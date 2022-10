Réforme de l’IR: l’exécutif améliore son offre à 2 milliards de DH, code du Travail: de nouvelles règles s’imposent, délais de paiement: le secteur public affiche de bonnes perspectives…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 18 octobre 2022:

L’Économiste

Réforme de l’IR: l’exécutif améliore son offre à 2 milliards de DH

Très attendu sur la refonte de la grille de l’impôt sur le revenu (IR), le gouvernement vient de présenter sa proposition aux partenaires sociaux. La nouvelle offre coûterait environ 2 milliards de DH à l’Etat. Le gouvernement maintient la hausse à 25% du taux de déduction au titre des frais professionnels pour les salariés du privé et du public tout en augmentant le plafond de 30.000 DH proposé initialement à 35.000 DH. Une mesure qui se traduira par l’élargissement de la catégorie des salariés exonérés de l’IR: de 53% actuellement à 57.8% dont 64% relevant du secteur privé et 35% du secteur public. Les gains mensuels varieraient entre 25 DH pour les salaires bruts de 5.000 DH à 187 DH pour ceux qui gagnent 10.000 DH brut par mois.

Le Matin

Transferts des Marocains du monde : Mohcine Jazouli promet le renforcement de la part des investissements

La part de l’investissement dans les transferts des Marocains du monde reste en dessous des attentes. En effet, sur les 93 milliards de dirhams transférés en 2021, 10% seulement sont à inscrire dans la rubrique investissement. Répondant, lundi, aux questions orales des parlementaires, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a promis de renforcer la part des investissements dans ces transferts.

Les Inspirations Éco

Code du Travail: de nouvelles règles s’imposent

Cela fait près de 20 ans que le Code du travail n’a pas subi le moindre changement. Mais si le texte a fonctionné, en dépit des défaillances, durant toutes ces années, aujourd’hui, avec les chamboulements survenus ces deux dernières années, il s’avère impératif de le revoir pour mieux l’adapter aux changements, comme s’accordent à le dire les professionnels du secteur. Ainsi, les professionnels estiment que plusieurs dispositions nécessitent d’être amendées. Pour la DRH, s’adapter à l’environnement digital est une donne à prendre en considération dans les procédures disciplinaires qu’il faudrait justement simplifier. Dans la même perspective, les professionnels revendiquent, entre autres, de réviser des dispositions relatives à la médecine du travail et de permettre aux entreprises de recourir à la prestation de services.

Aujourd’hui Le Maroc

Délais de paiement : le secteur public affiche de bonnes perspectives

Le délai moyen de paiement de l’ensemble de la commande publique s’élève à 18,6 jours en 2021 pour l’Etat et les collectivités territoriales contre 21,1 jours en 2018. Pour ce qui est des Établissements et entreprises publics (EEP), cette échéance est de 36,1 jours durant 2021 contre 55,9 jours à la même date en 2018. C’est ce que dévoile le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement assurant que «le principal défi pour 2022 est de mettre en place des règles dissuasives et coercitives en vue d’améliorer les comportements de paiement des entreprises». Ce rapport qui analyse les délais de paiement de l’Etat, des collectivités territoriales, des EEP et du secteur privé fait ressortir deux principaux enseignements. Il met ainsi en exergue le maintien de la tendance positive observée depuis 2018 au niveau des délais de paiement du secteur public. Il relève également la dégradation des pratiques de paiement au niveau du secteur privé durant l’exercice 2020 fortement marqué par les répercussions économiques de la crise liée à la pandémie de la Covid-19.

L’Opinion

Création d’emploi: ambitieux challenge pour le gouvernement

Durant les quatre prochaines années, le Royaume compte mobiliser quelque 550 milliards de dirhams d’investissements, qui permettraient la création de 500.000 emplois. Un objectif ambitieux, dont les directives ont été adressées par SM le Roi Mohammed VI lors de son discours inaugural de la première session de la 2ème année législative, mais dont la réussite dépend d’une série de réformes structurelles et de mesures incitatives. Lutte contre l’informel, refonte du Code du Travail, création de zones d’activités économiques de proximité… ce sont là autant de défis qui attendent le gouvernement pour réaliser ce chantier stratégique en ces temps de relance.

Al Bayane

Inde: Le Maroc participe à la 90e Assemblée générale d’Interpol

Une forte délégation marocaine conduite par le directeur central de la police judiciaire, Mohamed Dkhissi, prend part aux travaux de la 90e Assemblée générale d’Interpol, qui se tient en Inde du 18 au 21 octobre. Organe de direction suprême d’Interpol, l’Assemblée générale est composée de délégués désignés par les gouvernements des 195 pays membres. Elle se réunit une fois par an et prend les décisions importantes portant sur la politique générale, les ressources nécessaires à la coopération internationale, les méthodes de travail, les finances et les programmes d’activité.

Maroc Le Jour

Les opportunités d’investissement au Maroc mises en avant à Trévise

Les opportunités d’investissement offertes au Maroc, ainsi que son climat des affaires, ont été exposées devant des investisseurs italiens, lors d’un séminaire, organisé en marge de la 10ème édition du festival maroco-italien de Trévise. Les participants à cette rencontre, qui s’est déroulée en présence d’experts et d’universitaires marocains et italiens, ont salué les différentes réformes menées par le Royaume dans le cadre d’une politique dynamique visant à encourager et promouvoir les investissements étrangers et le développement des compétences de la jeunesse marocaine. Ils ont également évoqué l’intérêt porté par les investisseurs transalpins au marché marocain, qui offre de nombreuses opportunités dans différents secteurs.

Al Massae

Lancement de la 2ème campagne nationale de lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de troubles mentaux

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale organise, du 17 au 27 octobre, la 2ème campagne nationale de lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de troubles mentaux sous le signe « Les troubles mentaux n’excluent pas la dignité et les droits fondamentaux ». Cette campagne vise à promouvoir les droits de ces personnes, à démystifier la maladie mentale, à déconstruire les préjugés qui lui sont associés et à sensibiliser les familles, les proches, les professionnels de santé et le grand public sur l’importance du soutien dans le processus de guérison, indique le ministère dans un communiqué.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le rapport du SG de l’ONU atteste, une nouvelle fois, de la responsabilité de l’Algérie dans le dossier du Sahara marocain

Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres se réfère à l’Algérie, pour la énième fois, en tant que partie à ce différend artificiel autour du Sahara marocain. L’Algérie a été citée pas moins de 20 fois dans ce rapport. Le Secrétaire général des Nations Unies a, en effet, souligné clairement que l’Algérie a un « rôle crucial dans la réalisation d’une solution politique pour la question du Sahara ». De même, Guterres souligne la responsabilité de tous « les concernés » y compris l’Algérie pour la relance du processus politique.