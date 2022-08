Gestion fonds publics: les associations devront rendre des comptes, développement humain : des projets de 14,28 MDH adoptés à Midelt ou encore Carburants: les prix reculent, les professionnels sur le carreau…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 16 août 2022:

L’Economiste

Gestion fonds publics: les associations devront rendre des comptes

Le mouvement associatif devra apprendre les règles de la transparence. Le chef du gouvernement a diffusé récemment la circulaire 13/2022 qui somme les associations de déposer une déclaration annuelle auprès de la cour des comptes sur l’emploi des financements et des subventions versés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics. Les structures concernées sont donc tenues de présenter une déclaration annuelle avant le 15 mars de chaque année. Cette déclaration devra être établie selon un modèle établi par l’administration. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, vient de transmettre à son tour une note de service aux walis et gouverneurs les informant des objectifs de ladite circulaire.

Aujourd’hui Le Maroc

Développement humain : Des projets de 14,28 MDH adoptés à Midelt

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Midelt a tenu récemment une réunion consacrée à l’adoption de propositions de projets dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, qui a présidé cette réunion, a mis en exergue l’importance de la troisième phase de l’INDH, lancée par SM le Roi Mohammed VI pour développer le capital humain, réponde aux besoins de la population et soutenir les catégories vulnérables et l’éducation en milieu rural. Il a souligné l’approche holistique adoptée par l’INDH dans cette phase, adossée à quatre programmes intégrés garantissant la contribution à cet effort de l’ensemble des acteurs concernés par le domaine social. Ces projets portent sur un coût global de 14,281 millions de dirhams.

Les Inspirations Éco

Carburants: les prix reculent, les professionnels sur le carreau

Dimanche 14 août, à Casablanca, en se rendant à la station-service pour s’approvisionner en carburant, certains ont cru à une blague. On s’attendait à des baisses mais pas au point de les voir atteindre 1,01 DH, voire plus, chez certains distributeurs. Mieux, à partir d’aujourd’hui le gasoil et l’essence sans plomb se commercialisent dans certaines stations à des prix respectifs de 13,88 DH et 14,66 DH par litre. Une baisse inespérée, mais que la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS) qualifie de «concurrence déloyale». Le fond du problème réside dans le fait que les gérants de stations-services achètent leurs carburants à des prix variables alors que leur marge, estimée à 0.34 DH, est fixe. Dès lors, ils ne pourront appliquer des corrections que lorsqu’ils auront épuisé leurs stocks achetés bien avant la baisse.

Libération

TGR: Le déficit budgétaire s’atténue à 16,6 MMDH à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises dégage un déficit budgétaire de 16,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2022, contre un déficit de 39,5 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 30,5 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), fait savoir la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de juillet 2022.

Le Matin

Banque mondiale: les catastrophes naturelles coûtent au Maroc plus de 575 millions de dollars par an

Le Maroc fait partie des pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) les plus exposés aux risques géologiques et climatiques. Selon les estimations de la Banque mondiale, les catastrophes, telles que les inondations, les tremblements de terre et les sécheresses, lui coûtent plus de 575 millions de dollars par an. De plus, l’urbanisation rapide et le changement climatique risquent d’accroître la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques, indique-t-on dans une fiche de résultats portant sur le Programme de résilience et de gestion intégrée des risques de catastrophes au Maroc, récemment publiée sur le site de la Banque mondiale. Pour faire face à l’intensification des risques d’origine climatique ou naturelle au Maroc, le projet a cherché à améliorer les cadres institutionnels de financement des activités de réduction des risques de catastrophe et à renforcer la résilience financière des populations ciblées face aux aléas naturels.

Al Alam

Rabat-Salé-Kénitra: destruction par incinération d’une importante quantité de drogues

Les services des douanes de Rabat-Salé-Kénitra (RSK) ont procédé, mercredi à Kénitra, à la destruction d’une importante quantité de drogues et de produits prohibés, saisis récemment par les différents services de sécurité relevant de la circonscription de RSK. Ainsi, des quantités de drogues estimées à plus de 142,3 kg de chira, 854 kg de kif, plus de 108 kg de tabac en poudre et en feuilles, 17.396 comprimés psychotropes, plus de 28,9 kg de « maâjoune », ainsi que 345 unités de cigarettes ont été détruites par incinération, indique la direction régionale des douanes et des impôts indirects de RSK dans un communiqué.