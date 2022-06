Logistique: fini le pilotage automatique!, marché des capitaux : une tendance positive relevée en 2021, exportations agrumes/ Russie: gros risque d’impayés…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 15 juin 2022:

L’Économiste

Logistique: fini le pilotage automatique!

Aujourd’hui, 10 ans après le déploiement de la stratégie nationale de la compétitivité logistique, « les objectifs ne sont pas encore tous atteints », déplore le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil. L’enjeu est d’accélérer le rythme des réalisations et de multiplier les investissements. Ce qui passe notamment par la digitalisation, des solutions innovantes, plus d’agilité et d’efficacité, l’amélioration de la qualité ou encore une adaptation en permanence aux nouveaux besoins d’un marché en constante mutation. Pour y arriver, «l’Etat doit jouer un rôle fédérateur dans le sens d’un alignement stratégique. Un rôle catalyseur pour soutenir des initiatives innovantes. Le défi étant d’aller vers une logistique moderne, compétitive avec des acteurs en phase, des chaînes de valeur consolidées, adaptées et massifiées… », insiste le ministre qui intervenait lors du Salon international du Transport et de la logistique.

Aujourd’hui Le Maroc

Marché des capitaux : une tendance positive relevée en 2021

Le marché des capitaux réalise une performance positive au titre de l’exercice 2021. Les principaux indicateurs du marché se sont inscrits en progression. Une tendance confirmée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) dans sa nouvelle publication. Le marché boursier s’est consolidé au titre de l’exercice 2021 de 106 milliards de dirhams totalisant ainsi une capitalisation de l’ordre de 691 milliards contre 585 milliards de enregistrés en 2020. Le volume annuel des échanges a atteint pour sa part les 75 milliards de dirhams réalisant une progression de 34% comparé à l’exercice précédent. Sur le marché central, le volume s’est apprécié de 23,7% captant ainsi plus de la moitié du volume transactionnel global (+55%).

Les Inspirations Éco

Exportations agrumes/ Russie: gros risque d’impayés

Avec un marché totalisant 1,7 million de tonnes d’agrumes en 2021, les exportations marocaines d’agrumes représentent 10% des importations agrumicoles globales de la Fédération de Russie, selon le Trade map du Centre du commerce international (ITC). Quatrième fournisseur d’agrumes après la Turquie, l’Egypte et l’Afrique du Sud, le Maroc exporte au total 600.000 tonnes/an, essentiellement vers les Etats-Unis et le Canada. Près d’un tiers de cette quantité est, par ailleurs, acheminé vers la Russie par le Royaume. Aujourd’ hui et plus que jamais, se pose avec acuité la question des paiements, compte tenu de la poursuite de la guerre russo-ukrainienne. D’autant plus que les banques russes ont été exclues du système de messagerie interbancaire Swift sur lequel s’appuient la plupart des institutions financières mondiales pour effectuer des transactions à l’international.

Le Matin

Nador West Med et extension de l’aéroport de Rabat-Salé : 91 millions d’euros de financements additionnels de la BAD

Le Groupe de Banque africaine de développement (BAD) et le ministère de l’Economie et des Finances ont signé deux accords de prêt d’un total de 91 millions d’euros (M€), destinés à compléter le financement des projets d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé et de construction du port Nador West Med (NWM). La cérémonie de signature a réuni la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, la vice-présidente de la BAD en charge du Développement régional, de l’Intégration régionale et de la Prestation de services, Yacine Fal, le responsable-pays de la Banque pour le Maroc, Achraf Hassan Tarsim, la directrice générale de l’Office national marocain des aéroports (ONDA), Habiba Laklalech, ainsi que le directeur général de Nador West Med, Mohamed Jamal Benjelloune, indique la BAD dans un communiqué.

L’Opinion

Un manque de 32.000 médecins

Le Maroc fait face depuis plusieurs années à une pénurie de professionnels de santé, accentuée par la pandémie de la Covid-19. S’appuyant sur les normes de l’OMS, le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) a signalé que le déficit en nombre de cadres de santé est estimé à plus de 32.000 médecins, 23.000 étant seulement en exercice. Le Maroc a également besoin de plus de 65.000 professionnels de la santé (infirmiers, techniciens…), estime le Conseil. Un rapport du CNDH signale, entre autres, que la répartition par région montre que les professionnels de la santé sont concentrés essentiellement dans la région de Casablanca-Settat où leur nombre se chiffre à 2.990.

Al Massae

Inédit! Le juge d’instruction de Tanger suspend les travaux d’un projet d’investissement

Le juge d’instruction près la cour d’appel de Tanger a rendu une ordonnance ordonnant la suspension des travaux d’un projet d’investissement en cours de réalisation sur un terrain immatriculé. Cette ordonnace donne suite à une plainte déposée par une femme alléguant que le foncier sur lequel est réealisé le projet d’investissement est l’objet d’un litige depuis plus de dix ans. Cette décision, que de nombreux observateurs et spécialistes considèrent comme un précédent judiciaire dans le Royaume, a suscité de vives préoccupations chez les hommes d’affaires et les investisseurs à Tanger, en raison de ce que des sources bien informées considéraient comme une menace pour la sécurité immobilière, du fait que le bien, qui a été immatriculé il y a dix ans, a fait l’objet de plusieurs opérations de vente notariées, avant qu’il ne soit acquis par une marocaine résidant aux Pays-Bas, qui a commencé à y construire un projet immobilier.

Al Yaoum Al Maghribi

Commerce: La coopération internationale est plus que jamais nécessaire

La coopération internationale en matière de commerce est plus que jamais nécessaire pour maintenir les marchés ouverts et transparents, et limiter les pressions inflationnistes qui pèsent sur les prix, a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. S’exprimant dans le cadre de la 12ème conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tenue à Genève Mezzour a indiqué dans une déclaration vidéo qu’en ces temps difficiles, le Maroc reconnaît le rôle important que joue le commerce international pour faire face aux impacts de la pandémie de Covid-19 et accélérer la reprise de l’économie mondiale. À cet égard, il est nécessaire, a-t-il plaidé, de définir, ensemble, un plan de relance, de faire face aux effets négatifs de la Covid-19 et de trouver des solutions appropriées et rapides, susceptibles d’atténuer progressivement les conséquences tangibles de cette pandémie.