Investissement: La Commission des finances au chevet de la charte, dialogue social : de quoi va-t-on parler au prochain round ? ou encore lions de l’Atlas : une liste de 31 joueurs et plusieurs interrogations…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 14 septembre 2022:

L’Économiste

Investissement: La Commission des finances au chevet de la charte

Après sa présentation devant la Commission des finances de la Chambre des représentants à la fin juillet, le projet de loi-cadre relatif à la Charte d’investissement a entamé hier le processus d’adoption par l’étape du débat général. Il faudra par la suite passer à l’étape des amendements et au vote en Commission avant de programmer le texte en séance plénière, après l’ouverture de la session d’automne du Parlement par le Roi…

Aujourd’hui le Maroc

Dialogue social : De quoi va-t-on parler au prochain round ?

Chose promise, chose due. Le gouvernement s’apprête à rencontrer ses partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social. Devenu institutionnel pour la première fois, un nouveau round de dialogue social, le deuxième de cette année, aura lieu avec la participation du gouvernement ainsi que les centrales syndicales les plus représentatives et le patronat représenté par la Confédération générale des entreprises du Maroc. Ce nouveau round intervient à quelques semaines de l’ouverture du Parlement et de l’élaboration de la loi de Finances 2023. Plusieurs thèmes devraient être abordés par les partenaires sociaux.

Les Inspirations Éco

Impôts: Le tourisme fiscal sous haute surveillance Si la grande transhumance des retraités européens du début des années 2000 vers Marrakech et Agadir est quelque peu retombée, de nombreuses personnes (professions libérales, indépendants et depuis peu, des travailleurs nomades), continuent de miser sur le Maroc pour son attractivité fiscale mais aussi pour le coût de la vie, bien plus bas qu’en Europe. Mais une carte de séjour ne vaut pas une résidence fiscale au regard de leur pays d’origine. Alors qu’ils se croyaient protégés par leur domiciliation marocaine, certains ont reçu des notifications leur demandant de régulariser leur situation. Au sens de la loi fiscale marocaine, une personne a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle y dispose de son foyer d’habitation permanent, du centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée de ses séjours dépasse 183 jours par an.

Le Matin

Lions de l’Atlas : une liste de 31 joueurs et plusieurs interrogations

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a dévoilé lundi la liste de ses joueurs pour les deux matchs amicaux respectivement contre le Chili (23 septembre) et le Paraguay (27 septembre). Une liste élargie de 31 joueurs, composée majoritairement de l’ancienne garde, de quelques nouveaux visages, ainsi que des bannis. À moins d’un énorme rebondissement, la liste finale des 26 joueurs qui feront le déplacement au Qatar sortira à coup sûr de cette liste, en plus de Nayef Aguerd, proche d’un retour à la compétition après son opération à la cheville.

Maroc Le Jour

Protection civile: Le Maroc a instauré une gouvernance institutionnelle en matière de gestion des risques de catastrophes



Le Maroc a instauré une gouvernance institutionnelle en matière de gestion des risques de catastrophes, a affirmé le Wali, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Mohamed Faouzi, à l’ouverture de la 6ème session de la réunion des Directeurs généraux et directeurs africains de la Protection civile « Grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, prononcées dans Son discours au lendemain du tremblement de terre d’Al Hoceima en 2004, le Royaume a commencé à explorer les différentes options de gestion de l’ensemble des risques de catastrophes naturelles auxquelles le pays est confronté, passant d’une approche curative à une approche préventive étant donné que le coût de relèvement de reconstruction est plus important que celui de prévention », a souligné Faouzi.

L’Opinion

Dessalement de l’eau de mer : Le Maroc en quête de solutions innovantes pour se “rassasier”