Pourquoi les voitures d’occasion coûtent plus cher?, financement extérieur : Le Trésor pourrait puiser dans les réserves de change, Leïla Benali : «Le raffinage de pétrole ne fait pas partie des piliers de la stratégie nationale de l’énergie»…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 19 juillet 2022:

L’Economiste

Pourquoi les voitures d’occasion coûtent plus cher?

Face à la rareté des stocks, la non-disponibilité des voitures neuves, le marché du véhicule d’occasion (VO) enregistre des hausses de prix de l’ordre de 15 à 20%. C’est la loi de l’offre et de la demande. La hausse s’explique d’abord par le manque de disponibilité dans le neuf. Automatiquement, le VO a de moins en moins de voitures. C’est l’effet domino.. L’offre est de plus en plus limitée face à une forte demande. Du coup, cela provoque mécaniquement des hausses des prix, explique Adil Berrada, DG de Auto-212, un nouveau concept de dépôt, achat-vente de voitures, tous segments confondus. La hausse des prix est moyenne de l’ordre de 20.000 à 30.000 DH pour un véhicule d’occasion d’une valeur de 300.000 DH.

Aujourd’hui Le Maroc

Financement extérieur : Le Trésor pourrait puiser dans les réserves de change

Sortira, ne sortira pas ? C’est le question qui taraude les observateurs et analystes financiers et économiques concernant une potentielle sortie du Maroc sur le marché international. En effet, une précédente émission obligataire de 1,5 milliard de dollars arrive à échéance en décembre prochain. Si la sortie sur le marché international reste possible, une autre alternative se présente au pays offrant plusieurs avantages. Ainsi, le Trésor pourrait recourir aux réserves de change pour les besoins de son financement extérieur. Un scénario est déjà prêt dans ce sens.

L’Opinion

Economie: folle escalade de la dette publique

La dette publique marocaine devrait culminer à 83,6% en 2023. Telle est l’estimation du HCP, qui s’attend à un creusement de la dette du Trésor. Un constat inquiétant au moment où les perspectives de croissance sont faibles. Confronté à des dépenses de plus en plus élevées, l’Etat se trouve dans l’incapacité de combler le besoin de financement (40 MMDH) sans recourir à l’endettement extérieur. Or, un dilemme se pose : le recours aux marchés financiers s’avère coûteux, et le recours au FMI est toujours lourd de conséquences.

Les Inspirations Éco

Hayar lance le programme de digitalisation du pôle Social

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a lancé lundi le programme de réhabilitation du pôle social dans le domaine du digital sous le signe « l’inclusion numérique au service de l’inclusion sociale ». Ce programme de réhabilitation du pôle social s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021 et 2026 visant à contribuer au renforcement des piliers de l’Etat social conformément à la vision royale, indique un communiqué du ministère citant Hayar.

Maroc Le Jour

Dakhla proclamée ville de la paix et de la tolérance au titre de 2022

La ville de Dakhla a été proclamée ville de la paix et la tolérance au titre de 2022, a annoncé le président du Conseil global pour la tolérance et la paix (GCTP), Ahmad Bin Mohammed Al-Jarwan. S’exprimant à la séance de clôture des travaux de la 10è session du Parlement global pour la tolérance et la paix, Al-Jarwan a indiqué que la tenue à Dakhla de cette session vient souligner la nécessité d’une action internationale conjointe et d’une coopération parlementaire à différents niveaux, en vue de promouvoir la culture de tolérance, de paix, d’amitié, de fraternité et de coexistence pacifique dans les différentes communautés de par le monde.

Le Matin

Leïla Benali : «Le raffinage de pétrole ne fait pas partie des piliers de la stratégie nationale de l’énergie»

La hausse vertigineuse des prix du carburant a relancé les débats sur l’importance d’une raffinerie nationale. Et au moment où plusieurs intervenants, dont des parlementaires, appellent à la relance de la «Samir», le gouvernement ne semble pas être du même avis. Lundi, devant la Chambre des représentants, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, a douché les espoirs de ceux qui croient encore à cette possibilité : «le raffinage ne fait pas partie des piliers de la stratégie nationale de l’énergie», a-t-elle asséné, évitant d’entrer dans les débats sur l’intérêt économique de la remise en service de la raffinerie. La messe est dite.

Al Massae

Khémisset: un policier use de son arme de service pour interpeller un individu ayant exposé la sécurité des citoyens à une agression sérieuse

Un officier de police du district provincial de sûreté de Khémisset a été contraint, dimanche matin, d’user de son arme de service lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller un individu de 21 ans qui a exposé la sécurité des citoyens et d’éléments de la police à une agression sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche. Les services de la sûreté nationale de la ville de Khémisset avaient reçu un appel au secours via la ligne « 19 », concernant la commission par le mis en cause et deux de ses complices de vols avec violence sur la voie publique, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Al Alam

La promotion des échanges commerciaux, une véritable piste pour le renforcement des relations distinguées entre Rabat et Nouakchott

Le Président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara a souligné, dimanche à Nouakchott, que la promotion des échanges commerciaux constitue une véritable piste pour le renforcement des relations distinguées entre le Maroc et la Mauritanie. S’exprimant lors d’une rencontre avec les groupes parlementaires à l’Assemblée nationale mauritanienne, Mayara a précisé que la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives des deux pays ne doit pas se limiter à l’échange d’expertises et d’expériences et à la coordination des positions aux niveaux des foras régionales et internationales, mais elle doit toucher de programmes économiques et sociaux bien ciblés dans les deux pays.