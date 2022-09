Recours fiscal: les commissions régionales arrivent, avions militaires: de nouveaux détails sur le deal entre le Maroc et Sabena ou encore droit de grève: les syndicats tiennent au retrait du projet de loi…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 20 septembre 2022:

L’Économiste

Recours fiscal: Les commissions régionales arrivent

Instituées par la loi de finances 2022, les Commissions régionales du recours fiscal (CRRF) ne tarderont pas à venir enrichir le dispositif de défense des intérêts aussi bien des contribuables que du fisc. Le projet de décret vient d’être finalisé par le département du Budget, dont relève la Direction générale des impôts…

Aujourd’hui le Maroc

Avions militaires: de nouveaux détails sur le deal entre le Maroc et Sabena

L’industrie militaire déploie ses ailes au Maroc et à l’étranger. Les autorités marocaines accélèrent la mise en place d’un écosystème local. Dans ce sens, de nouveaux détails ont été publiés concernant le grand projet de création d’un chantier de maintenance des aéronefs militaires au Maroc. Ainsi, l’Etat marocain vient d’autoriser la création d’une nouvelle entité par MedZ. La nouvelle entité a été baptisée Maintenance Aéronautique Asset (MAA). MedZ a également été autorisée à participer au capital de la société Maintenance Aero Maroc (MAM). Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération industrielle qui revêt une importance stratégique dans le développement du secteur aérien au Maroc.

Les Inspiration Eco

Création d’entreprises: la baisse persiste

Certes, les indicateurs montrent qu’en termes de création d’entreprises une baisse avoisinant les 18% persiste au fil des mois. Pour autant, il n’y a pas à s’inquiéter outre mesure tant que les demandes de liquidation ou de redressement d’entreprises se maintiennent au niveau d’avant la crise.

Le Matin

Droit de grève: les syndicats tiennent au retrait du projet de loi organique 97.15

Le dialogue social entre gouvernement, syndicats et patronat est aujourd’hui à un tournant, avec la reprise des discussions. Au menu du second tour entamé mercredi 14 septembre à l’initiative du Chef du gouvernement, «le réexamen d’un ensemble de législations du travail», notamment la loi organique relative aux conditions d’exercice du droit de grève qui tarde à voir le jour.

Al Bayane

L’importance de la transformation du système éducatif sur le développement durable

En marge de la 77è session de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient du 13 au 27 septembre courant à New York, le Maroc a co-organisé, samedi, un événement de haut niveau sur la transformation du système de l’éducation et le développement durable. Initiée en partenariat avec la Côte d’Ivoire et l’UNESCO Institutes of Lifelong Learning, cette réunion, tenue dans le cadre du sommet de haut niveau sur la transformation de l’éducation (16- 19 courant), a braqué les projecteurs sur les solutions et les moyens susceptibles de transformer les systèmes éducatifs en faveur de la réalisation.

L’Opinion

Développement Humain : Un nouveau modèle éducatif en ligne de mire