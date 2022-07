Régulation de l’électricité: Nouvelle feuille de route stratégique, le Conseil de la concurrence et la CNSS s’allient pour l’échange de données ou encore charte de l’investissement : ce que dit le projet de loi-cadre…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 26 juillet 2022:

L’Economiste

Régulation de l’électricité: Nouvelle feuille de route stratégique

La régulation de l’électricité a été dotée d’une nouvelle feuille de route. Présentée devant les membres de la Commission des infrastructures à la Chambre des représentants, elle vise à sécuriser et stabiliser le système électrique national. Objectif: contribuer au développement d’un marché de l’électricité efficace, prenant en compte les règles pour un accès transparent et équitable. Parmi les points prévus: la mise en place d’un système de tarification qui valorise les investissements et encourage l’innovation.

Aujourd’hui le Maroc

Le Conseil de la concurrence et la CNSS s’allient pour l’échange de données

Le Conseil de la concurrence et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) viennent de signer, ce lundi à Rabat, une convention de partenariat. Cet accord vise à mettre en place un cadre formalisé pour l’échange d’informations, de données et d’expertises liées aux domaines et sujets d’intérêt commun pour les deux institutions. Acté par le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, et le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, ce partenariat a pour objectif de veiller sur l’application de la loi, pour la régulation des marchés, la protection des consommateurs et l’égalité concurrentielle ainsi que la lutte contre les avantages indus générés…

Les Inspiration Eco

ANAPEC, un nouvel élan stratégique acté

Le nouveau Plan stratégique de développement de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) pour la période 2022-2026, baptisé « MAROC3E » pour Emploi, Employabilité et Entrepreneuriat, vise à insérer 715.000 personnes sur le marché du travail. Ce plan a, en effet, pour but de mettre en place une nouvelle structure de l’offre de service en se basant sur un business model amélioré, explique l’ANAPEC qui a tenu, vendredi, son Conseil d’Administration, sous la présidence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Le Matin

Charte de l’investissement : ce que dit le projet de loi-cadre

La teneur du projet de loi-cadre n° 03-22, formant Charte de l’investissement, est désormais connue. Déposé jeudi dernier à la Chambre des représentants, le texte a été transmis vendredi à la Commission des finances et du développement économique qui en entamera l’examen en première lecture. Adopté lors du dernier Conseil des ministres, ce projet de loi-cadre prévoit notamment des dispositifs de soutien principal, en fonction du territoire, de l’activité et du caractère stratégique, en plus de dispositifs dédiés aux TPME et au développement des entreprises marocaines à l’international.

L’Opinion

Réforme: le secteur privé, acteur incontournable dans le système de santé national

Les 22 millions de Marocains supplémentaires qui vont accéder à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) auront besoin d’un système de santé de qualité. Un objectif qui nécessite la synergie entre les secteurs public et privé. C’est ainsi que la réforme du système de santé fait du renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat entre les deux secteurs, une pierre angulaire. L’Exécutif devrait, néanmoins, se pencher sur un encadrement de proximité des établissements de santé privés, notamment les cliniques, qui ont fait l’objet d’une grande polémique en période de pandémie, suite à la surfacturation des patients Covid-19.

Al Bayane

Maroc : La reprise économique tourne à sec

La croissance de l’économie marocaine devrait s’établir à 1,3% en 2022, contre 7,9% en 2021, a indiqué, mercredi, l’économiste principal de la BM au Maroc, Javier Diaz Cassou. Après une forte reprise en 2021, l’économie marocaine est confrontée aux effets du ralentissement de l’économie mondiale, d’une forte sécheresse, des répercussions du contexte géopolitique international et des pressions inflationnistes croissantes qui entraîneront probablement un ralentissement important de la croissance en 2022, a expliqué M. Diaz Cassou lors de la table ronde dédiée à la présentation du Rapport de suivi de la situation…

Maroc Le Jour

BAM: plus de 17 millions de cartes bancaires en circulation en 2021

Le nombre de cartes bancaires en circulation s’est établi à 17,9 millions en 2021, en augmentation de 4,1% par rapport à 2020, ressort-il du 18ème rapport annuel sur la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib (BAM). L’essentiel de ces cartes est utilisé pour des opérations de retrait en cash qui représentent 88,8%, précise ce rapport qui dresse le bilan des activités de BAM dans le domaine de la supervision bancaire au cours de la 2ème année de pandémie, durant laquelle les progrès en matière de vaccination et le maintien des stimulus budgétaire et monétaire, conjugués aux bons résultats de la campagne agricole, ont favorisé un rebond de l’économie marocaine.