Télécoms: y a-t-il de la place pour un 4ème opérateur? , Tomates: le Maroc ne profite pas pleinement de son quota d’export vers l’UE ou encore hausse des prix des carburants : le gouvernement ne prévoit aucune mesure supplémentaire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 7 juin 2022:

L’Économiste

Télécoms: y a-t-il de la place pour un 4ème opérateur?

Interrogé autour de l’éventualité ou encore de l’intérêt d’un nouvel opérateur télécoms au Maroc, le directeur d’un groupe de référence estime: «Aujourd’hui dans le cas précis du marché marocain, avoir un opérateur de plus serait forcément destructeur de valeur. De plus, cela rendrait le modèle économique moins viable, voire insoutenable». Selon cette même source, il y a des considérations purement techniques, car les Télécoms sont fortement consommateurs de capitaux et d’investissements lourds. Du coup, il faut un seuil de rentabilité, de façon à générer constamment des revenus pour pouvoir réinvestir, chaque année, dans la fibre optique, les nouvelles antennes, les infrastructures, les équipements, le réseau…

Aujourd’hui Le Maroc

L’Intérieur élabore une solution numérique pour la formation continue des élus

La bonne gouvernance locale passe par le niveau d’implication des élus locaux et des ressources humaines des entités territoriales. Ils ont un rôle crucial à jouer dans le développement local et dans la régulation des espaces et des activités au sein d’une région. Dans ce sens, il est nécessaire que ce capital humain soit mieux formé aux besoins de la collectivité et de la population locale. Pour y parvenir, la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) élabore actuellement un système informatisé de gestion et d’évaluation de la formation des élus et des ressources humaines des collectivités locales. L’objectif étant d’investir dans les nouvelles technologies pour assurer la transformation digitale de la formation tout en optimisant les coûts logistiques.

L’Opinion

Amélioration de la qualité de l’École publique: plus de 73.000 acteurs ont participé aux consultations nationales

Quelque 73.176 acteurs du système éducatif ont participé jusqu’à présent aux Consultations nationales pour l’amélioration de la qualité de l’École publique, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa. Le ministre, qui était l’invité du Forum de la MAP, a souligné que ces participants ont animé 6.098 ateliers organisés dans toutes les régions du Royaume. Les différents ateliers organisés à cet égard ont révélé que les mesures inscrites dans la feuille de route « représentent des sujets partagés par tous (élèves, enseignants et parents) », a-t-il dit.

Les Inspirations Éco

Tomates: le Maroc ne profite pas pleinement de son quota d’export vers l’UE

Le Maroc n’a pas pleinement profité de son contingent d’exportation de tomates, autorisé entre le 1er octobre 2021 et le 31 mai 2022, vers le marché communautaire européen. C’est du moins ce qui ressort des données fournies par l’Observatoire andalou des prix et marchés de la Junta, consultées par le site Hortoinfo. Selon la même source, le Maroc a exporté seulement 271.000 tonnes de tomates contre 285.000 tonnes, prévues dans le cadre du quota autorisé pour cette période. Ce volume est inférieur à celui de la campagne précédente (2020-2021) où il s’était établi à 273.900 tonnes. L’insuffisance des volumes de tomates exportés est attribué à la baisse de la productivité dans les abris serres de la première zone primeuriste du Royaume.

Le Matin

Hausse des prix des carburants : le gouvernement ne prévoit aucune mesure supplémentaire

Aucune mesure supplémentaire n’est prévue, hormis l’aide accordée aux transporteurs routiers, pour faire face à la hausse continue des prix des carburants. C’est là en substance le message adressé par la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, aux membres de la Chambre des représentants. Sur un ton résolu, la ministre a indiqué que cette flambée des prix des matières premières touche une large partie des pays du monde, dont certains peinent même à s’approvisionner. Le choix du gouvernement, rappelle l’argentière du Royaume, a été d’accorder des subventions aux transporteurs routiers, étant donné qu’ils sont les acteurs d’un secteur horizontal, premier en termes de consommation de carburants, et qui influe sur les prix de tous les produits.

Maroc le Jour

« African Lion 2022 »: le cycle académique préparatoire démarre

Dans le cadre du Plan Global de Coopération militaire et en préparation à l’exercice « African Lion 2022 », le cycle académique des formations au titre de l’exercice de cette année a été lancé ce lundi 06 juin 2022 au profit des personnels des FAR et multinationaux. Cette activité, programmée ponctuellement au niveau de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, en marge de l’exercice « African Lion », concernera cette année des formations dans les domaines ayant trait au déroulement des manœuvres opérationnelles, entre autres, la méthode de planification opérationnelle interarmées, les aspects juridiques, l’information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d’évaluation d’un exercice interarmées, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales.

Al Ahdath Al Maghribia

Le dirham s’apprécie de 0,29% face à l’euro du 26 mai au 1er juin

Le dirham s’est apprécié de 0,29% face à l’euro et de 0,77% vis-à-vis du dollar américain durant la période allant du 26 mai au 1er juin 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique la Banque centrale dans son récent bulletin hebdomadaire, notant qu’au 27 mai 2022, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 327,7 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,1% d’une semaine à l’autre et en hausse de 7,6% en glissement annuel.

Al Alam

Dakhla abrite le Forum d’affaires Maroc-Espagne les 21 et 22 juin

La ville de Dakhla abritera, les 21 et 22 juin, le Forum d’affaires Maroc-Espagne, en vue de consolider les relations économiques, promouvoir l’économie de la région et faire connaitre ses potentialités et opportunités d’investissement auprès des hommes d’affaires espagnols. Ce forum vise à mettre en exergue la richesse de la région en terme d’investissement et à réunir les entreprises et les acteurs institutionnels pour faciliter les investissements étrangers à Dakhla, indique un communiqué du Conseil régional. Cet évènement à vocation économique réunira des entités privées et publiques, de potentiels investisseurs et des hommes d’affaires autour d’un échange commercial fructueux, afin de discuter des différentes opportunités favorisant l’évolution de la balance commerciale entre le Maroc et l’Espagne, note le communiqué.