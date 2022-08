Médecins du privé: pas d’augmentation des prix des consultations, production de vaccins: le Maroc passe à la vitesse supérieure ou encore les recettes douanières qui grimpent de 24,9% à fin juillet…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 17 août 2022:

L’Economiste

Médecins du privé: pas d’augmentation des prix des consultations

Le syndicat national de la médecine générale dans le privé met les points sur les i. Les consultations en cours entre les syndicats représentant les médecins du privé, ministères, caisses d’assurance maladie et l’Agence nationale de l’assurance maladie, ne concernent pas l’augmentation des tarifs des consultations. « Aucune négociation n’a été entreprise dans ce sens », assure le syndicat. L’objectif des consultations est de diminuer le coût des dépenses de santé pour les familles, de faciliter l’accès des assurés aux soins et de garantir l’équilibre financier des caisses d’assurance maladie, notamment à travers la rationalisation des dépenses.

Aujourd’hui Le Maroc

Botola Pro, le comptable entre en jeu

Un gros match attend les clubs de la Botola Pro. En plus de créer des sociétés sportives, les équipes du championnat national de football devront tenir une comptabilité digne de ce nom. Si les pouvoirs publics veulent aller dans ce sens c’est qu’ils croient dur comme fer que la transparence financière sera de nature à favoriser l’augmentation des ressources financières des clubs et à rationaliser leurs charges. Du fait de la certification de leurs états financiers par des commissaires aux comptes, les clubs enregistreront un saut qualitatif au niveau de leur gouvernance, de la reddition de leurs comptes et de leurs performances.

Les Inspirations Éco

Production de vaccins: le Maroc passe à la vitesse supérieure

C’est imminent, le Maroc va bientôt se lancer dans la production de vaccins et de sérums. En effet, via le Centre des sérums et vaccins de l’Institut Pasteur, le Royaume vient de lancer un appel d’offres pour recruter un cabinet de conseil, financier, technique et juridique dont la mission sera de l’accompagner dans la réalisation du projet de fabrication locale de vaccins et produits bio-thérapeutiques, dans le cadre d’un Partenariat public-privé. Le titulaire devra fournir une note méthodologique claire accompagnée d’une feuille de route détaillée et d’un plan d’action précis incluant le calendrier d’exécution des prestations. L’objectif étant de positionner le Maroc en tant que hub biotechnologique, non seulement en Afrique , mais également dans le monde.

Le Matin

Vague hivernale de la Covid-19 : «Pas d’impact sur le système de la santé, sauf en cas d’apparition d’un nouveau variant»

L’apparition d’une nouvelle vague de contaminations liée à la Covid-19 pendant la saison hivernale prochaine n’est pas à exclure. C’est ce qu’a indiqué le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, dans un post publié sur le réseau social professionnel LinkedIn. Sa déclaration vient, en effet, confirmer que la guerre contre la pandémie n’est pas encore finie. Joint par le journal, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, n’écarte pas à son tour l’hypothèse d’une nouvelle vague en hiver. «Le Maroc passe actuellement par ce que l’on appelle une étape inter-vague qui a débuté juste après la déclaration faite par le ministère de la Santé et de la protection sociale, le 9 août dernier, annonçant la fin de la deuxième vague d’Omicron», explique-t-il. Et d’ajouter qu’il faut bel et bien s’attendre à une nouvelle vague épidémique pendant l’hiver prochain.

Al Bayane

TGR: les recettes douanières grimpent de 24,9% à fin juillet

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 48,88 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, en croissance de 24,9% comparativement à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 173 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de juillet 2022.

L’Opinion

Whale-watching et Pescatourisme: des filières prometteuses, mais laissées pour-compte!

Alors que l’été bat son plein, plusieurs villes marocaines côtières du Nord voient converger des milliers de touristes qui cherchent à jouir des faveurs d’un environnement particulier où les montagnes du Rif rencontrent le bleu azur de la Méditerranée. C’est ainsi que celles-ci ont développé leurs infrastructures touristiques durant les dernières années pour concurrencer les autres villes du Royaume. Cependant, certaines filières à forte valeur ajoutée pour la région demeurent laissées-pour-compte, notamment le pescatourisme (embarcation des touristes à bord de bateaux de pêche professionnelle ou de barges) et le whale-watching (observation des baleines), qui attirent plus de 13 millions de touristes annuellement dans le monde. Si la Mer Méditerranée est l’endroit de prédilection des cétacés pendant la saison estivale, les villes du Nord pourraient en tirer profit en développant cette filière, qui pourrait s’insérer dans le cadre de l’économie bleue.

Maroc Le Jour

INDH: remise de bus scolaires au profit de certaines communes de la province de Tiznit

Plusieurs bus de transport scolaire acquis dans le cadre du Fonds de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont été remis récemment, au profit de certaines communes rurales relevant de la province de Tiznit. La cérémonie de remise des clés de ces bus aux communes d’Anzi, Tnine Aday, Ouijjane et Afella Ighir, ainsi que le complexe social des personnes handicapées à Tiznit, s’est déroulée en présence notamment, du gouverneur de la province, Hassan Khalil. L’acquisition de ces véhicules (1,7 Millions de DH) s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’INDH en matière de lutte contre la déperdition scolaire et d’amélioration des conditions de scolarisation des élèves surtout en milieu rural.