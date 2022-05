Marchés publics: un dispositif musclé contre les fraudes, les agrumes marocains arrivent bientôt sur le marché japonais, Maroc/ONUDI: dernière étape avant la décarbonation…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 17 mai 2022:

L’Economiste

Marchés publics: un dispositif musclé contre les fraudes

Les marchés publics sont souvent montrés du doigt comme un secteur où prospèrent la corruption et les fraudes en tout genre. Le projet de décret veut mettre de l’ordre à travers la mise en place de mesures coercitives. Il s’agit notamment de l’exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité ou de l’établissement concerné. Cette mesure d’exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l’ensemble des administrations de l’Etat et des établissements publics, par décision du chef du gouvernement, sur proposition du ministre concerné, après avis de la Commission nationale de la commande publique. un autre type de sanctions porte sur l’exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés lancés par les collectivités locales.

Aujourd’hui Le Maroc

Les agrumes marocains arrivent bientôt sur le marché japonais

La procédure relative à l’exportation des agrumes marocains vers le marché japonais est à sa dernière étape. C’est ce qui a été confirmé lors de la rencontre tenue lundi 16 mai à Rabat entre Mohammed Sadiki, ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et son homologue japonais Arata Takebe. Les deux ministres ont également annoncé le lancement des préparatifs d’un accord de coopération global dans leurs domaines respectifs. Les échanges agricoles entre le Maroc et le Japon s’élèvent en moyenne à 200 millions DH, avec une prédominance des exportations marocaines qui avoisine en moyenne les 180 millions DH annuellement, et comprennent essentiellement les graines de coriandre, de fraises congelées, d’algues, de thym. La principale exportation agricole en provenance du Japon est le thé vert.

Les Inspirations Éco

Assurances/Réassurance: plus de 15 MMDH de primes émises à fin mars

Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance se sont établies à plus de 15,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2022, en hausse de 4% comparativement à la même période de l’année précédente. Ainsi, la branche « Non-Vie » a progressé de 5,5% à plus de 10,23 MMDH, tirée entre autres, par l’évolution des segments « Évènements catastrophiques » de 7% à 202,4 millions de dirhams (MDH), « Accidents coroporels » (+2% à 1,31 MMDH), « Automobile » (+5,5% à 4,65 MMDH) et « Incendies » (+6,4% à 1,1 MMDH), selon les statistiques trimestrielles du secteur publiées par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Le Matin

Fouzi Lekjaa : «Un retour à la compensation des carburants signerait la fin des investissements de l’État»

Un retour à la compensation des carburants signerait la fin des investissements de l’État dans des chantiers aussi prioritaires que l’éducation, la santé, la protection sociale ou la sécurité. Fouzi Lekjaa n’y est pas allé par quatre chemins pour répondre aux députés de l’opposition qui l’ont interpellé hier au Parlement sur les mesures prises pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et atténuer l’impact de la hausse des prix des produits de base sur leur niveau de vie. Si les mesures prises jusqu’à présent par le gouvernement ne sont pas du goût de l’opposition, alors « nous devons communément convenir d’un retour à la compensation » qui nécessitera aujourd’hui 60 milliards supplémentaires, tout en gardant à l’esprit que cela se fera “au détriment des politiques d’éducation, de santé, de sécurité et d’investissement”.

L’Opinion

Maroc/ONUDI: dernière étape avant la décarbonation

Le Royaume vient de franchir un nouveau pas vers la décarbonation de son outil industriel, en signant deux déclarations conjointes liant les ministères de l’Industrie et de l’Energie à l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). Des déclarations qui visent respectivement à mettre fin aux rejets de gaz HFC et à renforcer la production en hydrogène vert. «Nous avons la chance d’avoir l’une des capacités de production les plus compétitives au monde pour l’hydrogène vert et nous saurons en faire bon usage», a souligné Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie, dont le département a dévoilé son portail dédié au foncier industriel qui devrait renforcer l’attractivité de la plateforme Maroc et capter plus d’IDE à vocation industrielle.

Al Massae

Le statut du personnel des eaux et forêts suscite la colère des syndicalistes

La commission administrative du Syndicat National des Eaux et Forêts a accusé l’administration des eaux et forêts de chercher à mettre en place un statut pour le personnel de l’agence nationale des eaux et fortes sans se soucier d’associer les représentants des fonctionnaires concernés par cette loi. Le syndicat, affilié à l’UMT, a indiqué dans un communiqué que certaines clauses principales figurant dans ce statut, tel que préparé par l’administration, ne sont pas conformes aux lois en vigueur se rapportant au secteur de la fonction publique et que ce statut ne permet pas d’assurer l’équilibre requis dans la motivation du personnel.

Al Bayane

Conjoncture: le PIB agricole devrait baisser

Les estimations prévisionnelles du produit intérieur brut agricole (PIBA) prévoient une baisse maximale d’environ 14% en 2022, indique le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts. Cette évolution s’explique par la performance exceptionnelle enregistrée la campagne précédente 2020/2021 et des conditions climatiques défavorables de la campagne actuelle, précise le ministère dans un communiqué, notant que l’impact de cette baisse sur le PIB global ne devrait pas dépasser -1,7 point. En ce qui concerne les exportations, le communiqué fait savoir que celles des agrumes durant la campagne en cours ont connu une hausse remarquable par rapport à la campagne précédente, atteignant 711 mille tonnes, contre 549 mille tonnes la campagne précédente, soit une hausse de 30%.