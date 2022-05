Électricité: la consommation se maintient et l’ONEE joue à l’équilibriste, menace terroriste sur le cyberespace marocain ou encore le nouveau combat de la BERD, BAM et le GPBM…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 11 mai 2022:

L’Économiste

Électricité: la consommation se maintient, l’ONEE joue à l’équilibriste

Tensions sur les prix et l’approvisionnement, absence de visibilité… Le marché des matières premières est sujet à tous les excès. Dans cette conjoncture, l’ONEE a constitué un stock de charbon qui permettrait de couvrir la production jusqu’en septembre, voire jusqu’à la fin de l’année. Pour les prochains mois, la consommation pourrait s’accroître en particulier en été. Un challenge pour l’ONEE surtout en cas de retard de remise en route des centrales fonctionnant au gaz. En tout cas, pour éviter les mauvaises surprises et donc les risques de coupures et délestages, l’Office s’attelle à la mise en place d’un plan d’urgence. Ce dernier devrait lui permettre de pallier les contraintes posées par l’arrêt de ces deux centrales.

Aujourd’hui le Maroc

Menace terroriste sur le cyberespace marocain

Il y aura probablement un avant et un après coup de filet du BCIJ à Berkane. Une arrestation qui renseigne sur un changement dans le mode opératoire des réseaux terroristes à l’instar de Daech. Habitués aux attentats violents et actes sanguinaires, les extrémistes semblent se tourner vers des attentats moins violents en apparence mais tout aussi destructeurs, à savoir les cyberattaques. Un changement de mode opératoire ainsi que de profils de candidats et méthodes de recrutement et communication. Ainsi, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) avait annoncé l’interpellation vendredi dernier d’un individu de 37 ans, partisan de l’organisation «Daech» et s’activant dans la ville de Berkane, pour son implication présumée dans la préparation d’un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l’ordre public.

Al Bayane

Le nouveau combat de la BERD, BAM et le GPBM

a Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Bank Al-Maghrib et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) ont uni leurs forces pour soutenir la gestion des risques climatiques et environnementaux et promouvoir la finance verte au Maroc. Dans un communiqué publié lundi, la BERD relève que « les trois organisations ont signé un protocole d’accord visant à établir un cadre de coopération pour la mise en œuvre de la directive 5/W/21 sur la gestion des risques financiers émise l’année dernière par Bank Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc ». Les objectifs de cette directive sont d’encourager le secteur financier du Maroc à aborder et à gérer les risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, et de susciter de nouveaux engagements de la part des banques marocaines en matière de financement durable, ajoute la même source

L’Opinion

Tanger: 220 MDH pour une zone dédiée aux activités artisanales polluantes

Quelque 220 millions de dirhams (MDH) seront dédiés à la création d’une zone pour accueillir les activités artisanales polluantes et nuisibles de la ville de Tanger. Ainsi, le Conseil de la commune de Tanger a approuvé récemment l’annexe d’une convention de partenariat entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, la Wilaya, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la Chambre régionale de l’artisanat, ainsi que l’association des artisans de Tanger. Selon cette annexe, le budget dédié à cette zone d’activités devrait être augmenté à 220 MDH.