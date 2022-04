Dialogue social: les choses sérieuses commencent, lutte contre les crimes financiers: 91 millions DH restitués au Trésor en 2020, Sekkouri: l’attention sera portée sur l’auto-entreprenariat…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 13 avril 2022:

L’Economiste

Dialogue social: les choses sérieuses commencent

Les propositions du gouvernement aux partenaires sociaux sont attendues au cours des prochains jours. Les syndicats et la CGEM ont livré leurs priorités au cours des réunions tenues la semaine dernière. Les attentes par rapport à ce dialogue social sont importantes. Les syndicats tout autant que le patronat veulent du concret, des assurances et des engagements fermes.

Aujourd’hui le Maroc

Lutte contre les crimes financiers: 91 millions DH restitués au Trésor en 2020

L’Agence Judiciaire du Royaume (AJR) a récupéré plus de 44 millions de dirhams en 2020 dans le cadre de sa lutte contre les crimes financiers commis dans le secteur public, notamment en matière de détournement de deniers publics. Elle a eu gain de cause au profit de l’Etat marocain dans huit décisions définitives de justice avec un impact financier de près de 91 millions de dirhams restitués au Trésor public, indique le rapport 2020 de l’AJR. Ce document exhaustif de 272 pages retrace le bilan des activités de l’Agence au cours de cette période pandémique et dévoile ses actions en tant qu’acteur majeur dans la défense et la préservation des intérêts de l’Etat devant la justice.

Les Inspirations Éco

Bacheliers méritants issus de milieux à besoins spécifiques : Coup de pouce d’ADM et de Jarada Foundation

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et Jadara Foundation (ex Fondation Marocaine de l’Étudiant), ont signé, récemment, un accord de partenariat dans l’objectif de développer des actions conjointes, permettant aux bacheliers méritants issus de milieux à besoins spécifiques de poursuivre et réussir leurs études supérieures. À travers cet accord, ADM apportera un soutien matériel et un accompagnement professionnel aux bacheliers méritants issus des régions limitrophes au réseau autoroutier et ce, en leur octroyant des bourses de mérites et en dispensant des sessions de tutorat individuels et collectifs au profit des étudiants de Jadara Foundation.

Maroc Le Jour

Sekkouri: l’attention sera portée sur l’auto-entreprenariat

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a affirmé, lundi, que le gouvernement œuvre à traiter de façon définitive les problématiques liées à l’économie informelle. En réponse à une question orale à la Chambre des Représentants sur »le secteur informel », posée par le Groupe du Rassemblement national des indépendants, Sekkouri a indiqué que l’attention sera portée, entre autres, sur le statut « auto-entrepreneur » comme instrument permettant des domaines d’activité plus larges. L’exécutif œuvrera également, selon le ministre, à simplifier les procédures et à augmenter le plafond des avantages financiers accordés, ainsi qu’à fournir un appui aux personnes qui ne sont pas en mesure de déclarer leurs transactions.

HCP : Une croissance économique de 1,8% au T2-2022

La croissance de l’économie nationale se situerait à 1,8% au deuxième trimestre 2022, au lieu de 15,2% au même trimestre de 2021, estime le Haut-Commissariat au Plan (HCP). « Dans l’ensemble et compte tenu d’une baisse de 12,9% de la valeur ajoutée agricole, l’activité économique afficherait une progression de 1,8%, au deuxième trimestre 2022, en variation annuelle, au lieu de +15,2% enregistrée par effet de base au même trimestre de l’année 2021 », précise le HCP dans une note de conjoncture. La demande intérieure connaîtrait, pour sa part, une légère accélération au deuxième trimestre 2022, contribuant de 3,3 points à la croissance économique globale, précise la note qui fait état de la situation des principaux indicateurs économiques observés pour le quatrième trimestre 2021, estimés pour le premier trimestre 2022 et relatant les prévisions pour le deuxième trimestre.

L’Opinion

Rapport du GIEC : Plus que 3 ans pour sauver la terre !

Publié il y a quelques jours, le rapport du troisième groupe de travail (GT3) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) examine les sources d’émissions mondiales et fournit une évaluation actualisée des progrès et des engagements en matière d’atténuation du changement climatique. Ce volet vient ainsi clore une série de publications qui articulent un rapport global décrivant la catastrophe climatique que nous vivons, les scénarios possibles, les moyens d’action et la situation actuelle de l’engagement mondial. Pour mieux comprendre ces enjeux, autant au niveau national qu’international, nous avons interviewé Mme Fatima Driouech, experte marocaine et membre du bureau du GIEC qui a également fait partie des auteurs du rapport global.

Al Bayane

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples: Défis et contours d’un engagement continental

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a organisé, lundi à Rabat, une rencontre interactive sur la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et les perspectives de renforcement de l’interaction avec le système africain des droits de l’Homme. Cette rencontre, à laquelle ont pris part la présidente du CNDH, Amina Bouayach, le président de la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples, Remy Ngoy Lumbu, des acteurs institutionnels, des représentants des départements gouvernementaux, des institutions nationales et de la société civile, des universitaires et des chercheurs, s’assigne pour objectif de mettre en avant les efforts visant à ratifier la Charte africaine des droits de l’Homme et identifier les opportunités et les obligations qui en découlent.