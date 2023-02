Banque mondiale: malgré les chocs, l’économie tient le coup, Import-Export: saturation des plateformes d’exportation, viandes rouges: délai triennal pour le redressement du cheptel national…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 15 février 2023:

L’Économiste

Banque mondiale: malgré les chocs, l’économie tient le coup

En 2022, plusieurs facteurs se sont conjugués pour asséner un coup brutal à l’économie marocaine. Le pays a subi à la fois des chocs externes et domestiques. L’institution de Bretton Woods, qui a présenté, hier mardi, son rapport de suivi de la situation économique du Maroc, hiver 2022/2023: «Le Maroc face aux chocs d’offres», reste malgré tout optimiste. La situation est ainsi difficile, mais pas chaotique. Même si le coût des importations s’est envolé, la bonne tenue des exportations et des recettes des MRE, ainsi que le décollage des recettes de voyages, ont permis de soulager la balance des paiements. Le déficit courant, même s’il est passé de 2,3 à 4,1% du PIB, reste «maîtrisé». Le Maroc a aussi continué à attirer des IDE, et à profiter d’un matelas en devises assez confortable, avec près de 6 mois d’importations.

Les Inspirations Éco

Import-Export: saturation des plateformes d’exportation

Des dizaines de camions en file indienne sur plusieurs centaines de mètres attendent leur entrée dans la zone réservée à l’import-export du port Tanger Med. Tel était, encore une fois, le décor, ce week-end, au niveau de la plateforme maritime méditerranéenne. Selon les professionnels contactés par «Les Inspirations Éco», ce phénomène a été accentué cette fois par des annulations de rotations de navires qui font la traversée du détroit de Gibraltar, en raison d’une situation météorologique non favorable. «Il y a de cela quelques années, nous avions affaire au maximum à quelque 600 à 800 camions par jour. Aujourd’hui, nous nous retrouvons presque au quotidien avec près de 1.200 camions. Et le plus remarquable est que ces camions sont en majorité destinés à l’export», note un professionnel du transport et de la logistique.

L’Opinion

Viandes rouges: délai triennal pour le redressement du cheptel national

Suite à l’augmentation inédite des prix des viandes rouges au niveau national, le ministère de l’Agriculture a annoncé plusieurs mesures, notamment l’importation sans droits de douane ou de TVA de 200.000 têtes de bovins domestiques destinés à l’abattage. Cette situation est due à la succession de plusieurs crises entre 2019 et 2022, qui ont, à terme, causé la diminution de 25% du cheptel national de reproduction. Une situation difficile qui est actuellement marquée par un véritable déséquilibre de la structure d’élevage et dont les retombées négatives impactent aussi bien les consommateurs que les éleveurs et acteurs de la filière des viandes rouges. Plongée dans un tunnel dont le bout ne sera visible que dans trois ans.

Le Matin

Digitalisation des services administratifs : les trois principaux projets du ministère de l’Intérieur pour 2023

Le ministère de l’Intérieur est engagé à poursuivre la mise en œuvre du chantier de la digitalisation. Après avoir réussi le pari de mettre en œuvre plusieurs projets visant la simplification des procédures administratives et garantir un meilleur accès aux services publics, ce département planche actuellement sur la mise en place de nouveaux projets entrant dans la même stratégie. Selon le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, plusieurs projets sont prévus pour l’année 2023, notamment le lancement et la généralisation du registre de l’état civil «alhalaalmadania. ma», le lancement d’une plateforme pour l’accueil des demandes d’adhésion à l’AMO pour les catégories sociales vulnérables et enfin l’élaboration d’un nouveau système informatique pour l’audit interne des collectivités territoriales.

Al Bayane

Lutte contre le changement climatique: Fettah met en avant l’expérience du Royaume à Dubaï

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en avant, à Dubaï, l’expérience du Maroc dans la réduction des risques liés au changement climatique, lors de la 7e édition du Forum Arabe des Finances Publiques placée sous le thème “Durabilité financière post-Covid dans le monde arabe : défis et opportunités ». Dans son exposé sur la “Gestion des risques et opportunités climatiques : politiques financières et changement climatique”, Mme Fettah qui présidait la délégation marocaine aux travaux de ce Forum, est revenue sur l’expérience du Maroc dans la lutte contre le changement climatique et les mesures entreprises pour atténuer les risques qui en découlent, indique un communiqué du ministère.

Al Massae

Le Syndicat du PJD met en garde le gouvernement contre la poursuite de la flambée des prix

Le Conseil national de l’UNTM, bras syndical du PJD, a mis en garde le gouvernement contre sa persistance à ne pas agir et à ignorer la souffrance des Marocains en général, et des travailleurs en particulier, dans un contexte marqué par l’aggravation de la vague du renchérissement des prix, l’accroissement du chômage et la détérioration des conditions sociales et financières. Il a appelé le gouvernement à intervenir immédiatement avec des mesures concrètes et efficaces pour faire face à l’augmentation illégale des prix des marchandises et des produits. Ce Conseil a aussi appelé le chef du gouvernement à fournir des explications concernant la hausse excessive des prix des légumes et des fruits, qui, selon lui, dépassent parfois les prix dans certains pays qui les importent du Maroc.