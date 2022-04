Hausse des matières premières: le conseil de la concurrence s’en mêle, métiers mondiaux au Maroc: le diagnostic de l’IRIS ou encore entraide nationale: les syndicats annoncent une grève générale…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 19 avril 2022:

L’Economiste

Hausse des matières premières: le Conseil de la concurrence s’en mêle

Face à la flambée continue des prix des matières premières, le Conseil de la concurrence s’est autosaisi afin de veiller au bon fonctionnement des règles concurrentielles. Cette envolée est certes due à un fort déséquilibre entre l’offre et la demande au niveau mondial, mais le conseil veut s’assurer qu’au Maroc, les règles du marché sont respectées. Il s’agit donc de savoir si les hausses des prix observées actuellement dans le marché national sont dues uniquement à des facteurs exogènes ou existe-t-il des manipulations des prix, des ententes ou des abus passibles de sanctions du droit de la concurrence, en l’occurrence la loi 104-12.

Aujourd’hui le Maroc

Le gouvernement prêt à mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux chocs

A l’instar des autres pays du monde, le Maroc passe par des chocs exogènes qui pourraient impacter sensiblement les hypothèses de croissance. Guerre en Ukraine, flambée des matières premières, évolution incertaine de la situation épidémiologique ainsi que les conditions climatiques instables… Autant de facteurs qui menacent la reprise de l’activité économique aussi bien sur le plan local qu’international. Une conjoncture marquée par l’incertitude et la soudaineté et qui impose au Royaume de gérer «des crises totalement importées». C’est en ces termes que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qualifie la situation actuelle.

L’Opinion

Nizar Baraka : «nous allons plaider pour la baisse de l’IR dans la prochaine loi des Finances»

Au moment où la flambée des prix pèse sur l’économie nationale, la protection du pouvoir d’achat est l’une des préoccupations majeures du parti de l’Istiqlal lors de la nouvelle session d’avril. C’est l’une des conclusions principales de la réunion des groupes parlementaires qui s’est déroulée, lundi, en présence des membres istiqlaliens des deux chambres du Parlement et du Secrétaire général et ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka. Ce dernier a appelé les députés et les conseillers istiqlaliens à rester fidèles à l’idéologie égalitariste, qui consiste à défendre le pouvoir d’achat des citoyens et à plaider pour la réduction des inégalités. Pour cette raison, le leader de l’Istiqlal s’est engagé, au nom du parti, de plaider pour la baisse de l’impôt sur le revenu ( IR) pour les ménages moyens dans le projet de loi des Finances de l’année prochaine. Il s’agit de l’une des promesses électorales du parti de l’Istiqlal.

Les Inspirations Eco

Métiers mondiaux au Maroc: le diagnostic de l’IRIS

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) établit un diagnostic prospectif des six métiers mondiaux du Maroc. Les entreprises opérant dans les chaînes de valeur mondiales sont pourvoyeuses d’emplois. La qualité de la main d’œuvre y est meilleure, avec des gains de productivité plus élevés. Les métiers mondiaux au Maroc sont source d’emplois pour les femmes et les jeunes et source d’’amélioration des infrastructures, de l’accès au financement bancaire et de création de centres de formation. Ils sont également impulsés par le degré de compétitivité et la capacité à absorber les transferts de technologie ainsi que les exportations à forte valeur ajoutée.

Al Bayane

Entraide nationale: les syndicats annoncent une grève générale

Les syndicats présents au sein de l’établissement de l’Entraide nationale ont décidé, lors d’une réunion tenue mercredi 13 avril au siège de la CDT à Rabat, d’observer une grève générale, ce jeudi 22 avril, apprend-on dans un communiqué rendu public. Cette action qui a été décidé par la coordination syndicale composée de la CDT, l’UMT, l’UNTM et l’USAM constitue une réponse à la non-interactivité de la ministre de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, avec l’ensemble des correspondances qui lui ont été adressées, notamment l’ouverture d’un dialogue social, clarifie la même source. Selon la coordination syndicale, la grève aura lieu dans tous les établissements de l’Entraide nationale, sans exception. Les instances syndicales ont enregistré dans ce sens les atermoiements de la direction de l’entraide nationale déclinant toute invitation pour un dialogue sérieux et responsable débouchant sur des résultats palpables, fait savoir le communiqué.

Le Matin

Stockage des hydrocarbures : la location des bacs de la SAMIR n’est pas à l’ordre du jour

Dans un contexte marqué par une forte fluctuation des cours de brut, la constitution de stocks de sécurité de produits pétroliers est de nouveau remise sur le tapis. Lors de son passage à la Chambre des représentants, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a indiqué que la capacité de stockage de ces produits s’élevait à 1,3 million de tonnes, soit un niveau bien inférieur à celui censé contenir les stocks de sécurité de 60 jours. Pour remédier à cela, les bacs de stockage de la raffinerie SAMIR paraissent comme une option envisageable. Or, Mme Benali, qui s’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi 15 avril, a indiqué que son département initierait et accompagnerait les acteurs privés pour augmenter la capacité de stockage actuelle de 890.000 m3 supplémentaires avec un investissement de 3 milliards de dirhams d’ici fin 2023, mais sans faire aucune mention de la SAMIR.

Maroc Le Jour

L’Exécutif attaché à ses engagements sur le volet social

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné, lundi, que le gouvernement est attaché à tous ses engagements contenus dans le programme gouvernemental, en particulier sur le volet social. La protection du pouvoir d’achat du citoyen, l’investissement dans les secteurs sociaux et le renforcement de la fonction de protection constituent un devoir national que le gouvernement veillera à honorer, a relevé M. Akhannouch qui répondait à une question centrale à la Chambre des Représentants sur « la situation de l’économie nationale à l’aune des changements climatiques et géostratégiques », lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au chef du gouvernement. Il a également fait remarquer que l’économie marocaine et mondiale traversent une période difficile, notant que le conflit russo-ukrainien, la période du post-covid et les répercussions des faibles précipitations auront un impact sur les équilibres financiers et économiques. « Toutefois, il est nécessaire de vous assurer que le gouvernement tient toujours à ses engagements contenus dans le programme et qui a obtenu votre confiance notamment dans son volet social », a ajouté le Chef du gouvernement.