Sebta: Les blocages de retour, Noor Ouarzazate bientôt dupliquée ailleurs en Afrique ou encore pourquoi Bank Al-Maghrib ne relèverait pas son taux directeur…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 24 mai 2022:

L’Economiste

Sebta: Les blocages de retour

Après quelques jours d’accal­mie et une frontière qui a démarré au ralenti le mardi 17 mai, Bab Sebta renoue avec les blocages. Selon des sources à la frontière, les délais d’at­tente ont atteint les 4 heures du côté espagnol, avec des pics allant jusqu’à six heures dans le parking tampon de Sebta. Des dizaines de véhicule ont dû y faire «une longue escale»…

Aujourd’hui le Maroc

Banque Africaine de Développement: Noor Ouarzazate bientôt dupliquée ailleurs en Afrique

La stratégie marocaine en matière des énergies renouvelables bientôt dupliquée ailleurs en Afrique. C’est en tout cas l’orientation de la Banque africaine de développement (BAD). Dans ce sens, son président Akinwumi Adesina, a mis l’accent sur le complexe Noor Ouarzazate, l’un des plus grands parcs solaires au monde financé par la BAD, soulignant que la Banque veut rééditer l’exploit de ce complexe avec le projet «Desert to Power» qui vise à fournir de l’énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant les sources d’énergie disponible en abondance dans la région.

Le Matin

Rachid Aourraz : pourquoi Bank Al-Maghrib ne relèverait pas son taux directeur

L’inflation continue de monter, constituant une source de préoccupation pour les acteurs économiques qui s’interrogent sur les mesures qui peuvent être prises si cette situation perdure ou s’accentue. Une question taraude tout particulièrement les esprits : Bank Al-Maghrib relèvera-t-elle son taux directeur, à l’instar des autres banques centrales ?

Al Bayane

Soupçon de matchs truqués: La FRMF tape sur la table !

Le comité d’éthique de la Fédération royale marocaine de football a annoncé la convocation des Présidents de la Youssoufia de Berrechid, de l’Olympique Dechira et l’Atlas Khenifra, ainsi que les secrétaires généraux Kawkab Marrakchi et Tarast Youth Football Club, afin de donner des explications concernant des soupçons de matchs truqués en Botola. En effet, le président de Youssoufia de Berrechid, El Baidi, qui occupe également la fonction de membre du comité directeur de la FRMF, avait avoué, sans s’apercevoir de la présence des cameras, qu’il avait offert au KACM une rencontre en 2019 (4-1). Sa déclaration a donné naissance à un grand débat sur les réseaux sociaux, où les internautes n’ont pas hésité a partagé leur indignation concernant les rumeurs de matchs truqués, suscitant l’intérêt de la FRMF qui a aussitôt convoqué les accusés.

L’Opinion

Nizar Baraka : “Il est temps de trouver une solution au gaspillage de l’eau”

La sécheresse qui frappe le Maroc actuellement a fait que cette question ne quitte jamais le débat public. Lors de la séance hebdomadaire consacrée aux questions orales, le ministre de tutelle, Nizar Baraka, a été de nouveau interpellé par les députés, majorité et opposition confondues, sur sa stratégie pour faire face à la rareté de l’eau qui menace le pays. Il ne s’agit pas de l’unique problème auquel il faut remédier. Nizar Baraka a tiré la sonnette d’alarme sur un souci qui va de pair avec le stress hydrique : le gaspillage et l’usage excessif des ressources hydriques. “Il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes, nous avons un sérieux problème de gaspillage et d’exploitation excessive de la nappe phréatique dans notre pays”, a-t-il regretté.

Maroc Le Jour

Plus de 100 millions de personnes déplacées à travers le monde

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé pour la première fois le nombre de personnes déracinées dans le monde au-dessus de la barre des 100 millions, ont averti lundi les Nations unies. « Le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits humains et les persécutions a franchi la barre vertigineuse des 100 millions pour la première fois, sous l’effet de la guerre en Ukraine et d’autres conflits meurtriers », écrit le Haut commissariat aux réfugiés dans un communiqué. « Le chiffre de 100 millions est saisissant, source d’inquiétude et donne à réfléchir. C’est un chiffre qui n’aurait jamais dû être atteint », a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.