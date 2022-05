Les pressions sur les finances publiques à un niveau historique, Ryad Mezzour s’engage à renforcer la compétitivité du label “Made in Morocco” ou encore les recettes touristiques en hausse de 80% à fin mars…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 18 mai 2022:

L’Economiste

Les pressions sur les finances publiques à un niveau historique

Un éventuel recours à la compensation pour maintenir la stabilité des prix suppose un effort financier de 74 milliards de DH, a fait savoir le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lekjaa. “Nous sommes face à une équation complexe, difficile à résoudre », a-t-il mis en garde. S’exprimant devant les députés, Lekjaa a indiqué que le gouvernement est attendu sur l’exécution des investissements publics programmés dans la santé, l’éducation nationale et les infrastructures de base, ajoutant que l’Exécutif est tenu de réduire l’endettement et la fiscalité des produits pétroliers, tout en supportant les hausses importantes des dépenses de la compensation. Sans parler de la mobilisation des ressources financières de 10 milliards de DH pour faire face à la sécheresse, la relance du tourisme nécessite 2 milliards de DH, l’appui au secteur de transport 1 milliard de DH et la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale.

Aujourd’hui Le Maroc

1,6 million d’agriculteurs ciblés, la moitié inscrite à la sécurité sociale

L’intégration des agriculteurs à l’assurance maladie obligatoire (AMO) va bon train. Sur 1,6 million d’agriculteurs ciblés par l’élargissement de la couverture médicale, environ 800.000 sont inscrits à la sécurité sociale. C’est ce qu’a indiqué lundi au Parlement le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki. Le département de l’agriculture est l’organe de liaison chargé de définir et de mettre à jour les listes des agriculteurs bénéficiaires, et de fournir à CNSS toutes les données qui concernent ces listes. Des services ont ainsi été créés aux niveaux central, régional et provincial afin de mettre en application, de suivre et d’évaluer le programme de protection sociale au profit des agriculteurs.

Le Matin

Exportation du cinéma marocain: Bensaid pour la collaboration avec les professionnels internationaux

Dans la perspective d’exporter le cinéma marocain, Mohamed Mehdi Bensaïd encourage la collaboration avec les professionnels internationaux. «Nous sommes actuellement en contact avec plusieurs studios américains, dont Netflix, afin de les rencontrer et signer des accords avec eux pour qu’ils viennent tourner au Maroc». Et d’ajouter que des investisseurs étrangers sont également intéressés par l’installation de nouveaux studios au Maroc. Pour lui, ces contrats gagnant-gagnant permettraient de faire entrer le Maroc dans les plateformes internationales de streaming et peut-être de créer des coproductions. Invité au talk-show du groupe Le Matin, le ministre a parlé de bonus aux producteurs qui collaboreront avec des distributeurs internationaux.

L’Opinion

Ryad Mezzour s’engage à renforcer la compétitivité du label “Made in Morocco”

Soutenir la compétitivité du label « Made in Morocco», tel est l’objectif du département de Mezzour. S’exprimant devant les parlementaires, le ministre a précisé que les projets industriels en cours de réalisation verront le jour dans un délai d’un an à un an et demi. Cependant, vu le nombre croissant de création de projets industriels dans une courte période, l’intégration commerciale par le biais de contrats d’approvisionnement avec des entreprises multinationales peut s’avérer le moyen le plus efficace d’accroître la qualité et la capacité d’approvisionnement nationales, notamment en ce qui concerne les matières premières. Au-delà de l’accélération de la période de lancement des entreprises dans le marché, ceci aura à son tour un effet multiplicateur important sur l’économie nationale.

Al Massae

Des responsables du gouvernement accusés de tirer profit de la hausse des prix

Les représentants parlementaires PJD ont fustigé le gouvernement Akhannouch et vivement critiqué la façon dont il gère la hausse de la plupart des produits de consommation ainsi que son incapacité à freiner les augmentations astronomiques des prix de nombreux produits de première nécessité. Abdessamad Haiker, membre du groupement PJD, a déclaré que les Marocains ont été fortement touchés par le renchérissement continu des prix, soulignant que la douleur des Marocains s’accroît de plus en plus quand ils apprennent que les premiers bénéficiaires de cette hausse constante sont des personnes en situation de conflit d’intérêts et certains responsables au sein du gouvernement.

Al Bayane

Les recettes touristiques en hausse de 80% à fin mars

Les recettes touristiques se sont élevées à 9,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2022, en hausse de 80% par rapport à la même période de l’année écoulée, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. Cette évolution confirme une reprise du secteur, a relevé Mme Ammor, qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants sur « les mesures prises en faveur du secteur du tourisme », présentée par le groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, ajoutant que les exportations de l’artisanat ont affiché, quant à elles, une hausse de 25% durant la même période. Concernant l’économie sociale et solidaire, le ministère œuvre au renforcement du cadre légal et réglementaire et la création de pôles régionaux, a-t-elle souligné.

Al Ahdath Al Maghribia

L’opposition accuse le gouvernement de refuser ses initiatives législatives

Après que leurs propositions législatives n’ont pas trouvé d’écho favorable chez le gouvernement, les groupes et groupements d’opposition à la Chambre des représentants ont estimé que cette attitude du gouvernement est un outrage au parlement, voire une violation de plusieurs dispositions de la Constitution. Les présidents des commissions permanentes à la Chambre des représentants avaient reçu un courrier de la part du président de la Chambre, Rachid Talbi Alami, indiquant que le gouvernement n’a pas accepté plusieurs propositions de loi, ce qui signifie une violation flagrante des articles 70, 71, 77 et 78 de la Constitution, ainsi que de l’article 1 qui prévoit la séparation des pouvoirs.

Al Alam

Le gouvernement accélère la généralisation de la couverture médicale

Le gouvernement s’empresse de généraliser la couverture médicale à tous les citoyens avant la fin de cette année, selon Faouzi Lekjaa, ministre délégué, chargé du budget, affirmant que les Marocains disposant du Ramid vont bénéficier de la couverture médicale avant fin 2022. Intervenant lors de la séance hebdomadaire des questions à la Chambre des représentants, Lekjaa a souligné que l’Etat marocain n’est pas loin d’atteindre le premier objectif d’intégrer toutes les personnes ayant des revenus dans ce système.