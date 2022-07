Conseil de la Concurrence: Stratégique, le projet de loi entre dans une phase décisive, Autoroute Fès-Marrakech co-construite avec le privé ?, Covid-19: des implications importantes sur l’égalité femmes-hommes au sein des ménages…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 12 juillet 2022:

L’Economiste

Conseil de la Concurrence: Stratégique, le projet de loi entre dans une phase décisive

La Commission des finances de la Chambre des représentants devra reprendre ce jeudi l’examen des deux projets de loi relatifs à la concurrence, adoptés par l’actuel gouvernement il y a un peu plus de trois mois. L’un porte sur la refonte du Conseil de la concurrence, l’autre sur la réforme du texte relatif à la liberté des prix et de la concurrence .Au cours de la dernière réunion, les députés ont décidé de mettre en place une sous-commission composée de représentants des groupes et des groupements parlementaires. L’idée est d’approfondir l’étude des différents aspects de ces deux textes très attendus par le monde économique. Il s’agit aussi de rassembler les différentes propositions d’ amendements. Cette sous-commission devra se réunir avec le gouvernement pour examiner et valider les amendements qui seront retenus.

Aujourd’hui Le Maroc

Autoroute Fès-Marrakech co-construite avec le privé ?

Pour financer les grands projets structurants au cours des prochaines années, les responsables privilégient l’option des PPP (partenariat public privé). C’est le cas dans le domaine des autoroutes où un projet est particulièrement concerné. Il s’agit du projet de construction de l’autoroute reliant les deux pôles régionaux Fès et Marrakech. Ce projet à l’instar des chantiers similaires nécessitera des fonds importants. Pour y faire face, les responsables de tutelle dégainent l’option du partenariat public privé pour assurer le montage financier nécessaire. Le ministère de l’Equipement annonce que la réalisation du tronçon reliant Marrakech à Béni-Mellal est actuellement au stade de l’étude préliminaire.

Le Matin

Devant les ministres européens de l’Intérieur, Grande-Marlaska souligne l’exemplarité de la coopération migratoire avec le Maroc

La coopération entre le Maroc et l’Espagne en matière de gestion migratoire et de lutte contre l’immigration illégale constitue un exemple de dialogue politique entre partenaires, a affirmé le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, devant les ministres de la Justice et des Affaires intérieures des 27 États membres de l’Union européenne. Le responsable espagnol, qui s’exprimait lors d’une réunion à Prague des ministres de la Justice et des Affaires intérieures (JAI) des États membres de l’Union européenne, a souligné la nécessité de « rehausser le profil politique et la présence de l’UE » dans les pays d’origine et de l’immigration illégale, assurant que ‘’la relation avec le Maroc constitue un exemple dans ce sens’’.

L’Opinion

Tanger: saisie de 138 objets en fer qui seraient utilisés pour l’escalade et l’incursion lors des tentatives collectives d’immigration illégale

Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont saisi, samedi matin, 138 objets en fer attachés à une lame en bois et une autre en caoutchouc, qui seraient utilisés lors des opérations d’escalade et d’incursion dans le cadre des tentatives collectives d’immigration illégale. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que ces équipements, de fabrication artisanale, ont été interceptés dans un commerce au marché « Casa Barata » à Tanger, et ce dans le cadre des efforts proactifs déployés par les services de la Sûreté nationale pour neutraliser tous les dangers et menaces liés aux réseaux de l’immigration illégale et de la traite humaine.

Maroc Le Jour

TGR: le déficit budgétaire à 14,4 MMDH à fin juin

La situation des charges et ressources du Trésor, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, dégage un déficit budgétaire de 14,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2022, contre un déficit de 27,3 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 27,1 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), fait savoir la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de juin 2022.

Les Inspirations Éco

Région TTA: Partenariat de 665 MDH pour la réalisation des projets d’approvisionnement en eau potable

Une convention de partenariat et de financement pour la réalisation des projets d’approvisionnement en eau potable des centres et douars relevant de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), d’un montant global de 665 millions de dirhams (MDH), a été adoptée, récemment à Tanger, par le Conseil régional lors de sa session ordinaire du mois de juillet.Cette enveloppe budgétaire sera mobilisée en partenariat entre le ministère de l’Intérieur (Budget général), qui contribuera avec 388 MDH, la Direction générale des collectivités territoriales (166,3 MDH), et le Conseil régional (110,8 MDH). Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, vise à renforcer l’approvisionnement en eau potable en milieu rural pour la période 2022-2024.

Al Bayane

Covid-19: des implications importantes sur l’égalité femmes-hommes au sein des ménages

La pandémie du Covid-19 peut avoir des implications importantes pour l’égalité femmes-hommes au sein des ménages, tant pendant le confinement que lors de la reprise, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP), publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la population qui est célébrée le 11 juillet de chaque année. Dans cette note, le HCP fait savoir qu’en matière de répartition des tâches ménagères (cuisine, vaisselle, linge…), les femmes consacrent 6 fois plus de temps que les hommes. Par rapport à une journée normale avant la crise, les femmes ont consacré 45minutes/jour de plus pour les tâches à domicile. Le temps moyen journalier alloué aux travaux ménagers à domicile est de 4h27mn pour les femmes contre 45mn pour leurs homologues masculins.

Al Ittihad Al Ichtiraki

HCP: La crise sanitaire entrave l’accès aux soins de santé maternelle, reproductive et infantile

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) relève, dans une note d’information publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la population qui est célébrée le 11 juillet de chaque année, que la crise sanitaire entrave l’accès aux soins de santé maternelle, reproductive et infantile. « Durant son instauration, le confinement a fortement impacté l’accès aux services de santé pour les femmes et risque d’affecter ces dernières pour de nombreuses années encore. Alors que les efforts se concentrent sur la réduction de la propagation du virus, des services essentiels tels que l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive ont été perturbés », indique le HCP.