans précédent des cours…les chefs d’entreprise font face à une situation inédite induite par les répercussions de la guerre en Ukraine. Un cycle difficile à vivre, comme l’a souligné Chakib Alj, président de la CGEM lors du Club de L’Economiste.

Les Inspirations Eco

Flambée des prix: les ménages attendent des mesures plus concrètes

Aziz Akhannouch est passé au grand oral lundi revenant sur plusieurs questions de l’heure devant la chambre des représentants dans un contexte particulier marqué par l’effondrement de la confiance des ménages. A-t-il convaincu les Marocains ? Eléments de réponses…

Aujourd’hui le Maroc

Marchés publics, un dispositif pour ne pas pénaliser les adjudicataires

L’Exécutif vient à la rescousse des entreprises titulaires des marchés publics. Dans une circulaire datée du 18 avril 2022, le chef du gouvernement dévoile le mécanisme de soutien adressé à ces entrepreneurs. Ce document fait état de 8 mesures exceptionnelles mises en place pour juguler les difficultés financières et les soucis d’approvisionnement auxquels peuvent faire face les entreprises attributaires en raison de la hausse des prix et de la pénurie des matières premières.

L’Opinion

Région MENA : le Maroc deuxième pays contribuant le plus au bien de l’humanité

Le Good Country Index mesure la contribution de chacun des 163 pays de la liste à la planète et à la race humaine, par le biais de leurs politiques et de leurs comportements. Cette statistique de 35 points de données, générés principalement par les Nations Unies. L’indice se compose de sept catégories, à savoir la science et la technologie, la culture, la paix et la sécurité internationale, l’ordre mondial, la planète et le climat, la prospérité, l’égalité, la santé et le bonheur. Ainsi, le Maroc se classe au premier rang mondial en termes de paix et de sécurité internationales. Les auteurs du rapport estiment que le Maroc contribue plus que la moyenne grâce aux forces de maintien de la paix et aux arriérés de contributions aux budgets de maintien de la paix de l’ONU, ainsi qu’à travers la prévention des conflits internationaux violents et la cyber-sécurité.

Le Matin

Gaz naturel : Le Maroc face à un marché international en forte perturbation

Alors que le Maroc cherche à sécuriser l’approvisionnement en gaz naturel, le conflit russo-ukrainien a fait grimper les prix et provoqué des perturbations sur les marchés, entraînant un resserrement de l’approvisionnement, notamment pour le GNL. Pourtant, la production mondiale devrait se renforcer à 4.132 milliards de mètres cubes (BCM), face à une demande qui ralentirait à 4.086 milliards BCM, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Sur la liste des principaux pays producteurs, figurent toujours, en premier, les États-Unis devant la Russie.

Al Bayane

Le PPS dénonce le défaitisme et la passivité de l’équipe Akhannouch

La raison d’être de tout gouvernement est d’assumer dans toutes les circonstances la responsabilité de faire face aux difficultés et non pas de se plaindre ou de se contenter de diffuser de mauvaises informations, a rappelé, lundi 18 avril, au chef du gouvernement Aziz Akhannouch le député Ahmed Abbadi, membre du groupe du progrès et du socialisme (GPS), lors de la séance plénière mensuelle consacrée par la Chambre des Représentants aux questions orales sur la politique générale.Dans son intervention, le chef du gouvernement avait notamment affirmé que l’économie nationale devra enregistrer un taux de croissance de 1,5% en 2022 au lieu de 3,2% initialement prévus dans la loi de finances 2022 et que la flambée des prix des carburants et des autres produits de consommation et de services de base est en gros imputable à la crise entre la Russie et l’Ukraine, aux répercussions de la pandémie du Covid et à la situation de sécheresse qui sévit dans le pays.

Al Massae

Akhannouch: l’Etat n’a pas les moyens de subventionner les prix des carburants

Aziz Akhannouch a revendiqué la «vocation sociale» de son gouvernement, se disant prêt à continuer à soutenir les secteurs et ménages touchés par les effets de cette conjoncture exceptionnelle. «Mais nous ne devons pas tout verser pour les hydrocarbures. Il faut dire la vérité aux Marocains. Nous n’avons pas les moyens pour subventionner le diesel», a expliqué le chef du gouvernement.

Maroc Le Jour

Empreinte numérique: les publications du gouvernement suscitent peu réseaux sociaux

L’empreinte numérique du gouvernement fait état de près de 190.000 publications qui auront touché 1,4 milliard de personnes entre janvier et mars 2022, révèle l’Observatoire des opinions publiques numériques. Cet observatoire, qui vient de faire paraître son premier baromètre de l’année 2022 analysant l’empreinte numérique du gouvernement, indique que le premier constat est que le chef du gouvernement domine cette empreinte même si celle-ci est en baisse de 26% par rapport au dernier trimestre de 2021. Ainsi, 334 millions de personnes touchées correspondent à ce que chaque Marocain ayant accès à internet, se sera arrêté sur plus de 13 publications citant le Chef du Gouvernement, précise la même source.