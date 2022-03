Enseignement/Loi-cadre: La continuité des réformes est-elle vraiment garantie?, économie bleue: la Banque mondiale soutient les ambitions du Maroc, un syndicat appelle Laftit à prendre en compte la représentativité dans le secteur des collectivités…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 22 mars 2022:

L’Économiste

Enseignement/Loi-cadre: La continuité des réformes est-elle vraiment garantie?

C’est pour en finir avec la «malédiction» de la discontinuité des projets que le gouvernement Benkirane a été invité, en 2015, à travailler sur une loi-cadre sur l’enseignement. Une loi qui n’a été promulguée que quatre ans plus tard, en août 2019. Aujourd’hui, force est de constater que si ce texte garantit la stabilité des grands choix stratégiques, il n’assure pas forcément la continuité des actions, réformes et engagements pris par les équipes en place. Avec l’arrivée du gouvernement Akhannouch, le scénario qui a prévalu durant les dernières décennies s’est répété. Les successeurs de l’ancien ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, sont revenus sur plusieurs de ses réformes et décisions.

Aujourd’hui Le Maroc

Économie bleue, la Banque mondiale soutient les ambitions du Maroc

Le Maroc a tous les atouts pour développer une économie bleue compétitive et durable. En effet, celle-ci constitue une nouvelle opportunité qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit de durabilité et de résilience prôné par l’Agenda des Nations Unies pour le Développement en contribuant à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). Engagé dans cette dynamique et en tant que pays côtier, le Maroc se positionne comme un acteur investi dans les agendas mondiaux et régionaux, qui pourrait apporter sa contribution au développement d’une économie bleue durable et inclusive», indique la Banque mondiale dans son rapport relatif au programme de développement de l’économie bleue axé sur l’évaluation des systèmes environnementaux et sociaux.

L’opinion

Potentialité: Le Maroc parmi les leaders mondiaux du marché de l’éolien offshore

L’éolien offshore flottant émerge rapidement comme une opportunité mondiale importante. Après une décennie de déploiement commercial et de tests à un stade précoce, des marchés pionniers démontrent que la technologie est prête à être livrée à grande échelle. Une activité à fort potentiel dont la généralisation devrait être facilitée par la présence d’une multitude de développeurs potentiels désireux de proposer des projets, et un paysage politique et réglementaire adéquat. l’éolien offshore se profile comme une technologie stratégique pour le Royaume, surtout dans un contexte où la déclaration est aujourd’hui le mot d’ordre dans les marchés internationaux. Preuve en est le dernier rapport du Conseil mondial de l’énergie éolienne(GWEC) qui classe le Maroc dans le top 5 des «marchés clés pour l’avenir de l’éolien flottant ».

Al Alam

Le Comité exécutif du PI salue les positions politiques constructives exprimées dans le message adressée à SM le Roi par le Premier ministre espagnol

Le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal a hautement salué la position exprimée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans son message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dans lequel il affirme que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 est « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » autour du Sahara marocain. Il a également loué les engagements exprimés, dans ledit message, par le gouvernement espagnol en vue de bâtir de nouvelles relations avec le Maroc, fondées sur la transparence, la communication permanente, le respect mutuel et le souci de garantir la stabilité et l’intégrité territoriale des deux pays. La nouvelle position de l’Espagne en faveur de l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara représente « un changement positif majeur et constructif » qui « donnera un nouveau souffle aux relations maroco-espagnoles », a affirmé le Comité exécutif du PI.

Al Massae

Un syndicat appelle Laftit à prendre en compte la représentativité dans le secteur des collectivités

Le Syndicat Démocratique des collectivités Locales a envoyé une lettre urgente au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, en protestant contre son exclusion du dialogue sectoriel dans les collectivités territoriales. Le bureau national du syndicat, membre de la Fédération des syndicats démocratiques, a fait part de l’indignation de toutes les organisations du syndicat quant à leur exclusion de toutes les réunions et séances du dialogue, y compris la dernière réunion convoquée par le ministère pour les 22 et 23 courant. Le Syndicat s’est dit étonné de la décision du ministère de convoquer au dialogue des organisations syndicales qui n’ont pas eu de représentation dans le secteur des collectivités territoriales.

