La revue de presse du mercredi 1er mars

Décision inédite en droit de concurrence, le système de santé encore à la traîne, automobile, aéronautique et phosphates: pivots des CVM au Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 1er mars 2023:

L’Économiste

Décision inédite en droit de concurrence

C’est une première. L’Ordre des architectes entre dans l’histoire du droit de la concurrence. Jamais un opérateur, public ou privé, ni une association professionnelle n’a demandé une procédure de non contestation des griefs. L’instance ordinale a été notamment accusée d’instaurer des honoraires minimaux pour les architectes. Elle a fini par trouver un accord avec le Conseil de la concurrence. « Remise de peine » contre engagements. Le contentieux a été clos au nom de la paix des braves.

Les Inspirations Éco

Le système de santé encore à la traîne

Plusieurs lacunes d’envergure demeurent présentes dans le système de santé marocain. Pour Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, les facteurs de risque peuvent être de nature environnementale, comme la pollution de l’air ou de l’eau, ou encore des comportements à risque tels que le tabagisme ou la consommation excessive d’alcool. Il a fait état de nombreuses lacunes qui subsistent encore aujourd’hui au Maroc, dont le manque de financement, qui constitue un problème majeur. “Un système de santé qui n’est pas résilient risque d’aggraver les risques de santé et les comportements des personnes”, a-t-il déclaré au journal. “ll faut réussir le chantier de la réforme du système de santé pour qu’il devienne résilient, chose qui est difficile avec le manque de financement et de ressources humaines”, estime-t-il.

Le Matin

Etude: 7 cadres marocains sur 10 recherchent activement un nouvel emploi

Sept cadres marocains sur 10 recherchent activement un nouvel emploi. C’est l’un des principaux constats relevés par une étude publiée par ReKrute.com et Boston Consulting Group (BCG). Cette étude intitulée «What Job Seekers Wish Employers Knew» est basée sur une enquête menée auprès de 90.000 talents dans 160 pays dont près de 400 au Maroc via The Network, le réseau international de portails emploi leaders dans le monde. «Dans le cas du Maroc, les chiffres sont éloquents : les candidats sont plus volatils que dans le reste du monde avec seul 1% des cadres marocains qui se disent fidèles à leur employeur (vs 4% au niveau mondial) et 7 cadres marocains sur 10 recherchent activement un nouvel emploi vs 40% dans le monde», soulignent les auteurs de l’étude. Il en ressort aussi que 4 cadres sur 10 refuseraient une offre intéressante, car ils ont eu une expérience négative lors du processus de recrutement (vs 52% à l’échelle mondiale).

Al Bayane

Une importante délégation du sénat américain salue le rôle de SM le Roi Mohammed VI dans le renforcement de la paix et la prospérité

Une importante délégation bipartisane du Sénat américain a salué le rôle de SM le Roi Mohammed VI dans le renforcement de la paix, la prospérité et la sécurité dans la région et à travers le monde. « Nous exprimons notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son engagement à renforcer les relations entre les Etats-Unis et la Maroc, et pour son rôle dans la promotion de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région et dans le monde », a déclaré à la presse le sénateur démocrate, Bob Menendez, à l’issue d’un entretien, lundi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine, et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’Opinion

Automobile, aéronautique et phosphates: pivots des CVM au Maroc

Les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie des phosphates ainsi que le flux de nouveaux investissements internationaux, durant les derniers mois, ont permis au Maroc de renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales (CVM), tant par le développement de nouvelles activités de production que grâce au renforcement des échanges commerciaux et des activités de transbordement. Entre 2005 et 2018, le Royaume a vu son taux de participation aux CVM augmenter de 7,6% pour s’établir à 46,7%, un niveau comparable à celui atteint par des pays comme le Mexique, la Roumanie et la Russie, et supérieur à la Turquie, au Brésil et à l’Inde. C’est ce qui ressort d’une récente analyse élaborée par l’Institut italien pour les études de politique internationale (ISPI). L’intégration de l’économie marocaine dans les CVM a été soutenue également par le développement des infrastructures portuaires, notamment Tanger-Med, fait savoir la même source.