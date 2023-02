Salaires: les fonctionnaires toujours mieux payés, Cryptomonnaie: beaucoup d’adeptes malgré la prohibition, secteur immobilier: les raisons du désarroi des professionnels…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 7 février 2023:

L’Économiste

Salaires: Les fonctionnaires toujours mieux payés

La fonction publique paie globalement mieux que le secteur privé. L’écart entre les deux secteurs est important: le salaire mensuel moyen dans le secteur privé s’établit à 5.292 DH brut en 2021 contre 8.237 DH net dans la fonction publique. En tout cas, la moitié des salariés du privé gagnent moins de 2.865 DH. Les deux secteurs sont également à des niveaux de smig différents. Celui en vigueur dans la fonction publique dépasse largement le salaire minimum accordé par les entreprises privées. Dans le public, le smig a connu des changements importants sous la pression des négociations menées par les syndicats dans le cadre du dialogue social. Il est passé de 2.800 DH en 2011 à 3.000 DH en 2014 avant d’atteindre 3.362 DH en 2021. L’année dernière le salaire minimum dans la fonction publique a atteint 3.500. En revanche, dans le privé il était à 14,81 DH l’heure en 2021, ce qui représente 2.829 DH par mois.

Les Inspirations Éco

Cryptomonnaie: beaucoup d’adeptes malgré la prohibition

Si les transactions en monnaie virtuelle constituent officiellement une infraction à la réglementation des changes au Maroc, les cryptomonnaies ont la cote dans le pays. On estime que le nombre de personnes qui en détiennent au Maroc a atteint 1,15 million de personnes en 2022. D’ailleurs, le Royaume est classé 14e mondial sur 146 pays, ce qui le place parmi ceux où les cryptomonnaies sont les plus utilisées. Mais cet engouement n’est pas sans risque. Pour protéger les utilisateurs et sortir cette monnaie controversée de la clandestinité, le gouverneur de Bank Al Maghrib a annoncé, en décembre dernier, que le projet de loi relatif à la réglementation des cryptoactifs était prêt, et que même la création d’une cryptomonnaie officielle, émise par BAM, était envisageable. La valeur du marché mondial des cryptomonnaies a chuté de 2,5 trillions à 1 trillion de dollars seulement entre fin 2021 et fin 2022.

Le Matin

Secteur immobilier: les raisons du désarroi des professionnels

Le secteur immobilier marocain vit une situation complexe. Fortement impacté par la hausse spectaculaire des prix des matériaux de construction, sa situation s’aggraverait davantage par le retard pris dans l’adoption du décret d’application de la loi de Finances 2023 en ce qui concerne les dispositifs d’aide directe aux nouveaux acquéreurs, selon les professionnels. Dès lors, les principaux acteurs du secteur sont dans l’expectative face à des perspectives de redressement qui tardent à se clarifier. À en croire le gouvernement, ce texte ne saurait tarder. Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, avait annoncé il y a quelques jours que le ministère de l’Habitat planchait sur ce décret d’application et qu’il verrait bientôt le jour.

L’Opinion

Dakhla: Bensaid visite des infrastructures culturelles et de jeunesse

Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid s’est rendu, à Dakhla, à plusieurs infrastructures culturelles et de jeunesse dont dispose la ville. Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, qui comprend une série de visites de terrain dans différentes villes et régions du Royaume, afin de prendre connaissance et de s’arrêter de manière directe sur l’état des infrastructures culturelles et de celles dédiées aux jeunes, ainsi que sur l’état d’avancement des projets en cours de réalisation.

Al Bayane

Alors que les prix mondiaux des produits alimentaires baissent, le marché local affiche des prix record

La tendance sur le marché international annonce un cycle baissier des prix des principaux produits alimentaires. Au Maroc, les hausses des produits alimentaires deviennent inquiétantes. La spirale s’étend à un large éventail de produits, à savoir les fruits et légumes, toutes les variétés des viandes et des poissons, l’oeuf, le gasoil, l’électricité et l’eau, les bains maures et aussi les frais médicaux qui deviennent lourdement pénalisants pour le citoyen. Les tensions sur les prix s’accentuent d’une semaine à l’autre et portent un coup dur sur les bourses des ménages. A titre d’exemple, le prix d’un kilo de tomate a frôlé les 15 dirhams, celui de l’haricot vert a dépassé les 25 dirhams le kilo. L’œuf aussi se vend aujourd’hui à 1,60 DH enregistrant une hausse sans pareille. Le prix du poulet vif ne coûte pas moins de 21 DH le kilo.

Maroc Le Jour

ANAPEC: coup d’envoi du plan opérationnel « Génération Entrepreneurs »

Le coup d’envoi du plan opérationnel « Génération Entrepreneurs » a été donné à l’initiative de l’Agence nationale de promotion des emplois et des compétences (ANAPEC). Lancé lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, ce plan ambitionne l’accompagnement de 100.000 porteurs de projets et auto-entrepreneurs, ainsi que les très petites entreprises (TPE) entre 2023 et 2026. Le plan est amorcé avec la création d’une direction centrale dédiée aux « Prestations à l’Entrepreneuriat et la TPE » composée de 3 divisons et 6 services centraux, et la définition de plans d’actions régionaux dont le déploiement sera assuré par un réseau de 82 agences couvrant l’ensemble des provinces, et appuyées par 12 services régionaux supports dédiés à l’animation de la ligne de métier entrepreneuriat et TPE.

Libération

Ifrane: La Fondation Mohammed V pour la Solidarité apporte une aide humanitaire à la population touchée par la vague de froid

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a entamé la distribution d’aides humanitaires aux habitants de la commune de Dayet Aoua, dans la province d’Ifrane, touchés par la vague de froid vague qui sévit actuellement dans la région. Ainsi, quelque 800 familles ont reçu, conformément aux hautes instructions royales, des aides humanitaires sous forme de denrées alimentaires, notamment de la farine, du riz, du sucre, du thé, du sel, de l’huile et du lait en poudre, en plus des couvertures. Un total de 6.000 kits de produits alimentaires a été distribué par la Fondation depuis le début de cette semaine jusqu’à samedi, dans les régions d’Ifrane et d’Azrou, couvrant plus de 7 communes rurales et 101 douars.

Al Massae

Les exportations de poisson dépassent 28 milliards de dirhams en 2022

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué que le secteur marocain de la pêche a réalisé une bonne performance grâce à la stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique (Halieutis). Les indicateurs atteints par le secteur de la pêche maritime au cours de l’année 2022 confirment ces résultats positifs, a-t-il affirmé en conférence de presse tenue à Agadir. La production totale de poisson s’est élevée à 1,56 million de tonnes (13,6 milliards de dirhams), alors que les exportations réalisées par ce secteur en 2022 ont atteint plus de 28 milliards de dirhams, soit une augmentation de 16%, a-t-il ajouté.