Aides à l’hôtellerie: Marrakech en tête, le soutien aux transports atteint déjà 80% des véhicules ciblés, l’opposition n’en démord pas: la conjoncture impose une loi de Finances rectificative…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 26 avril 2022:

L’Économiste

Aides à l’hôtellerie: Marrakech en tête

Les premières aides aux hôte­liers devraient arriver en mai pro­chain. Et Marrakech s’accapare la part de lion. En effet, sur les 495 dos­siers déposés jusqu’à maintenant, 187 sont de la région Marrakech/Safi, soit 38% des aides globales. Normal, Mar­rakech rassemble 40% de la capacité litière du Maroc avec 80.000 lits dont quelques-uns sont encore fermés suite à la crise sanitaire.

Aujourd’hui le Maroc

Le soutien aux transports atteint déjà 80% des véhicules ciblés

Le soutien public aux transporteurs est bien parti pour atteindre ses objectifs. En quatre semaines à peine depuis le démarrage du dispositif gouvernemental, pas moins de 145.000 véhicules ont déjà bénéficié de l’aide publique. C’est ce qui ressort de l’intervention de Mohammed Abdeljalil, ministre du transport et de la logistique. En réponse à une question à la Chambre des représentants, le responsable a affirmé que 80% des véhicules ciblés ont déjà obtenu le soutien lancé par l’Exécutif depuis le 23 mars dernier.

Les Inspiration Éco

Taxe carbone: il faut se hâter lentement

Le Policy Center For the New South (PCNS) s’est joint aux institutions qui sensibilisent sur la taxe carbone lors d’un podcast sous le thème « Taxe carbone, permis d’émission, mécanisme d’ajustement aux frontières… de quoi parle-t-on justement ? ». Dominique Bocquet, a souligné la nécessité de mettre en place les moyens à même de rendre la taxe carbone socialement plus acceptable pour les populations. Autrement dit, c’est un appel aux pays comme le Maroc, qui n’ont pas encore mis en place de taxe carbone de se hâter lentement pour ne pas commettre les erreurs en Europe.

Le Matin

L’opposition n’en démord pas : la conjoncture impose une loi de Finances rectificative

Une loi de Finances rectificative est nécessaire. Cette recommandation a été réitérée par les parlementaires du Mouvement populaire lors d’une rencontre samedi dernier à Salé. L’USFP partage aussi cette idée. Toujours est-il que le Chef du gouvernement avait balayé d’un revers de la main cette option lors de son passage la semaine dernière au Parlement.

Al Bayane

Khaled Ait Taleb au Parlement: Plus de 6 MMDH pour les équipements de santé

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, a assuré lundi que d’importantes dotations financières estimées à plus de 6 milliards de dirhams (MMDH) ont été programmées dans le budget d’investissement dans le but de réhabiliter et renforcer les structures, les installations et les équipements techniques de santé, et de moderniser les équipements biomédicaux et les services de maintenance. Répondant aux questions orales à la Chambre des représentants, M. Aït Taleb a souligné que son département s’est attelé dans le cadre des chantiers royaux de la protection sociale, à élaborer un programme ambitieux de réforme et de réhabilitation du système de santé, suivant le calendrier tracé dans les discours royaux et ce, en dépit des défis et des contraintes de la conjoncture actuelle.

Maroc Le Jour

Le cheptel se trouve dans un bon état sanitaire

Le cheptel est bien maintenu et se trouve dans un bon état sanitaire, selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. « En effet, les précipitations ont permis de redresser la situation du secteur de l’élevage qui a bénéficié de l’appui direct apporté aux éleveurs, à travers la distribution d’aliments subventionnés aux éleveurs, l’abreuvement du cheptel et les campagnes préventives de traitement et de vaccination, grâce à la mise en œuvre du programme de réduction de l’impact des précipitations lancé en février sur Hautes Instructions Royales », indique le ministère dans un communiqué. Les pluies des mois de mars et avril ont eu un impact très positif sur la plupart des plantations arboricoles qui se trouvent au stade de floraison, un stade sensible et déterminant pour le rendement de ces espèces, note la même source, précisant qu’il s’agit en particulier des rosacées, des agrumes, de l’olivier et du palmier dattier.

L’Opinion

Sahara : Après les déclarations de Tebboune, José Manuel Albares contre-attaque

Depuis l’annonce du soutien de l’Espagne à l’Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara, qui a permis de mettre fin à une brouille diplomatique de près d’un an entre Madrid et Rabat, l’Algérie ne cesse de porter préjudice aux intérêts du Royaume et de s’attaquer ouvertement à l’Espagne, preuve en est les propos tenus par le président algérien, Abdelmajid Tebboune. Dans une interview accordée, samedi dernier, aux médias algériens, le dénommé Tebboune a qualifié la récente position de Madrid d’ »inacceptable moralement et historiquement », demandant au Chef de gouvernement espagnol de “revoir ses actions”. “Nous avons de très solides liens avec l’État espagnol, mais le chef du gouvernement (Pedro Sanchez, ndlr) a tout cassé”, a-t-il indiqué.

Libération

Plus de 294.000 Marocains affiliés à la sécurité sociale en Espagne

Plus de 294.000 Marocains sont affiliés à la sécurité sociale espagnole à fin mars 2022, selon les données du ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration. Les Marocains restent ainsi la première communauté chez les ressortissants de pays hors UE devant les Chinois (107.775) et les Vénézuéliens (106.663). Chez les étrangers, les Roumains occupent la première position (336.949), devant les Marocains (294.388) et les Italiens (144.667).