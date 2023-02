Tomate: pourquoi elle coûte si cher?, carburants: la baisse de la consommation ralentit, véhicules électriques: les bornes de recharge privées en plein essor…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 21 février 2023:

L’Économiste

Tomate: pourquoi elle coûte si cher?

La filière tomate dépendant entièrement de l’importation des intrants. Tous les éléments entrant dans le processus de production sont importés. Que ce soit les semences ou les produits chimiques utilisés. Cela se répercute sur le coût de production, devenu de plus en plus cher. « Aucun intrant n’est produit au Maroc », déplore l’agro-économiste, Mohammed Bajeddi. La guerre en Ukraine et la flambée des carburants ont sensiblement impacté le coût de production de la tomate, qui connaît actuellement des niveaux très élevés. D’où la hausse du prix de vente. Autre élément incriminé dans cette hausse des prix, la multiplication des intermédiaires. Chaque intermédiaire applique sa propre marge de gain. Au bout de la chaîne, on retrouve le consommateur final, qui supporte la charge de ces bénéfices.

Les Inspirations Éco

Carburants: la baisse de la consommation ralentit

Après une baisse de 4% des recettes de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques à fin novembre 2022, passée à 5% à fin décembre, les chiffres récemment publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) indiquent une baisse de 3% à fin janvier, par rapport à la même période en 2022. Cette réduction de l’amplitude de la baisse de la consommation soulève des questions quant à son origine, notamment s’il s’agit des premiers effets de la baisse du prix du gasoil, de l’ordre de 1,6 DH du litre, observée en décembre 2022. La diminution des recettes correspondantes peut être interprétée comme un indicateur de la consommation de carburants dans le pays. La question se pose donc de savoir si la contraction de 3% des recettes de la TIC est le début d’une tendance durable ou simplement le résultat de facteurs conjoncturels.

Le Matin

Uruguay: une nouvelle position sur le Sahara marocain se cristallise petit à petit

Le rapprochement parlementaire entre le Maroc et l’Uruguay serait-il le prélude à une nouvelle position du pays latino-américain concernant la question du Sahara marocain. Tout porte à le croire, d’autant que les relations commerciales entre Rabat et Montevideo connaissent une dynamique qui évolue lentement mais sûrement. En tout cas, les deux pays veulent mieux se connaître afin de surmonter les incompréhensions qui favorisent des divergences exploitées par certaines parties s’agissant notamment de l’intégrité territoriale du Royaume. C’est ce qui ressort d’ailleurs de la rencontre qu’a eue hier à Rabat le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, avec une délégation du groupe d’amitié maroco-uruguayen, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique et politique.

L’Opinion

Véhicules électriques: les bornes de recharge privées en plein essor

En dépit de la faible densité du réseau national de bornes publiques de recharge qui ne dépasse pas 0.16 borne par 100 km, l’acquisition et l’utilisation des véhicules électriques continuent à prendre de l’ampleur et se concentrent surtout dans les grandes agglomérations. Si le marché national des véhicules non-thermiques reste encore embryonnaire comparativement aux tendances mondiales, les propriétaires de véhicules électriques au Maroc sont de plus en plus nombreux à s’équiper en bornes de recharge privées. A cet effet, plusieurs produits et modèles sont déjà disponibles et le retour sur investissement semble attractif, surtout lorsque les achats sont mutualisés. Selon une récente annonce de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc, la dynamique des ventes de véhicules à motorisation alternative se confirme avec une progression de 17% et une représentation de 3,5% du marché. 171 voitures électriques ont été vendues au Maroc en 2022.

Al Bayane

Climat des affaires au Maroc: de la nécessité d’accroître la contribution de l’investissement privé

Animé de la volonté d’accroître la contribution de l’investissement privé pour lui permettre de jouer pleinement son rôle et financer les grands chantiers, le Maroc est passé à la vitesse supérieure par l’entrée en vigueur d’une nouvelle Charte d’investissement, appelée à donner un nouvel élan à l’investissement dans le pays. L’amélioration du climat des affaires étant la première finalité de cette nouvelle charte, qui donnera ainsi une place de choix à l’investissement privé qui est censé prendre la relève de l’investissement au Maroc, en inversant la tendance à ⅔ d’investissement privé et ⅓ d’investissement public à horizon 2035.

Maroc Le Jour

Essaouira: la tradition du conte dans la culture judéo-marocaine mise en lumière

Les organisateurs du Festival international du conte de Marrakech ont eu l’idée judicieuse de programmer une visite à Essaouira, avec au menu des spectacles mettant en lumière notamment la tradition de cet art dans la culture judéo-marocaine. Pour que cette initiative prenne tout son sens, un magnifique spectacle a été organisé, avec le concours de l’Association Essaouira-Mogador, à Bayt Dakira, et au cours duquel des artistes participants à la deuxième édition de cette manifestation ont présenté des contes permettant à l’assistance de découvrir et d’admirer cet art dans la culture judéo-marocaine, en particulier dans cet espace à forte charge symbolique en tant que haut lieu de la mémoire et de la culture.

Al Ahdath almaghribia

DGSN: la communication revêt un caractère « opérationnel » dans la prévention de la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité

La « fonction » communication à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui s’inscrit dans une démarche évolutive et logique, a franchi un nouveau cap, en revêtant un caractère opérationnel orienté vers la prévention de la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité, lit-on dans la Revue de police. Dans son 46ème numéro (décembre 2022) consacré au bilan et réalisations de la sécurité nationale en 2022, la Revue met l’accent sur la veille médiatique sur les différents sites d’informations et les réseaux sociaux qui s’est vue renforcée afin de détecter précocement les contenus à caractère violent, ainsi que les fake news qui ne cessent de pulluler sur internet nourrissant le sentiment d’insécurité chez la population.

Al Massae

Le tribunal suspend la grève des contrôleurs aériens

En attendant qu’il se prononce définitivement sur le procès visant à annuler la grève des contrôleurs aériens à l’aéroport Mohammed V, le tribunal de première instance social de Casablanca a décidé de suspendre l’exécution de cette grève qui devait avoir lieu aujourd’hui 21 février. Le jugement, intervenu sur la base d’un référé introduit par l’Office National des Aéroports (ONDA) à travers son représentant légal, qui est la directrice générale, auprès du président du Tribunal Social de Casablanca en sa qualité de juge des référés, repose sur le fait que l’Office est un établissement public stratégique et qu’il est donc tenu d’assurer la continuité de prestation des services.