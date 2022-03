Une loi qui peine à réguler la copropriété, commerce extérieur: de nouvelles dispositions réglementaires sur les rails ou encore les promoteurs immobiliers au bord du gouffre…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 29 mars 2022:

L’Economiste

Une loi qui peine à réguler la copropriété

Les praticiens sont unanimes. Le régime juridique de la copropriété, lorsqu’il n’est pas respecté, s’avère partiellement inapplicable ou dépassé. Cette réalité renseigne sur une communauté qui a encore du mal à intégrer l’intérêt général et le vivre ensemble dans son état d’esprit. En face, un législateur qui fait du copier-coller à des lois venues d’ailleurs. Ce mimétisme juridique explique le déphasage entre des prétentions notamment environnementales et la mentalité dominante chez nos concitoyens, promoteurs… Des prétentions auxquelles il est difficile in fine de donner corps sur le terrain. D’où le gap avec les expériences canadienne et française qui ont pu développer de nouveaux modèles de copropriété.

Aujourd’hui Le Maroc

Commerce extérieur : de nouvelles dispositions réglementaires sur les rails

La loi n°91-14 franchit une nouvelle étape dans le circuit de sa mise en œuvre. Le projet de décret n°2-22-30 pris pour l’application de cette loi est actuellement soumis pour commentaire du public sur le portail du Secrétariat général du gouvernement. Il tend en effet à fixer les modalités des dispositions dictées par la loi 91-14, notamment l’inscription et le renouvellement d’inscription sur le registre établi dans ce sens, l’élaboration et l’adoption des cahiers des charges ou encore la souscription et la délivrance des documents du commerce extérieur à l’instar des engagements et licences d’importations et d’exportations ainsi que les franchises douanières. Le projet de décret fixe, entre autres, les modalités de gestion des contingents tarifaires ainsi que celles relatives à la protection de la production nationale.

Les Inspirations éco

Les promoteurs immobiliers au bord du gouffre

Les prix des matériaux de construction et ceux utilisés dans le secteur des bâtiments et travaux publics « BTP » ont connu des hausses vertigineuses, mettant les promoteurs immobiliers dans une mauvaise passe. Sans une aide urgente de l’Etat, les professionnels craignent des faillites d’entreprises en masse et de nombreuses pertes d’emplois. Pendant ce temps, les industriels des matériaux de construction, qui semblent optimistes, tentent de maintenir leurs activités à flot, mais jusqu’à quand ?

Le Matin

L’ACAPS s’apprête à lancer le Baromètre de l’assurance inclusive

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) est sur le point de lancer le tant attendu Baromètre de l’assurance inclusive. Il s’agit d’une enquête quantitative sur l’accès et l’utilisation des services assurantiels au niveau national, notamment le pourcentage des adultes marocains disposant d’une couverture d’assurance, le taux d’équipement et le budget annuel alloué par assuré. L’enquête s’intéresse aussi à la perception du niveau de complexité des procédures de souscription et d’indemnisation ainsi que les raisons motivant/ démotivant l’acte de souscription.

L’Opinion

Coronavirus: Hamdi appelle à abolir l’obligation du port du masque

Malgré “une régression au niveau de la 3ème dose, le choix de supprimer l’obligation du port du masque est légitime à mon sens, surtout dans les espaces ouverts”, a déclaré Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, expliquant que la suppression du masque au plan légal “ne va que joindre la réalité qu’on observe déjà dans nos rues”. “Porter un masque doit devenir un choix en fonction des risques pour chaque personne”, a-t-il préconisé dans un entretien au journal. Toutefois, la suppression de l’obligation du masque n’est pas synonyme de suppression des conseils et recommandations de précaution. Mais en tout cas, au Maroc, on ne s’attend pas à un rebond dramatique”, a-t-il ajouté.

Libération

Énergie électrique: la production progresse de 3,4% en janvier 2022

La production de l’énergie électrique s’est accrue de 3,4% au terme du premier mois de 2022, après une hausse de 1,8% un an auparavant, selon la Direction des Études et des Prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances. Cette amélioration s’explique par le renforcement de la production de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable de 23,7% (après -12,2%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 12,9% (après +12,6%), atténué par la baisse de la production privée de 2,4% (après +5,6%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture de mars 2022. Comparée à son niveau pré-crise (janvier 2020), la production de l’énergie électrique s’est raffermie de 5,3%.

Al Massae

Les Marocains accablés par une nouvelle hausse des prix des carburants

Quelques jours après la décision du gouvernement d’accorder des subventions aux professionnels du transport routier afin d’absorber leur colère générée par une hausse terrible des prix des carburants, les Marocains se sont réveillés dimanche avec de nouvelles augmentations de ces mêmes produits. Ainsi, le prix du diesel a atteint plus de 13 DH/litre, tandis que l’essence plus de 14 DH. Le gouvernement justifie la hausse fréquente des prix par une augmentation des cours mondiaux provoquée par les répercussions de la guerre actuelle en Ukraine, expliquant que les augmentations ont touché tous les pays non producteurs de pétrole. Et pour faire face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement avait lancé un dispositif exceptionnel d’accompagnement des professionnels du transport routier, annoncé en conseil gouvernemental du 10 de ce mois. Différentes catégories professionnelles bénéficieront de ces subventions, qui seront attribuées à environ 180 000 véhicules.

Assahra Al Maghribia

Laftit prend part mardi à Dubaï aux travaux de la réunion ministérielle de l’ISA

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, conduira, mardi à Dubaï aux Émirats arabes unis, une délégation de haut niveau, aux travaux de la réunion ministérielle de l’Alliance internationale de sécurité (ISA). Outre le ministre, la délégation comprend Idriss Jouhari, wali, directeur général des Affaires intérieures, Khalid Zerouali, wali, directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières et Mohamed Moufakir, wali, directeur de la coopération internationale. Cette alliance, lancée officiellement en 2017, représente un groupe de travail international, visant à lutter contre l’extrémisme et les crimes transfrontaliers sous toutes ses formes, et ce afin de renforcer la sécurité et la sûreté des pays membres.