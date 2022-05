Comptabilité: l’accès à la profession régulé pour les licenciés, un financement additif de la BAD de 34,2 millions d’euros pour l’extension de l’aéroport Rabat-Salé, carburants: le sans plomb autour de 16,80 DH/L à compter du 1er juin…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 31 mai 2022:

L’Economiste

Comptabilité: l’accès à la profession régulé pour les licenciés

Du nouveau pour les licenciés en économie et gestion optant pour la profession comptable. L’accès sera finalement régulé. Un décret vient d’être publié au dernier Bulletin officiel, fixant les modalités d’organisation du concours ciblant cette population. Il se tiendra tous les trois ans auprès du réseau des ENCG. Les personnes qui réussiront devront passer un stage pratique de deux ans auprès d’un cabinet de comptable agréé et soutenir un rapport de stage. Un arrêté du ministère des Finances devra fixer le nombre de postes en lice. Reste encore à déterminer les modalités du stage professionnel.

Aujourd’hui Le Maroc

Un financement additif de la BAD de 34,2 millions d’euros pour l’extension de l’aéroport Rabat-Salé

La Banque africaine de développement détient un large portefeuille de projets d’infrastructures au Maroc. Elle appuie financièrement la réalisation de plusieurs chantiers d’envergure dont le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé qui vient de bénéficier d’un financement additionnel de 34,2 millions d’euros. La signature de l’accord pour ce prêt est prévue au plus tard au cours du mois de juillet 2022, selon une note de la BAD. Doté d’une superficie de 71.000 mètres carrés, ce terminal sera mis en service le 31 décembre 2023 et permettra de créer 1.700 emplois directs et 3.400 emplois indirects dont 40% sont des femmes.

Les Inspirations Éco

Carburants: le sans plomb autour de 16,80 DH/L à compter du 1er juin

1 DH supplémentaire, au minimum! C’est ce que les automobilistes roulant avec des motorisations essence sans plomb vont devoir payer à compter du mercredi 1er juin aux stations-service. L’été s’annonce chaud! Et pour tenir le coup, les automobilistes vont devoir serrer la ceinture. Mostafa Labrak, directeur général d’Energysium consulting fait savoir que les Etats-Unis, les pays asiatiques et du Golfe sont de grands consommateurs de super, notant que ces pays commandent davantage de sans plomb pour répondre au besoin de la saison touristique et du beau temps. La rareté créant “la valeur”, le prix de l’essence super sans plomb grimpe.

Al Bayane

Plus de 700 exposants de 55 pays, à l’occasion de la 27ème édition du SIEL

La 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévue du 3 au 12 juin sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, verra la participation de 712 exposants représentant 55 pays de par le monde, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. « Un large éventail de publications sera présenté au SIEL, reflétant une diversité et une richesse qui, en chiffres, atteint 100.000 titres », a indiqué le ministère lors d’une conférence de presse tenue pour présenter le programme de cette nouvelle édition, en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid et du doyen du Corps diplomatique africain accrédité au Maroc, Mouhamadou Youssifou.

Al Massae

Des marchés douteux sous la loupe des inspecteurs de l’Intérieur

Les inspecteurs du ministère de l’Intérieur ont entamé une mission, à partir de lundi matin, pour inspecter des marchés et des investissements exécutés dans des communes où des fonctionnaires et des chefs d’entreprises ayant réalisé des marchés publics sont soupçonnés de collusion pour exclure des concurrents, a appris le journal de sources bien informées. L’initiative est venue de la Direction générale de la sûreté nationale, qui a enquêté sur les marchés de la Direction de l’équipement et les contrats conclus par des préfectures de police avec certaines entreprises. Cette initiative a été appréciée par le ministère de l’Intérieur, qui a commencé à activer les commissions d’inspection, en chargeant les inspecteurs de visiter des communes rurales suspectes, qui ont fait l’objet de rapports internes.

Le Matin

Le Maroc en tête des pays africains dans le domaine des centrales d’énergie propre

Le Maroc est en tête des pays du continent africain en termes de centrales d’énergie propre, aux côtés de l’Égypte et l’Afrique du Sud, a écrit TAQA Net, une plate-forme médiatique et de recherche spécialisée dans les marchés de l’énergie. Selon le site électronique, les pays du continent, à leur tête le Maroc, l’Egypte et l’Afrique du Sud, sont en concurrence pour des projets d’énergie solaire, à un moment où le continent continue de réaliser un saut dans les capacités de production d’énergie photovoltaïque, expliquant que les experts s’attendent à ce que la contribution des énergies renouvelables augmente la quantité totale d’électricité produite sur le continent, au cours des prochaines années. Il a poursuivi que le continent africain possède un certain nombre des plus grandes centrales d’énergie propre au monde, en raison de son énorme potentiel en termes de sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et les centrales hydroélectriques.

L’Opinion

Production de l’électricité: grand tournant pour l’industrie nationale

Le secteur des énergies renouvelables s’apprête à profiter d’une grande réforme. Une nouvelle loi va bientôt permettre aux industries de produire leur propre énergie pour les besoins de leur fonctionnement. Plus encore, elles pourraient en fournir à d’autres consommateurs. Toutefois, cette électricité doit être produite à partir du renouvelable. Pour les industriels, c’est une bonne nouvelle dont on se félicite, mais d’autres voix appellent à accorder plus d’importance et de prise en charge aux aspects liés au stockage de lénergie, très peu évoquée dans la présente loi. Quoiqu’il en soit, pour le Maroc, c’est à la fois une manière d’assurer une fourniture d’électricité plus conséquente, tout en concourant à la compétitivité de son industrie, notamment face aux exigences environnementales des partenaires européens.

Maroc Le Jour

ADII: lutte contre la contrebande, des efforts couronnés de succès

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a souligné, dans son rapport d’activité au titre de l’exercice 2021, que les efforts en matière de lutte contre la contrebande ont été couronnés de succès. « La pandémie de la Covid 19, le renforcement des contrôles douaniers et le durcissement des sanctions à l’encontre des fraudeurs ont eu un effet dissuasif sur les activités de contrebande en 2021. La fermeture des postes frontières de Bab Sebta et Bab Mélilia a également contribué à la diminution de ce phénomène et a même induit une augmentation des recettes douanières de 4 MMDH (milliards de dirhams) », fait savoir l’ADII.