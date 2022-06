Carburant: nouvelle envolée des prix, inflation: le soutien aux ménages qui fait débat ou encore ces 4 milliards DH pour former les enseignants du primaire et du secondaire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 14 juin 2022:

L’Economiste

Carburant: nouvelle envolée des prix

C’est l’impasse. Le cours du pétrole ne cesse d’augmenter, tirant à chaque fois les prix à la pompe. Dès cette semaine, ces derniers vont franchir un nouveau seuil: 18,3 DH en moyenne le litre d’essence et 15,5 DH le litre de gasoil. Il s’agit là d’un nouveau palier de hausses auquel les consommateurs devront faire face sans l’appui du gouvernement. Ce dernier refuse d’emprunter le chemin de la subvention du prix du carburant et le gouffre financier que cela pourrait entraîner surtout dans une conjoncture où l’incertitude et l’absence de visibilité sont les maîtres-mots. Et même si le gouvernement a écarté toute intervention, de nombreux observateurs espèrent toujours «un petit geste» du côté de la fiscalité.

Les Inspirations Éco

Inflation: le soutien aux ménages fait débat

Une « bonne » nouvelle pour les ménages. Le gouvernement va injecter 16 milliards de dirhams (MMDH) additionnels dans la Caisse de compensation. Une décision qui vise à protéger le pouvoir d’achat des citoyens via le maintien du prix de vente du gaz butane et la garantie de la stabilité des prix du sucre. C’est aussi une réponse aux importantes pressions et transformations engendrées par la relance économique post-coronavirus et les répercussions des tensions géostratégiques nées de la crise russo-ukrainienne. Elle vient s’ajouter à d’autres mesures telles que la subvention allouée au blé tendre, laquelle a atteint les 3 MMDH, au titre des quatre premiers mois de l’année.

Aujourd’hui Le Maroc

4 milliards DH pour former les enseignants du primaire et du secondaire

Le programme de formation des enseignants du primaire et du secondaire à l’horizon 2025 est sur les rails. Un accord-cadre portant sur la mise en œuvre de ce dispositif a été signé lundi entre le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’économie et des finances en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Étalé sur une durée de 5 années, ce programme a été doté par le gouvernement d’une enveloppe budgétaire de plus de 4 milliards de dirhams. L’engagement étant de mettre en place une nouvelle architecture de formation de base, étalée sur 5 années.

Al Bayane

« Dialogue de Tanger », une initiative qui jette des ponts de compréhension entre les civilisations

Le « Dialogue de Tanger », organisé par le Projet Aladdin, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC), a été lancé à Tanger, afin de jeter des ponts de compréhension entre les cultures et les civilisations du monde. Dans cet esprit, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué que les échanges, comme ceux qu’abritera le « Dialogue de Tanger », sont essentiels, car le monde a toujours besoin de réflexion libre, dépassionnée « out of the box » and « out of the block », d’une approche décomplexée des sujets complexes, ainsi que de tolérance intellectuelle et de diversité de perspectives.

Maroc Le Jour

Plus de 202 mille visiteurs au 27ème SIEL de Rabat

Le nombre de visiteurs de la 27ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre de Rabat, qui a pris fin dimanche soir, a atteint 202.089 personnes, a indiqué le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid. « Un nombre important qui traduit l’intérêt des Marocains pour le livre et la culture de la lecture, compte tenu notamment de la conjoncture pandémique, de la recrudescence des cas et de la nécessité de se conformer aux mesures préventives », a écrit le ministre sur sa page Facebook. « En conséquence, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication va travailler à l’élaboration d’une stratégie d’incitation à la lecture, en commençant par investir dans les salons régionaux et améliorer leur niveau, leur qualité et même leur contenu », a ajouté Bensaid.

Al Alam

Le dirham s’apprécie face à l’euro et au dollar du 02 au 08 juin

Le dirham s’est apprécié de 0,21% face à l’euro et de 0,34% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 02 au 08 juin courant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique la Banque centrale dans son récent bulletin hebdomadaire. Au 3 juin 2022, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 324,3 milliards de dirham (MMDH), en baisse de 1% d’une semaine à l’autre et en hausse 6,8% en glissement annuel. UA/Performance budgétaire:

Al Massae

Travail des enfants: 109.000 ménages concernés

Le phénomène des enfants au travail a concerné 109.000 ménages, ou environ 1,3% des ménages marocains, concentrés dans les zones rurales (82.000 ménages contre 27.000 dans les villes) et près de 9,5% d’entre eux sont dirigés par des femmes, a indiqué le HCP. Ce sont les ménages de grande taille qui restent le plus concernés par le phénomène des enfants au travail, précise le HCP dans une note publiée à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, 2022. La proportion des ménages ayant au moins un enfant au travail est de 0,5% pour les ménages de trois personnes, et elle augmente progressivement avec la taille pour atteindre 3,5% parmi les ménages de 6 personnes ou plus, ajoute la même source.

Al Ahdath Al Maghribia

Le Maroc au cœur de la bataille du blé

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a indiqué que les importations de blé du Maroc atteindraient un niveau record de 6,2 millions de tonnes, afin de compenser la baisse significative attendue de la production nationale. Pour faire face à ce contexte incertain, le Maroc a pris plusieurs mesures préventives, évoquant l’augmentation à 17 milliards de dirhams du crédit des subventions du blé, du sucre et du gaz butane, souligne ce rapport publié la semaine dernière. Le Royaume a également prolongé, jusqu’à nouvel ordre, la suspension des droits d’importation appliqués sur le blé et ses dérivés afin de maintenir le coût des importations à un niveau compétitif et d’augmenter les stocks, selon la même source. La production mondiale de blé en 2022 devrait baisser de 0,8 % par rapport au niveau record de 2021, pour atteindre 771 millions de tonnes, soit la première baisse en quatre ans, selon l’Organisation.