Des enfants forcés à aller à «l’école du crime», souveraineté industrielle : Mezzour dresse le bilan ou encore les élèves ingénieurs qui s’opposent à l’intégration directe des étudiants revenus d’Ukraine…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 27 septembre 2022:

L’Économiste

Des enfants forcés à aller à «l’école du crime»

Des enfants forcés à aller à «l’école du crime» Des enfants fracassés par les turpitudes de la vie. La justice les qualifie de «mineurs en conflit avec la loi». Ils ont moins de 18 ans. Combien sont-ils? Plus de 1.000 détenus à fin 2021 et ils ne sont pas tous définitivement condamnés, précise l’Administration pénitentiaire et de réinsertion. Certes, leur nombre est insignifiant. Mais la réalité de ces enfants et adolescents ayant des ennuis judiciaires est effarante…

Aujourd’hui le Maroc

Souveraineté industrielle : Mezzour dresse le bilan

Le Maroc semble décidé à asseoir sa souveraineté industrielle. Un dernier bilan a été communiqué par le ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour, dans le cadre d’une réponse à une question écrite parlementaire. Dans les détails, le ministre a expliqué avec des détails chiffrés les réalisations effectuées après l’adoption du Plan d’accélération industrielle 2021-2023 qui compte parmi ses principaux objectifs d’évoluer vers une souveraineté industrielle. Dans ce sens, la banque de projets pour la substitution d’importation par la production nationale est l’un des fondements de ce plan. Les chiffres sont édifiants. Selon le ministre de l’industrie et du commerce, les données arrêtées à la mi-juillet montrent la sélection de 1.113 dossiers par les autorités alors que 995 projets avaient déjà reçu à la même date l’approbation (60,8 milliards de dirhams destinés à la substitution d’importation + 64,1 milliards de dirhams pour les exportations).

Les Inspirations Éco

Création d’entreprises: bientôt une nouvelle plateforme pour accélérer la cadence Pour faire face à la lenteur administrative caractérisant le processus de création d’entreprise au Maroc, le gouvernement va mettre en place une nouvelle plateforme visant à y remédier. Cette dernière est dédiée aussi bien à la création d’entreprise en ligne jusqu’aux modifications telles que le transfert de siège, le changement de gérant, l’augmentation de capital.

Le Matin

Les élèves ingénieurs s’opposent à l’intégration directe des étudiants revenus d’Ukraine dans les établissements à accès limité

Le dossier des étudiants marocains revenus d’Ukraine ne cesse de faire des remous. Après les étudiants en médecine, c’est au tour des étudiants des écoles d’ingénieurs de s’élever contre la décision d’intégrer les étudiants ayant fui la guerre en Ukraine dans les écoles et instituts à capacité limitée….

Al Bayane

Sècheresse: le PPS appelle à une réunion d’urgence de la commission des secteurs productifs

Le GPS interpelle le ministre concerné au sujet du degré d’exécution du programme exceptionnel de 10 milliards de DH de lutte contre la sécheresse et demande une réunion de la commission des secteurs productifs. Suite aux plaintes de nombreux agricul- teurs et éleveurs, très affectés par la séche- resse de l’an dernier, qui a impacté dure- ment le secteur de l’agriculture et aggravé le stress hydrique dans le pays, le groupe du progrès et du socialisme (GPS : PPS) à la Chambre des représentants a adressé au ministre de l’agriculture, de la pêche mari- time, du développement rural et des eaux et forêts une question écrite au sujet de l’avancement de la mise en œuvre du pro- gramme exceptionnel de 10 milliards de dirhams, mis en place en février dernier pour atténuer l’impact du déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture et fournir l’aide aux agriculteurs et aux éle- veurs concernés.

L’Opinion

Elections partielles : L’Istiqlal mobilise ses troupes avant le scrutinJusqu’à présent, le marathon des élections partielles continue, les candidats concernés font la course contre la montre afin de convaincre le maximum possible d’électeurs avant la date du scrutin, prévu le jeudi 29 septembre. Entamée vendredi, la campagne électorale concerne plusieurs circonscriptions, dont celle d’Aïn Chock à Casablanca, réputée difficile à remporter, celle de Guercif, et celle de Safi. Pour sa part, le Parti de l’Istiqlal s’engage dans la course électorale en investissant trois candidats qui jouissent du soutien des héritiers de Allal El Fassi. Le Secrétaire Général du Parti de la balance, Nizar Baraka, s’emploie à soutenir ses candidats. Samedi, le leader de l’Istiqlal s’est rendu à dans la région de l’Oriental et plus précisément à Guercif pour apporter son soutien au tête de liste du parti, Ali El Jghaoui.