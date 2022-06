Recouvrement des créances à l’international: le Maroc peut mieux faire, industries agroalimentaires : une niche de 18 milliards DH ciblée ou encore programme Forsa: généralisation des commissions de sélection à l’ensemble des régions…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 21 juin 2022:

L’Economiste

Recouvrement des créances à l’international: le Maroc peut mieux faire

Difficile de recouvrer les créances détenues sur les entreprises marocaines. Selon l’indice de complexité du recouvrement d’Allianz Trade, le Maroc se classe 39e sur un échantillon de 49 pays. Le Maroc obtient un score de 57 en légère baisse par rapport à la précédente édition et se retrouve donc à un niveau de «complexité très élevé». Ce classement, qui devrait donner à réfléchir aux politiques tout autant qu’au monde des affaires, est attribué en outre aux longs délais de paiement. Allianz Trade a passé au crible 49 pays représentant 90% du PIB mondial et 85% des flux commerciaux internationaux. Des procédures d’insolvabilité existent, mais elles sont jugées “complexes, lentes et généralement inefficaces en matière de recouvrement de créances”. En tout cas, le Maroc peut mieux faire!

Aujourd’hui Le Maroc

Industries agroalimentaires : une niche de 18 milliards DH ciblée

Le ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et les présidents des associations et fédérations professionnelles du secteur des industries agroalimentaires (IAA) et des secteurs fournisseurs des industries agroalimentaires, ont procédé à la signature de 4 conventions de partenariat pour le développement du sourcing local auprès des opérateurs locaux, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le lundi 20 juin 2022 à Rabat. Ce partenariat a pour objectif de renforcer l’intégration locale en créant des synergies et des partenariats gagnant- gagnant entre les industries alimentaires et les autres écosystèmes industriels, notamment l’industrie de la plasturgie, l’industrie des emballages et l’industrie mécanique et métallurgique.

Les Inspirations Éco

Programme Forsa: généralisation des commissions de sélection à l’ensemble des régions

Après l’engouement qu’a suscité le programme FORSA, les principaux jalons ont été atteints. Dans ce sens, l’ensemble des 160.000 participations reçues ont été traitées par le Centre des Relations Client FORSA. Actuellement, un accompagnement est en train d’être réalisé sur les dossiers incomplets afin de les intégrer rapidement au programme. Il va sans dire que le programme a amorcé la majorité de ses étapes phares, la dernière en date étant la généralisation des commissions de sélection régionales à l’ensemble des régions du Maroc.

L’Opinion

Approvisionnement gazier: les distributions en grève les 29 et 30 juin

L’Association professionnelle des dépositaires grossistes en gaz de pétrole liquéfié au Maroc a annoncé une grève nationale qui aura lieu les 29L’Opinion et 30 juin prochains. Cette grogne intervient «suite aux augmentations massives qu’ont connues les matières énergétiques au Maroc ces derniers temps, notamment le gasoil, sans oublier les autres augmentations qui concernent le secteur de la rechange, les roues en caoutchouc et autres charges devenues onéreuses pour le distributeur, surtout que le prix du gaz est réglementé», explique l’Association dans un communiqué.

Al Bayane

Benali souligne l’importance des investisseurs souverains en matière de transition énergétique

La ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali a souligné l’importance des investisseurs souverains pour faire face aux problématiques liées à la transition énergétique. S’exprimant lors de l’ouverture des travaux du Forum africain des investisseurs souverains (Africa Sovereign Investors Forum – ASIF), Benali a relevé que celui-ci constitue une opportunité pour souligner l’importance des investisseurs souverains pour façonner le monde, en vue de faire face aux problématiques liées à la transition énergétique et à la durabilité. Et d’ajouter qu’en 2022, où le court et le long terme s’entremêlent, les investisseurs souverains sont les seuls ponts possibles entre ces deux dimensions temporelles.

Libération

Le dirham se déprécie face à l’euro et au dollar du 09 au 15 juin

Le dirham s’est déprécié de 0,55% face à l’euro et de 2,83% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 09 au 15 juin courant, selon Bank Al-Maghrib. Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique la Banque centrale dans son récent bulletin hebdomadaire. Au 10 juin 2022, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 320,8 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 1,1% d’une semaine à l’autre et en hausse de 5,8% en glissement annuel.

Maroc Le Jour

Pédiatrie: vers l’actualisation de la liste nationale des médicaments

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a élaboré un plan de travail, avec le comité scientifique et l’ensemble des pédiatres des secteurs public et privé, afin de mettre à jour la liste nationale des médicaments essentiels en pédiatrie. « C’est une responsabilité nationale car, l’ensemble des acteurs (laboratoires pharmaceutiques, associations professionnelles, administrations publiques et instances gouvernementales) sont appelés à collaborer pour assurer la disponibilité des médicaments essentiels en pédiatrie », affirmé la directrice du Médicament et de la Pharmacie au sein du ministère de la santé, Pr. Bouchra Meddah.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le prix du pain au cœur d’une vive polémique

Après l’annonce par la Fédération marocaine des Boulangeries et pâtisseries de la libération du prix du pain fixé légalement à 1,20 DH, la Fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie du Maroc a démenti cette décision, en affirmant être la représentante officielle du secteur et de ses professionnels et la seule interlocutrice de l’Etat et des partenaires dans la filière céréalière. Dans un communiqué, la Fédération nationale a affirmé que le prix du pain est inchangé et toujours fixé à 1,20 DH, expliquant en revanche que le prix du pain produit dans les boulangeries est libre, excepté celui déterminé par l’Etat en fonction d’un accord signé depuis 2008 avec la Fédération nationale des minoteries et la Fédération nationale de la boulangerie et la pâtisserie du Maroc. En vertu de cette convention, l’Etat subventionne les minoteries si besoin est pour que le prix du blé ne dépasse pas 350 DH le quintal, souligne la même source.