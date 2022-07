Impôts: la contribution sociale reconduite en 2023, eau : les mesures pour un été sans perturbations ou encore le Maroc qui veut classer l’art de Abidat Rma au patrimoine immatériel mondial de l’humanité…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 5 juillet 2022:

L’Economiste

Impôts: la contribution sociale reconduite en 2023

Il y avait un doute quant au sort de la contribution de solidarité sociale prévue jusqu’à fin 2022, il vient d’être levé. Fouzi Lakjaâ, ministre délégué au Budget, vient d’annoncer que la mesure sera bel et bien reconduite dans la loi de finances 2023. L’information n’est pas vraiment une surprise puisque la contribution de solidarité sociale, instituée pour la première fois en 2013, a été régulièrement reconduite ces dernières années au gré des lois de finances. Le ministre a justifié son maintien par la volonté du gouvernement d’assurer une source de financement pour la généralisation de la protection sociale dont l’achèvement est prévu d’ici fin 2025. Un chantier qui nécessitera pas moins de 14 milliards de DH et qui devrait être financé, semble-t-il, par la taxe de solidarité qui a rapporté au Trésor 4,44 milliards de DH en 2021.

Aujourd’hui Le Maroc

Eau : Les mesures pour un été sans perturbations

Mobilisation générale du gouvernement pour assurer un approvisionnement régulier et continu en eau de toutes les régions. Un plan d’urgence élaboré par les autorités est actuellement en cours de déploiement. Il faut préciser que certaines régions du pays sont mieux loties affichant des réserves d’eau très importantes. Face à cette situation, il a été décidé de mettre à jour les projets d’interconnexion entre les bassins de Laou, Sebou, Bouregreg, Chaouia et Oum Rabiî.

Les Inspirations Éco

Signature d’un mémorandum d’entente et d’une lettre d’intention entre le Maroc et Singapour

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, ont signé un mémorandum d’entente relatif à la coopération sous l’article 6 de l’Accord de Paris, ainsi qu’une lettre d’intention entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. A travers ce mémorandum d’entente, les deux parties ont exprimé leur intention de collaborer dans le domaine crédit-carbone dans le cadre de l’Article 6, paragraphe 2, de l’Accord de Paris, et de promouvoir le développement durable et l’intégrité environnementale. En ce qui concerne la lettre d’intention, les deux ministres ont exprimé leur volonté de promouvoir la coopération entre leurs pays dans le domaine du renforcement des capacités et de l’assistance technique.

Maroc Le Jour

Le Maroc veut classer l’art de Abidat Rma au patrimoine immatériel mondial de l’humanité

Le Maroc veut classer l’art de Abidat Rma au patrimoine immatériel mondial de l’humanité, a affirmé le directeur régional de la culture Béni Mellal-Khénifra, Azouz Boujamid. Le ministère de la culture souhaite porter l’art populaire de Abidat Rma au niveau mondial afin qu’il soit inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité, a fait savoir Boujmid dans une déclaration à la presse, en marge de la 21ème édition du festival national de Abidat Rma qui s’est tenue du 1er au 03 juillet sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Boujamid a indiqué à cet égard que cette opération requiert des efforts colossaux de la part de l’ensemble des parties prenantes, notant que le département de la Culture s’emploie à inventorier toutes les données relatives à ce patrimoine ancestral qui fait la renommé de plusieurs villes du Royaume dans la perspective de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Al Bayane

Rabat : lancement de l’école régionale de gestion des situations d’urgence radiologique

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a lancé un cours de formation régional intitulé « l’École régionale de gestion des situations d’urgence radiologique ». Organisé en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ce cours qui se tient du 4 au 22 juillet vise à renforcer les capacités nationales et régionales en matière de préparation et de conduite des interventions en cas d’incident ou d’urgence radiologique (PCI-SUR), dont la cause est un accident, un acte de négligence ou un acte délibéré. S’inscrivant dans le cadre du projet de coopération technique avec l’AIEA « RAF9066 », cette école a pour objectif de permettre aux participants la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la PCI-SUR, compte tenu des normes, des orientations techniques, des outils et des supports de formation de l’AIEA, a souligné le chef de la division Inspection de sûreté radiologique et responsable des urgences à AMSSNuR, Abdelkader Benider.

L’Opinion

Crise de l’immobilier: quels impacts sur le marché du foncier?

L’Indice des Prix sur les Actifs Immobiliers (IPAI) fait certes état d’une baisse des prix du foncier, mais, sur le terrain, les promoteurs et agents immobiliers peinent à faire le même constat. Conséquence: les prix flambent et empêchent une véritable rentabilité du secteur pour les professionnels. Ces derniers appellent à une nouvelle stratégie et une nouvelle vision plus innovante afin de faire tourner la machine et d’atteindre la stabilité tant attendue par les acteurs de l’immobilier, mais également par ceux du BTP qui viennent d’élire leur nouveau président. Du côté du gouvernement, on annonce de grandes nouveautés en ce qui concerne les programmes de logements sociaux et pour la classe moyenne. Ce qui passe inévitablement par des améliorations sur les contours liés au foncier.