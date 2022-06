Les diplomates africains qui saluent la politique migratoire du Maroc, tourisme: les signes de reprise se confirment ou encore la Banque mondiale qui clôt une année record au Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 28 juin 2022:

L’Économiste

Taxe professionnelle: Avez vous reçu votre avis d’imposition ?

Le dernier délai pour le paiement en ligne de la taxe professionnelle expire le 30 juin. Les personnes concernées n’ayant pas reçu leur avis d’imposition devraient s’enquérir de leur situation fiscale auprès des bureaux de la perception. Pour rappel, le paiement tardif est sanctionné d’une pénalité de 10%, assortie d’une majoration de retard de 5% et d’une amende de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire. Par ailleurs, les entreprises nouvellement créées bénéficient d’une exonération quinquennale. Toutefois, elles doivent vérifier si elles n’ont pas encore épuisé leur période d’exemption de la taxe.

Aujourd’hui Le Maroc

Les diplomates africains saluent la politique migratoire du Maroc

Le constat est unanime chez les diplomates africains: la politique migratoire marocaine est exemplaire. En effet, des ambassadeurs africains accrédités au Maroc ont hautement salué, dimanche à Rabat, la politique migratoire menée par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et ont exprimé leur pleine disposition à colla- borer avec les autorités marocaines à ce sujet. Dans ce sens, le doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, a indiqué que le groupe africain «apprécie grandement le geste de SM le Roi Mohammed VI pour l’encadrement des migrants au Maroc», rappe- lant l’initiative de régularisation, initiée en 2013 grâce au geste magnanime de SM le Roi, en faveur de migrants en situation irrégulière dans le Royaume.

L’Opinion

Gazoduc Nigeria-Maroc: les six étapes d’un tronçon marocain de plus de 1.600 km

Baptisée Dorsale Atlantique, la partie marocaine du gazoduc Nigeria-Maroc a été, et sera, comme son nom l’indique, la colonne vertébrale de l’infrastructure gazière à développer au Maroc. C’est ainsi qu’Imane Mansouri, représentante de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), a défini le pipe marocain, dont la longueur dépasse les 1600 Km. Le tronçon sera réalisé en six phases, dont la première reliera le GME à Kénitra, qui est aujourd’hui alimenté par la production locale et dont la demande dépasse largement les ressources actuellement disponibles. Les autres étapes concerneraient Berrechid, Jorf Lasfar, Safi, Agadir puis Dakhla.

Les Inspirations Éco

Tourisme: les signes de reprise se confirment

Le retour à la normale de l’activité économique se fait au compte goutte. Si durant les quatre premiers mois de l’année en cours, des signes de reprise ont été perceptibles au niveau des activités tertiaires, notamment le tourisme et le transport aérien, en mai la situation est bien meilleure. Les arrivées de touristes ont presque quadruplé au terme des cinq premiers mois de 2022, comparativement à la même période de l’année précédente. Elles sont ainsi passées de 501,000 à 2,3 millions de personnes, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Ces arrivées se répartissent sur les touristes étrangers (51%) et les Marocains résidant à l’étrangers (49%).

Le Matin

La Banque mondiale clôt une année record au Maroc

La Banque mondiale a approuvé, durant l’année fiscale 2022, close ce mois de juin, 1,83 milliard de dollars en faveur du Maroc. Un montant annuel record jamais atteint dans l’histoire de la coopération financière bilatérale. Entre juillet 2020 et juin 2022, l’Institution de Bretton Woods a accordé 3,63 milliards de dollars au Maroc, faisant du pays l’un des plus importants bénéficiaires de ses interventions à l’échelle mondiale pour la relance post-Covid.

Al Bayane

Énergie électrique: La production progresse de 3,6% à fin avril

La production de l’énergie électrique s’est améliorée de 3,6% au terme des quatre premiers mois de 2022, après une hausse de 5,4% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette évolution recouvre une hausse de la production de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) de 26% (après +10,1%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 20,4% (après -4,6%), précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture. Cette croissance est, toutefois, atténuée par la baisse de la production privée de 3,6% (après +4,9%), souligne la même source.

Al Alam

Une autre faculté de médecine à Rabat

La Présidence de l’Université Internationale de Rabat a reçu la réponse du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation approuvant la demande adressée la Présidence de l’Université, pour autoriser la création d’une faculté de médecine de cette université. La création de cette faculté a été approuvée après un avis favorable du Comité de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé et du Comité National de Coordination de l’Enseignement Supérieur. Cette faculté ouvre ses portes aux étudiants dès la rentrée prochaine.