Bayane Al Yaoum

Malgré les assurances du gouvernement, les prix continuent d’augmenter

Malgré les assurances données par le gouvernement concernant la surveillance du marché et des prix, ces derniers continuent toujours de grimper de manière significative et touchent les divers produits de première nécessité. Depuis la fin de la semaine et lundi matin, les différents marchés ont enregistré une hausse des prix des légumes et fruits et de certains autres produits de consommation courante. Ainsi, les prix de certains produits ont augmenté de quelques centimes, tandis que d’autres ont augmenté d’un dirham ou plus, comme c’est le cas pour les fruits.

Assahra Al Maghribia

La pluie fait revivre les ruches d’abeilles

Les ruches d’abeilles se sont rétablies grâce aux récentes précipitations. Des indicateurs positifs ont été enregistrés en termes de production et de productivité. Le miel est ainsi devenu disponible et certains apiculteurs ont cessé d’utiliser les médicaments pour traiter les abeilles. Mohamed Hosseini, expert en apiculture dans la province d’Ouezzane, a quand même fait état de quelques altérations dans certaines ruches, mais qui disparaissent avec le temps. Dans une déclaration au journal, il a indiqué que la période d’ici jusqu’au mois de mai est importante pour le développement des ruches, alors que les mois d’août et septembre sont considérés comme une période de repos pour les abeilles.

Al Bayane

Sahara marocain : Des personnalités politiques appellent d’autres pays européens à emboîter le pas à l’Espagne

Nombreuses personnalités politiques européennes ont salué la reconnaissance par l’Espagne de l’initiative marocaine d’autonomie comme étant la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible au différend régional autour du Sahara marocain, appelant d’autres pays européens à lui emboiter le pas. Avec le soutien affiché à la marocanité du Sahara, ‘’l’Espagne a fait une ouverture importante pour la résolution de ce problème territorial’’, a tweeté le député italien, Alessandro Pagano. ‘’Après cette initiative espagnole, tous les pays sont appelés à la suivre. Espérons que l’Italie le fera bientôt aussi !’’, a souligné l’homme politique, membre de la Lega.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Économiste espagnol: La décision audacieuse de Madrid sur le Sahara marocain est un exercice efficace de realpolitik

La décision audacieuse de Madrid au sujet du Sahara marocain est un exercice efficace de realpolitik, estime l’économiste espagnol Aldo Olcese. Dans une tribune publiée sur le site d’information «vozpopuli.com», l’éminent expert espagnol relève que le gouvernement de son pays «vient de rejoindre le groupe des États qui soutiennent la position du Maroc sur le Sahara. Il le fait après le soutien que d’autres grands pays du monde, comme la France, les États-Unis et l’Allemagne, ont manifesté ces derniers mois ». Pour l’auteur de la tribune, «ce n’est pas une décision politique facile pour l’Espagne, un pays beaucoup plus impliqué dans le Sahara, qui était autrefois espagnol». «Notre gouvernement a fait preuve de courage et de détermination en prenant cette décision très importante pour notre politique internationale et nos relations de bon voisinage avec nos frères du Sud », a-t-il affirmé.

Libération

Tanger Med dans le Top 3 des ports les plus efficaces au monde

Le port de Tanger Med se classe dans le Top 3 des ports à conteneurs les plus efficaces au monde, selon une nouvelle étude américaine. Dans l’étude publiée cette semaine, le site spécialisé « Priceonomics » examine trois critères pour mesurer l’efficacité de 44 des plus grands ports mondiaux en 2021. Signée le chercheur Rohin Dhar, l’analyse se focalise sur le temps au mouillage (durée d’attente d’un navire pour accéder au port); le temps au port (durée qu’un navire reste à quai pendant que les marchandises sont déchargées et chargées); et le temps total (durée de mouillage combiné au temps au port calculé en jours). De l’analyse du temps au mouillage, le port de Tanger Med est le deuxième plus rapide au monde avec un temps d’attente de seulement 0,2 jour, derrière le port chinois de Shenzhen (0,0 jours).